Álex, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, nuevo fichaje estrella de Rafael Amargo: todos los detalles

Rafael Amargo (46 años) está imparable. El bailaor de Granada se ha convertido en una especie de gurú, un Pigmalión captador de jóvenes talentos para hacer brillar -aún más- sus obras de teatro. Tras el exitoso fichaje de Carla Vigo (21), la sobrina de la reina Letizia (49), ahora el artista da la oportunidad a un nuevo actor, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva.

Se trata de Álex Reyes (21), hijo de Ivonne Reyes (54) y, legalmente también, hijo del emblemático presentador Pepe Navarro (69). Tal y como informan fuentes cercanas a la dirección de Yerma, la obra donde Álex representará al personaje de El Macho Cabrío, el intérprete se encuentra "muy ilusionado por esta oportunidad".

"Es un actorazo que tendría que estar protagonizando grandes series y películas. Lo lleva en la frente", detallan a este diario las citadas fuentes. Reyes ha recibido en estos días el guion con su rol y este miércoles, día 10 de noviembre, empieza los ensayos bajo la siempre certera mirada de Amargo. Un papel que se está estudiando de manera minuciosa, preguntándose el porqué de cada palabra, de cada frase, de cada verso. "Es curioso, es perfeccionista, lo va a bordar", concluyen.

Álex Reyes en el cartel de 'Yerma', de Rafael Amargo.

El debut de Álex Reyes ya tiene fecha. Será el próximo sábado 13 de noviembre cuando el exconcursante de Supervivientes se suba a las tablas del Teatro Martínez Montañés de Alcalá la Real, en Jaén.

Este periódico ha podido confirmar que Ivonne Reyes tenía intención de acudir al patio de butacas para ver interpretar a su hijo este papel puro, casi mitológico, que Lorca incluye en su obra porque es un símbolo satánico. Sin embargo, personas que la quieren bien le han aconsejado que no vaya al estreno y dé a su único vástago unos días de rodaje. Sólo de esa manera será capaz de juzgarlo como actor.

Hace unos días, Álex recibió una llamada que lo cambió todo. Era Rafael Amargo proponiéndole unirse al plantel de Yerma. Más allá de lo que se pudiera llegar a pensar, más allá de sus celebérrimos padres, Reyes se estaba ganando la vida vareando olivos en un campo de Extremadura.

No dudó ni un segundo. Tras su conversación con Amargo, colgó el teléfono y cogió un autobús que lo llevó hasta Madrid para afrontar este nuevo reto con responsabilidad e ilusión. No quiere platós de televisión, no quiere reportajes posados con entrevistas en exclusiva en grandes revistas. Quiere actuar y, en los próximos días, el joven verá su sueño cumplido bajo el paraguas protector de quien dirigió a Marisa Paredes (75) o Cayetana Guillén Cuervo (52) en Poeta en Nueva York.

Rafael Amargo en las Noches de Toro 2020 30

El pasado mes de octubre, Rafael Amargo acudió al Ayuntamiento de Alcalá la Real para reunirse con el concejal de Cultura, Juan Manuel Marchal, quien se mostró muy agradecido de que la cabeza pensante y cara visible de la compañía estuviera allí presente.

"Queremos fomentar esa cultura andaluza, fomentar el flamenco, que en 2015 fue incluido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y también queremos hacer un reconocimiento al flamenco como manifestación popular única y múltiple, con una representación que no dejará a nadie indiferente", declaró Rafael Amargo respecto a su revisión, tan personal, tan única, de Yerma. La historia de un éxito.

