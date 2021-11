Dora Postigo se transforma por enésima vez para 'homenajear' a su madre: su nuevo paso en su carrera

Quedan exactamente 135 días para que Dora Postigo (17 años) cumpla la mayoría de edad. La primogénita de Bimba Bosé y Diego Postigo estrenará la ansiada cifra el próximo 9 de abril, y como anticipo de lo que vendrá, la joven cantante ya ha querido dar un golpe en la mesa y reivindicar su esencia personal.

Por sus venas corre sangre muy creativa debido a su madre -modelo y DJ- y a su padre, productor y director de cine. Quizá pensando en esos increíbles genes que heredó de su madre, la joven quiso hacerle un íntimo guiño cambiando en febrero de 2019 su apellido. Pasó de llamarse Dora Postigo en sus perfiles de redes sociales a ser Dora Salvatore, el apellido real de Bimba -cuyo auténtico nombre era Eleonora-.

Pero hace unos meses volvió a dar un paso radical y definitivo que definiría su próxima carrera. Se ha 'deshecho' de sus apellidos en sus cuentas públicas y aparece únicamente identificada como Dora. Un movimiento que revela que quiere mostrarse al mundo como un ente propio e independiente frente a su familia más mediática.

Dora Postigo ha cambiado de 'look', no solo en el plano capilar sino también en el estilístico. Gtres

A pesar de que desea labrarse su propio camino, sí quiere mantener un vínculo especial con su linaje. Dora no pretende perder la esencia atrevida que ha heredado de sus artísticos padres. Y es que tal y como acostumbraba a mostrarse su madre, Bimba, ante la prensa, Dora también aparece cada poco tiempo con un cambio de look radical y totalmente distinto al anterior. Se trata de un gesto que revela que posee una personalidad muy parecida a la que tenía su progenitora, y a la que hace un homenaje, de forma consciente o inconsciente, cambiando de corte de pelo y de tinte cada ciertos meses.

La propia Bimba llevó el cabello en tono negro, rosa, anaranjado, rubio, azul... Y su hija, sin haber cumplido aún los 18 años, ya ha lucido todos ellos. De igual modo, los flequillos, las capas, los cortes garçon y los rapados a un lado son los estilos que madre e hija han compartido en su extenso currículum capilar.

Desde hace menos de un año, Dora ha cambiado de peinado -corte, estilo y color- en al menos seis ocasiones, teniendo en cuenta la última. Fue este martes, 23 de noviembre, por la noche, cuando la joven acudió al estreno de la película La casa Gucci. Al posar en el photocall dejó a todos boquiabiertos con su nuevo look. No solo sorprendió su alocada cabellera naranja de raíces negras, sino que llamó aún más la atención su estilismo.

La menor debutó en los photocalls en 2018 junto a su padre y entonces lució para la ocasión un traje negro y camisa blanca con su melena castaña y larga suelta. Un año después, repitió ante los medios y volvió a optar por un dos piezas negro, aunque aquella vez en tejido de vinilo, y lució un recogido en su pelo que entonces estaba teñido de color rubio. Y es que los trajes han formado parte de su armario hasta hace muy poco, sobre todo para las ocasiones especiales, mientras que el chándal es parte de su día a día cuando no tiene focos delante. Pero este martes ha conseguido impactar por su cambio total de estilismo, pues optó por un vestido plateado de estilo disco, combinado de forma atrevida con un collar de perlas y botas altas negras. Una propuesta con la que hace una declaración de intenciones sobre su esencia personal.

Dora ha lucido seis 'looks' diferentes en apenas un año.

Esta decisión de cambiar su estética responde a la nueva era en la que se está adentrando su carrera y que está preparando de cara a su mayoría de edad, la cual le dará alas para lograr mayor visibilidad sobre su trabajo y no faltar a ningún evento de tendencia musical. De momento, hace solo diez días lanzó al mercado su último single, Sorry, y esta misma semana anunciaba una de las citas más importantes de su vida profesional, que tendrá lugar solo un mes después de que cumpla los 18 años: "Ya puedo anunciar con mucha ilusión que estaré tocando en Brighton en el The Great Escape 2022 ¡Mi primer concierto internacional!", ha desvelado emocionada en su última publicación de Instagram.

