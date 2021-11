Primera imagen del debut de Álex, el hijo de Ivonne Reyes, en el espectáculo de Rafael Amargo

Este pasado sábado 13 de noviembre ha sido un día importante para Álex Reyes (21 años), el hijo de Ivonne Reyes (54) y, legalmente también, hijo del emblemático presentador Pepe Navarro (70). Se estrenaba como actor en el espectáculo de Rafael Amargo (46), Yerma, en el Teatro Martínez Montañés de Alcalá la Real, en Jaén, tal y como informó en exclusiva EL ESPAÑOL. El joven, que representa al personaje de El Macho Cabrío, está muy ilusionado con esta nueva oportunidad profesional en su incipiente carrera interpretativa.

Al terminar el espectáculo este pasado sábado, Rafael Amargo colgaba en sus redes sociales la primera imagen en la que aparece Álex, la nueva incorporación del plantel de Yerma. De este modo, el hijo de Ivonne aparece en el plano junto a Carla Vigo (21), la sobrina de la reina Letizia (49) y la otra gran estrella del show. El bailaor ha posteado lo que sigue, acompañando la fotografía: "Gracias de todo corazón. Teatro lleno, en pie aplaudiendo más de siete minutos de ovación. Gracias a @luciana.bonn por tirar del carro como si motor o alas tuviera. Se curra ella la producción entera como una jabata".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Amargo (@rafaelamargo)

Y añade el artista, henchido de orgullo: "A los debutantes, @carla.intense y @aleexreyest. Que siempre recordarán su estreno como actores ni más ni menos que con LORCA, un autor que sienta cátedra y respeto y el rigor de un texto como Yerma. Yo me siento muy orgulloso porque sobran las palabras ante el resultado que pone el listón muy alto y la marca de medirse en responsabilidad y cargo. Gracias a los técnicos, que son pilar esencial de todo. Y a mis padres, #antoñita #florentino #tatanona, por arremangarse las mangas y trabajar".

"Es un actorazo que tendría que estar protagonizando grandes series y películas. Lo lleva en la frente", detallaban a este diario fuentes cercanas al espectáculo. Álex se estudió el papel de forma minuciosa, preguntándose el porqué de cada palabra, de cada frase, de cada verso. "Es curioso, es perfeccionista, lo va a bordar", concluían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Amargo (@rafaelamargo)

Este periódico pudo confirmar que Ivonne Reyes tenía intención de acudir al patio de butacas para ver interpretar a su hijo este papel puro, casi mitológico, que Lorca incluye en su obra porque es un símbolo satánico. Sin embargo, personas que la quieren bien le han aconsejado que no vaya al estreno y dé a su único hijo unos días de rodaje. Solo de esa manera será capaz de juzgarlo como actor.

Hace unos días, Álex recibió una llamada que lo cambió todo. Era Rafael Amargo proponiéndole unirse al plantel de Yerma. Más allá de lo que se pudiera llegar a pensar, más allá de sus celebérrimos padres, Reyes se estaba ganando la vida vareando olivos en un campo de Extremadura. No dudó ni un segundo. Tras su conversación con Amargo, colgó el teléfono y cogió un autobús que lo llevó hasta Madrid para afrontar este nuevo reto con responsabilidad e ilusión. No quiere platós de televisión, no quiere reportajes posados con entrevistas en exclusiva en grandes revistas. Quiere actuar y, en los próximos días, el joven verá su sueño cumplido bajo el paraguas protector de quien dirigió a Marisa Paredes (75) o Cayetana Guillén Cuervo (52) en Poeta en Nueva York.

La guerra con Pepe Navarro

Pepe Navarro este miércoles en la presentación del libro de Pablo Carbonell. Gtres

Días antes del estreno en Yerma de Álex Reyes, su padre legal, Pepe Navarro, realizaba unas declaraciones sobre el joven. Pepe, a quien la justicia dictaminó como padre del joven, acudía a la presentación del libro de Pablo Carbonell, del que es buen amigo. Allí, se mostró muy duro con la situación que, según él, vive Álex: "Ese joven no sabe quién es su padre todavía, eso es grave, no es cuestión de la madre. La madre ya ha sacado todo el provecho que ha podido de esto, todo el dinero que ha podido, le corresponde a él ahora ser una persona normal. Si con 21 años sigue con la mentira que su madre le ha dado, mal le va a ir la vida. Lo bueno es que él haga borrón y cuenta nueva, nos vayamos a un juez y diga este no es mi padre, no me ha engendrado".

Y remataba: "De la época que ella queda embarazada hemos eliminado tres personas ya, no sé si quedarán más, pero por eliminación a estas alturas se puede saber quién es el padre. Es una situación muy triste la que una madre le ha llevado, él tiene ganas de saber quién es su padre y él sabe que yo no soy su padre. El día que yo falte mi herencia, poca o mucha, se repartirá entre mis hijos y ahí sí que le harán la prueba, cuanto antes lo haga, mucho mejor menos ridículo hará al final. Ahora puede hablar conmigo, con los abogados, nos hacemos la prueba y llevamos las cosas a la realidad, sobre todo para tranquilidad suya, yo estoy muy tranquilo pero no creo que ellos lo estén".

[Más información: Álex, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, nuevo fichaje estrella de Rafael Amargo: todos los detalles]

Sigue los temas que te interesan