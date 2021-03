Ivonne Reyes desvela su ingreso en la UCI tras dar positivo en Covid-19: hablamos con ella

Ivonne Reyes (52 años) ha desvelado este miércoles a través de una revista del corazón que ha superado el coronavirus y que el pasado mes de octubre ingresó de urgencia en la UCI tras haber estado varios días con fiebre "súper alta" y con malestar. Sufrió una importante bajada de defensas. JALEOS se ha puesto en contacto con la venezolana para que relate este bache de salud que sufrió el año pasado. Ha sido ahora, meses después, cuando se ha visto con las fuerzas necesarias para poder contarlo.

"En marzo de 2020 pasé el coronavirus. Lo superé, pero en octubre me dio una bajada de defensas. Estaba haciendo mis charlas de comunicación. Al día siguiente de las clases, me sentí como con malestar, un gran dolor de cabeza. Sobre todo, decía 'estoy cansada'. Es que no había parado ese fin de semana, organizando a mi equipo. Tuvo mucho que ver ese cansancio con la bajada de defensas. Me vine a casa, seguía el dolor de cabeza. Me tomé un ibuprofeno y me acosté. No se me quitaba", ha asegurado en conversación con este medio.

Ivonne Reyes en una imagen de archivo. Gtres

En ese momento, comenzó a subirle la fiebre: "Me dio fiebre, estuve cinco días en casa con una fiebre muy alta, pero no me quería mover. Es verdad que cuando estoy cansada me suben unas décimas. Lo achaqué a eso. Podría haber ido al médico en ese momento, pero tampoco quería ir por cualquier cosa. Dejé de pensar, decía 'ya se me quita'. Con la fiebre no piensas, deliras. Mi hermana me convenció y fui. Tengo un aguante del dolor bastante alto, pero no se me quitaba el dolor".

Fue a su Centro de Salud: "Me fui al centro, todos los médicos me dijeron que me fuera a mi centro, que allí se hacen las mejores pruebas. Efectivamente, así fue. Fui con la gorra y la mascarilla, no se me veía y la doctora nada más verme me dijo 'tú estás muy mal'. Me mandó al hospital, al Ramón y Cajal. Nada más entrar, me sentaron en una silla de ruedas y me pasaron a Urgencias. Me hicieron 500 exámenes. No tengo palabras de agradecimiento para los sanitarios, cómo trabajan, cómo se mueven. El cariño que tienen, el tacto..."

Ivonne junto a su hijo Alejandro en julio de 2019. Gtres

Recuerda al otro lado del teléfono el colapso de las salas y las camas con enfermos: "Estaba llenísimo. Me metieron en una cama, me subieron a la UCI y allí estuve no sé cuánto tiempo y a los días me subieron a planta. Hubo un momento en que me dijeron que si no me bajaba la fiebre tenían que pasar al paso B. ¡Yo no sabía qué era ese paso B! Estuve 10 días con fiebre y se barajó que fuera una sepsis. No me hacía efecto ningún antibiótico". Finalmente, le bajó la fiebre: "Estuvieron a punto de abrirme por si era una infección. Empezó a remitir poco a poco la fiebre. Me dejaron cuatro días más en observación".

En todo este proceso, Ivonne estuvo sola, extremo que entendió e incluso agradeció de algún modo: "Cuando estás mal lo que quieres es dormir. Yo tenía el teléfono en la mano para de vez en cuando escuchar a mi hijo y a mi familia. Hablábamos por FaceTime. Había una señora que se quejaba mucho en la habitación de al lado, ¡la paciencia de los sanitarios! Qué cariño, qué paciencia le ponen a todo. Cuando estaba un poco lucida, me daba por preguntarles a los enfermeros sobre su vida y su profesión. ¡Maravillosa su actitud!". Reyes aprovecha la conversación con este periódico para darle importancia a la salud, el ánimo y la alimentación: "Todo influye en la salud y es muy importante el estado de ánimo y comer bien".

El buen momento de Ivonne

Pepe Navarro en las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Gtres

Ivonne Reyes está viviendo un buen momento personal y profesional. Más allá de sus charlas sobre coaching, en enero de 2021 Ivonne ganó en los tribunales a Pepe Navarro (69), como informó en exclusiva este medio. Reyes vio cómo la justicia se puso de su lado. El presentador había demandado por vulneración del derecho al honor a Ivonne. Todo se remonta a una entrevista que Reyes concede a la revista Lecturas hace un tiempo. En ella, Pepe Navarro entendió que se atropella su honor y lo puso en manos de la justicia. No obstante, esta falló en su contra.

Según la información que manejó este medio, Navarro fue condenado en costas y dispuso de 20 días para recurrir la sentencia. El presentador solicitaba a Ivonne y la citada revista 60.000 euros por mancillar su honor. Sea como fuere, una victoria para la venezolana, gracias al trabajo de su letrado, Pablo Doñate. Ahí parece que acaban los contenciosos entre ambos. Pepe Navarro dejará de pagar la manutención al hijo de Ivonne Reyes. La venezolana está de acuerdo con la decisión. Su hijo le ha pedido parar la batalla.

