Habla el abogado de Rafael Amargo: "Jamás pensó que le pudiera caer una petición de cárcel tan exagerada"

Rafael Amargo (46 años) atraviesa uno de los momentos más agridulces de su existencia. En el plano laboral, brilla junto a su elenco de actores con su obra de teatro, Yerma, con la que lleva girando más de un año por toda España con gran respaldo de su público fiel.

En el terreno íntimo, Yerma siempre le recordará, irremediablemente, a aquel nefasto 1 de diciembre de 2020, cuando al dirigirse desde su casa para rematar los últimos flecos de su producción, a horas del estreno, el bailaor era detenido por la Policía Nacional, acusado de tráfico de drogas.

En estos 13 meses, el artista ha cambiado hasta tres veces de abogado. La primera persona encargada de su defensa fue Cándido Conde-Pumpido, después, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, cogió las riendas de su caso el galáctico Choclán y ahora, con el golpe de efecto definitivo, Amargo ha depositado el cien por cien de su confianza en el prestigioso letrado Jaime Caballero y Moreno, con el que este medio ha conversado.

El artista Rafael Amargo en su casa de calle La Palma, en la que fue detenido hace un año. Jorge Barreno

¿Por qué ha cambiado Rafael Amargo tantas veces de abogado?

Esa pregunta habría que hacérsela a él, no soy yo el más indicado para responder a eso. Pero bueno, primero lo asiste un abogado al que conocía, por amistad, Cándido Conde-Pumpido. Posteriormente, no tuvieron entendimiento, por su forma de ser no cuajaron. Y luego, la agencia de Barcelona que lleva sus galas le puso un abogado. Pero este abogado no podía asistirle desde allí. No hay nada extraño, nada negro, nada oscuro. No es un cambio de abogado constante porque esté mal con todos. Es que se dieron esas circunstancias y ya está.

Después de la petición de nueve años de cárcel para Rafael Amargo por parte de la Fiscalía, ¿cuál va a ser su estrategia de defensa?

Hemos presentado una nueva personación pidiendo documentación, todas las grabaciones de las conversaciones telefónicas y las diligencias previas que nos pudieran faltar para poder empezar a recurrir. Todavía no hemos recurrido habida cuenta de que no nos han dado traslado de toda esa documentación. Pero la estrategia está clara. Lo primero, recurrir el auto de PA -Prodecimiento Abreviado-, que no se recurrió en su momento y que, además, Rafa se quedó sin abogado en aquel momento.

¿Y el siguiente paso?

Hay que recuperar esos plazos perdidos para poder recurrir y, posteriormente, presentar una apelación en forma a la Audiencia. Entre tanto, recopilar pruebas para su defensa, que no se ha hecho nada durante un año. Te puedo asegurar que, de todas las causas que yo he visto, jamás he visto una cosa igual. No se ha tomado declaración absolutamente a nadie: sólo se ha cogido a una serie de personas de una lista que dio la Policía, se la pasaron al fiscal y ya está. Aquí no ha habido instrucción, ni diligencias para demostrar si es más culpable o más inocente. No se ha hecho nada. La instrucción es el acto preparatorio para llegar a un juicio y se deben preparar las pruebas, comprobar los datos que pasa la Policía, que siempre es interesada porque son datos de una investigación que va en contra de alguien.

El bailaor Rafael Amargo.

¿Cuál ha sido entonces el error?

Se cierra la instrucción y ahí es cuando tendríamos que haber recurrido, pero el juzgado mandó toda la información al fiscal. De manera que cuando los abogados nuevos nos presentamos para recurrir lo que vimos que se había publicado en la prensa, nos encontramos que no había nada en el juzgado y que todo estaba en la Fiscalía. No nos han dado la opción siquiera de ver el sumario. Esto significa que ahora el fiscal contesta con un escrito de acusación, el de los nueve años de cárcel, cuando ni siquiera nos ha dado tiempo de recurrir.

¿Ustedes tienen pruebas para demostrar su inocencia?

Ahora vamos a intentar hacer los dos recursos -el de reforma y el de apelación- y después, el escrito de defensa, que es donde van las pruebas: testigos a nuestro favor, médicos a nuestro favor, toda una serie de pruebas que en derecho se nos autoriza para defender a un cliente.

¿Cuánto tiempo tienen para recopilarlas?

