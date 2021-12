Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, se une al equipo de actores de 'Yerma' de Rafael Amargo

El pasado mes de octubre, Carla Vigo Ortiz (21 años), la sobrina de la reina Letizia (49), se unía al equipo de actores dirigidos por Rafael Amargo (47) para representar uno de sus espectáculos estrella: Yerma.

Un mes después, EL ESPAÑOL publicaba en exclusiva que era Álex Reyes (21), el hijo de Ivonne Reyes (54), y también vástago legal del veterano presentador Pepe Navarro (70), quien se enrolaba en las filas de la magna obra escrita por el maestro Federico García Lorca y revisada por el bailaor de Granada.

Ahora, a punto de finalizar el año, un nuevo nombre famoso se enrola para romper las tablas de los teatros de España bajo la batuta de Amargo. Este periódico ha podido confirmar en exclusiva que la nueva estrella de Yerma será Ivonne Armant (47), sobrina del tenor Plácido Domingo (80).

Este medio ha contactado con la actriz, quien, muy ilusionada ha expresado también estar sumamente agradecida a Rafael Amargo. "Nunca he hecho teatro y siempre he tenido muchas ganas de poder exponer mi trabajo de esta manera. ¡He vuelto a España para no irme nunca más! Tengo muchos proyectos y mucha ilusión de que Yerma se parte. Quiero que se olviden un poco del cuerpo para ver lo que llevo por dentro, ¡que es puro arte!".

Ivonne Armant se dio a conocer en España en el año 2001 como la "nieta rebelde" de Plácido Domingo en la portada de la extinta revista Interviú. La mexicana llegaba dispuesta a conquistar al público patrio tras labrarse una carrera internacional como modelo, actriz y chica de la citada publicación. Sus deseos se cumplieron pronto, pues cuatro años después entraba en la casa de Gran Hermano VIP, resultando ganadora de la segunda edición del reality de Telecinco.

Más de 15 años después de aquello, Ivonne Armant mantiene un perfil mucho más discreto que cuando se dio a conocer. La actriz vive a medio camino entre México, Estados Unidos y ahora Madrid, pues lo hace en función de su agenda profesional.

Si bien hasta hace unos días sus fans españoles tenían que conformarse con verla a través de las redes sociales -en Instagram ya supera la barrera de los 41.000 followers-, próximamente podrán verla en los escenarios junto a Rafael Amargo en Yerma.

"Llevo mucho tiempo preparándome por una oportunidad así", declara Armant a este periódico. Y prosigue: "Rafa es un ser brillante y desprende arte por cada poro de su cuerpo. Tuve la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles hace once años y siempre me dije: 'Algún día tengo que hacer algo con este pedazo de artista'. Hace unos meses empezamos a hablar y le comenté mis ganas de hacer algo con él. ¡Y ahí estaré! ¡En Yerma!".

Pero ¿cuál es el papel que interpretará la nieta de Plácido Domingo? Ivonne Armant será una de las cuñadas y se unirá a María, la amiga de Yerma -Carla Vigo- y a El Macho Cabrío -Álex Reyes-.

"Espero no defraudar a nadie", apunta, y añade: "Vengo de una familia de grandísimos actores y cantantes de teatro. Mi abuela materna, Teté Torres, cubana, bailarina clásica y soprano coloratura, llegaría a México en 1933 para montar su propia compañía, Los hermanos Torres. Mi madre, actriz de niña y cantante, y mi precioso abuelo: Plácido Domingo. ¡Imagínate la responsabilidad tan grande que siento por dar lo mejor de mí! Este es mi mejor regalo de Navidad. No tengo ninguna duda que con esta puesta en escena y la dirección de Rafa, España volverá a abrirme las puertas".

A pesar de los difíciles momentos personales por los que atraviesa el artista tras el auto del juez que instruye el caso por el que está siendo investigado, Rafael Amago se encuentra en un buen punto profesional.

Hace unos días recibía un reconocimiento por parte de FICARQ - Festival Internacional de Cine y Arquitectura. Los galardones FICARQ se entregaron el pasado martes, día 14 de diciembre, a las 19:30 horas, en el número 31 de la madrileña calle Alcalá.

Fueron tres galas en una, pues debido a la pandemia de coronavirus, la entrega de 2019, 2020 tuvo que posponerse hasta ahora, 2021. Los premiados son Arturo Gutiérrez de Terán y Eva Leira y Yolanda Serrano, Premio FICARQ 2019, Luis Vidal y Rafael Amargo, Premio FICARQ 2020 y Benedetta Tagliabue y Koldo Vallés, Premio FICARQ 2021.

