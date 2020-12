El gran cambio de Ivonne Armant, la nieta rebelde de Plácido Domingo que ganó 'GH VIP'

Ivonne Armant (46 años) se dio a conocer en España en el año 2001 como la "nieta rebelde" de Plácido Domingo (79) en la portada de Interviú. La mexicana llegaba dispuesta a conquistar al público patrio tras labrarse una carrera internacional como modelo, actriz y chica Playboy. Sus deseos se cumplieron pronto, pues cuatro años después entraba en la casa de GH VIP, resultando ganadora de la segunda edición de reality show.

15 años después de aquel hito que lanzó su carrera mediática en España, Armant mantiene un perfil mucho más discreto que cuando se dio a conocer. La actriz vive a medio camino entre México y Estados Unidos, en función de su agenda profesional, por lo que sus fans españoles tienen que conformarse con verla a través de las redes sociales, en concreto en Instagram, donde la modelo comparte imágenes de su día a día a sus más de 40.700 seguidores.

Lo cierto es que en las fotografías más recientes de su perfil de Instagram se aprecia el gran cambio físico que Armant ha experimentado en este tiempo de ausencia en los medios. La polémica nieta del tenor español se ha deshecho de su larga cabellera rubia y ahora luce un corte más clásico, con una arriesgada melena corta que, en vista del veredicto mayoritario de sus seguidores, ha sido todo un éxito.

A pesar de llevar una vida más discreta, la modelo no reniega de su pasado televisivo en España. De hecho, en la descripción de su perfil figura el título de "ganadora de Gran Hermano VIP España 2005". Además, Ivonne suele echar la vista atrás en sus publicaciones para recordar aquella época dorada. El pasado mes de septiembre compartía varias fotografías suyas en las instalaciones de Telecinco.

"¿Se acuerdan? Mis años de televisión con @telecincoes. ¡Qué barbaridad! Aquí sí que me veo una niña. Bonito ver que sigo teniendo el mismo brillo en los ojos, la voluntad y la alegría para seguir persiguiendo mis sueños y seguir puliendo mi carácter. AGRADECIDA", escribía la actriz junto a las imágenes. Más allá de este sorprendente cambio físico, lo cierto es que la modelo conserva su fotogenia y su envidiable figura cuando está a punto de cumplir 47 años.

En el año 2008, tras colaborar en varios programas de éxito, Armant se embarcó en la aventura de otro reality, Supervivientes, aunque en este caso no corrió la misma suerte que en su primera experiencia y acabó siendo la tercera expulsada.

Su última aparición en España se remonta al verano de 2015. Tras varios años alejada de la televisión, Ivonne volvió a aparecer en la portada de Interviú con un bañador blanco semitransparente. En las páginas interiores ofreció una íntima entrevista donde aseguró: "Tengo 41 años y estoy estupenda, ¿qué te voy a decir?". Algo de lo que puede seguir presumiendo en la actualidad.

Recientemente, Ivonne Armant ha estado de actualidad en este país por las polémicas de su abuelo, Plácido Domingo, que el año pasado fue acusado por varias mujeres de haber cometido acoso sexual. La mexicana, que es hija del primogénito del tenor, José Domingo Guerra, no dudó en defender públicamente a su abuelo frente a todos los testimonios contra él: "Mi abuelo es un caballero, no necesita forzar a ninguna mujer", aseveraba en una entrevista para El Mundo.

En su perfil de Instagram también ha dedicado mensajes de apoyo al tenor. "Abuelo, yo sí te creo", escribió nada más estallar la polémica. Además, su última publicación en esta red hasta la fecha es precisamente una foto de Plácido Domingo, subida el pasado 8 de diciembre. "No existe nadie en el mundo como tú. Te amo, abuelo de mi corazón. Excelente artista y mejor ser humano. Agradecida por tenerte".

Pero esta excelente relación de la que presume con su abuelo no siempre ha sido así. Durante la infancia de Ivonne, el vínculo entre ambos era inexistente y en este tiempo ha sufrido constantes altibajos. En el año 2000, la actriz acusaba al tenor de no mostrar ningún interés por ella y afirmaba lo siguiente en el Washington Post: "Crecí admirando la música de Plácido Domingo sin saber que era mi abuelo".

Y es que los padres de Ivonne Armant se separaron al poco tiempo de su nacimiento y ella convivió con su madre y el segundo marido de esta, a quien considera su padre: "Mi padre sanguíneo es José Domingo, pero considero como mi verdadero padre al segundo esposo de mi mamá, José Ángel Iglesias Alonso, quien me educó, me formó y me amó", llegó a declarar en Playboy.

A principios de diciembre, la modelo se dirigía a sus seguidores para anunciar que tenía coronavirus: "A pesar de pensar que me estaba cuidando y tomando todas las medidas... He dado positivo en Covid. Me siento mal y responsable por lo que me ha pasado y me disculpo", escribía.

"De verdad, tenemos que ser mucho más cuidadosos y quedarnos en casa aunque sea difícil para algunas personas. Me lo traje de Los Angeles, nos reunimos 5 personas de las cuales 2 dieron positivo y yo también al llegar a México. Me tocan 21 dias apartada del mundo", prosigue el texto de Ivonne, que ha anunciado que pasará las Navidades aislada para no contaminar a ninguna persona de su entorno.