Dan 10 días. Aún no ha empezado a contar porque no me ha llegado la notificación. Un año con esto parado y ahora, de repente, que te den cinco días o diez... no vamos bien por ese camino. No nos parece justo.

Algunos periodistas, analistas y comentaristas de televisión han afirmado que cuando la Fiscalía pide 9 años, por mucho que se reduzca, se puede quedar en tres y eso implica que Rafael entre en la cárcel. ¿Hay posibilidad de que se libre?

Hay muchas posibilidades de sacarle totalmente absuelto. Si no, no lo defendería. De lo que no cabe duda es de que la petición es la máxima y una petición máxima no obedece a que Rafael sea el más malo del mundo. Es que la Fiscalía aplica las máximas para luego bajar. Es pronto para decir si va a entrar en prisión. Vamos a esperar a ver las pruebas. Lo que yo he leído de las pruebas de la Policía son todas circunstanciales. Dicen "aparentemente entra", "aparentemente sale", "pudiera ser". Todo va en ese tono. A lo mejor cuando analicemos todo esto bien no es que hablemos de nueve años es que hablamos de muchos menos o de ninguno.

¿Usted es optimista?

Yo soy muy positivo y tengo esperanza de que Rafa salga totalmente limpio de este asunto.

¿Ha barajado Rafael la posibilidad de entrar en prisión?

Rafa jamás ha tenido conciencia ni siquiera de que esto pudiera llegar a juicio. Cuando empezó todo esto, lo que él quería era el pasaporte. Él ha perdido la oportunidad de su vida, que era trabajar en Bollywood, la meca del cine, por encima de Hollywood. Más de mil millones de espectadores y con el papel que le habían dado habría sido su consagración para toda la eternidad. Permíteme la expresión exagerada. Tenía también un asunto en Estambul, entonces su obsesión era esa: el pasaporte. ¿Por qué? Porque él jamás fue consciente de que fuera a caerle una petición de pena tan exagerada. Ni siquiera pensó que pudiera llegar a juicio, tuvimos que explicárselo para que tomara conciencia. Nunca lo aceptó. Asumir ir a prisión cuando uno no tiene asumido ni ir a juicio es complicado.

El artista Rafael Amargo. Jorge Barreno.

Usted dice que no puede afirmar que haya "una mano negra" pero sí que la investigación no ha sido "al uso", ¿a qué puntos exactos se refiere?

Me refiero a lo siguiente: si la Policía está siguiendo a una persona en concreto, Rafael Amargo, que estaba confinado, que no salía para nada y van siempre a su portal y dicen que "es que la gente iba a su casa..." ¿No le resulta curioso que todas las personas a las que la Policía cita sean traficantes y no cite a las decenas de personas que suben, como artistas a ensayar u otros amigos? Citan a tres o cuatro personas y justo las que tienen antecedentes. Habrá amigos mejores y peores, pero creo que se ha hecho una investigación selectiva buscando un resultado final.

En el documento de la Fiscalía ya no consta su cliente como acusado del delito de organización criminal.

Este señor no está acusado ya como jefe de ninguna banda porque no hay ningún grupo criminal ni nada que se le parezca. La prensa ha estado hablando de él como "el cabecilla de un grupo criminal dedicado al narcotráfico". Le han modificado hasta su perfil en Wikipedia. Le quitaron "bailaor" para poner "traficante". Lo hemos modificado tres veces y se lo han vuelto a poner. ¿Esto es normal? Esto obedece a un interés de algo o de alguien o de algunos que pretenden acabar con la figura de Rafael Amargo y lo están casi consiguiendo. Por lo menos moralmente lo han conseguido ya.

¿Cómo se encuentra él?

Ha estado muy hundido con este asunto. Ahora lo veo con fuerzas. Hemos estado hablando por teléfono para evitar el contacto, por el tema Covid, y lo veo con ganas de defenderse. Es un tío de raza, con fuerza, se le ve. Lo veo con ganas de pelear. Lo veo muy bien. Lo está haciendo ver.

¿Fecha de juicio?

Imposible de valorar. Depende de las secciones, de los calendarios judiciales, de un montón de cosas. Sólo decirte que si veis el escrito de acusación del fiscal, la cantidad de policías que cita es una auténtica barbaridad y mi experiencia me dice que siempre hay tres, cuatro o cinco policías que están de baja, que fallan, que hay que volver a citarlos... Esto lleva un proceso largo.

