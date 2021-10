Palito Dominguín y su novio, aventura en YouTube y un insólito peregrinaje para buscar casa por España

Palito Dominguín (25 años) adquirió identidad propia cuando se enroló en la aventura de Supervivientes 2021. En ese momento, dejó de ser solo la hija de Lucía Dominguín (63) y Carlos Tristancho (65), así como la prima de Nicolás Coronado (33), para ser simplemente ella, Palito. Se convirtió en una de las revelaciones del reality selvático de Telecinco, y una de las concursantes más queridas y aclamadas por el gran público.

Paralelamente a su despertar mediático, su pareja sentimental, Harry James, también se hizo conocido para el gran público del espacio al convertirse en uno de los defensores de Lucía, como se llama en realidad Palito, de la mano de Lucía Dominguín. Hoy, meses después, la vida de ambos continúa su discurrir lejos de las cámaras, aunque con ilusionantes planes bajo el brazo gracias a los pingües beneficios catódicos: emanciparse de la casa de la mamma Lucía, en Valencia, donde ambos se instalaron justo cuando se produjo el estallido de la pandemia.

Eso sí, ambos tienen claro que no se mudarán de casa a la manera tradicional. Siguiendo con su ejemplo rompedor y transgresor, Palito y Harry llevan semanas viajando con su propio coche por los rincones más carismáticos de España, tal y como se puede comprobar en su flamante canal de YouTube, Palito y Harry. Es su proyecto más ambicioso y en ese espacio irán narrando sus andanzas más variopintas mientras hallan esa comunidad, esa ciudad o pueblo en el que instalarse para siempre.

Es una suerte de peregrinación que la pareja se está tomando con calma, sin prisas. Saben que la elección no es fácil y que esa casa, ese hogar, será "para toda la vida". EL ESPAÑOL ha consultado con el entorno más próximo a Palito Dominguín, y se arrojan nuevos datos al respecto. "Se lo están tomando como una especie de luna de miel tras la experiencia de Palito en Supervivientes", explica quien bien conoce la historia.

En esa línea, se aclara que parte del dinero que Palito se embolsó en el reality de supervivencia ha ido destinado a sufragar los gastos de este viaje con fuerte carácter español. "Él también ha aportado lo suyo, le va muy bien como diseñador web. Los dos tienen claro que desean exprimir su tirón en YouTube", se apostilla. La madre de Palito, Lucía Dominguín, "no lleva del todo bien" esta emancipación, aunque, como alma libre que es, entiende que su hija deba volar y no atarse a nada: "Palito le dejó claro que su estancia en casa era algo provisional, lo que pasa que la pandemia lo alargó más de la cuenta". Según la información que maneja este periódico, esta no es la única novedad en la vida de ambos: piensan en boda, aunque a medio o largo plazo. "Quieren casarse y lo planificarán en el momento en que tengan su casa y estén ya instalados", anota el que mejor lo sabe. Durante su incursión en YouTube, "contarán con la colaboración y participación de familiares y amigos", y al cierre este artículo Palito y Harry cuenta con casi 2.500 suscriptores. Además, su primer vídeo, Viaje a Extremadura, supera las 7.500 visualizaciones.

Palito, tras los pasos de Bimba

Con su incursión en Supervivientes, Palito se desligó durante unos meses de su gran pasión, la moda, a la que le está dedicando su mayor tiempo. Pocas personas conocen que el sobrenombre de Palito obedece a que, de pequeña, le gustaba coger palitos del suelo. Palito, como su primo Nicolás Coronados, al que está muy unida, se crio sin televisión ni internet. En medio del campo. Tras su estadía en un internado, pasó una larga temporada en Reino Unido, donde cursó Secundaria.

Siguiendo la estela de su hermana mayor, Bimba, la joven sintió desde pequeña el deseo de dedicarse al arte y la moda. De hecho, se graduó en Arte, Música y Fotografía dentro de la carrera de Bellas Artes en Bournemouth. "Siempre me picó la curiosidad por ser modelo, desde pequeña al ir a ver a mi hermana desfilar. Tener la oportunidad de hacerlo ahora siendo adulta es un regalo", reconoció hace un tiempo durante una entrevista en Vanity Fair. A su regreso a España, comenzó a desfilar para Francis Montesinos, gran amigo de su tía Paola Dominguín (60).

