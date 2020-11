La aventura de Ivonne Reyes en la televisión mexicana: es jurado de un certamen internacional

Ivonne Reyes (52 años) continúa reinventándose. Si hace unas semanas JALEOS se hacía eco de que la venezolana está viviendo una etapa plena y excelsa a nivel profesional gracias al coaching y los talleres que imparte bajo el nombre Tu puesta en escena por la vida -en este mes de noviembre se ha examinado para adquirir el certificado oficial de coaching ontológico-, ahora vuelve a sorprender con una nueva faceta, hasta la fecha nueva en su currículo laboral: ejercer de jurado en un concurso de belleza internacional.

En concreto, Reyes forma parte del jurado del certamen de belleza internacional Mexicana Universal 2020, como informa este medio en exclusiva. Un evento en el que se busca, en toda la República Mexicana, a la Miss que se alce con el título nacional para representar al país y, en última instancia, coronarse como Miss Universo. Se trata, pues, de una oportunidad profesional única que tiene a Ivonne completamente entusiasmada. En conversación con este periódico, la presentadora narra su gran sorpresa cuando se le ofrece este regalo laboral, sobre todo teniendo en cuenta que ella es venezolana, no mexicana.

Ivonne Reyes en una imagen de archivo. Gtres

"Nadie es profeta en su tierra", exclama al otro lado de la línea mientras prorrumpe en carcajadas. La impronta de Ivonne marcó a los mexicanos cuando se emitió en el país azteca el espacio El Juego de la oca, allá por los noventa. Así lo relata la exmodedo, sin disimular el orgullo: "Me han llamado por mi trabajo en El juego de la Oca, un programa que allí tuvo mucho éxito y gustó mucho, sobre todo la temporada que yo presenté. Estoy disfrutando muchísimo y aprendiendo. Es una responsabilidad". Dijo sí de cabeza, en el acto. No todos los días se presenta una aventura de estas características, amén para alguien como ella: siempre ávida de aprender, mejorar, evolucionar. La gran gala de Mexicana Universal 2020 -presentada por Ana Alicia Alba y Mónica Noguera, y dirigida por la celebridad mexicana Lupita Jones (53)- explica Ivonne que tiene lugar este domingo 29 de noviembre, a las nueve de la noche, hora mexicana. Se emite en la cadena azteca Imagen Televisión. Cabe puntualizar en este punto que, debido a las medidas de prevención por la Covid-19, el jurado del certamen no asiste de forma presencial al especial televisivo.

Contratiempo que, reconoce Ivonne, no está siendo fácil: las intensas jornadas online de los últimos días -con conexiones tanto con México como con Miami- para seleccionar a las candidatas, unido al desfase horario, tienen descolocada a la madre de Alejandro Reyes, cuando no exhausta, pero ella no se queja. Sabe que no tiene motivos. Continúa hablando del certamen: "Los cuatro miembros del jurado -compuesto por Diego Di Marco, Mxu, Sofía Rivera Torres, Bernarda, Yamelin Ramírez y la propia Ivonne- hemos seleccionado a las 10 chicas del certamen, de un total de 30. Sus edades están comprendidas entre los 20 y los 27 años. Hay perfiles verdaderamente espectaculares, de quitarse el sombrero. Estoy fascinada. La preparación que tienen es brutal. Hay chicas abogadas criminólogas, médicos o estudiantes de Derecho. De todo, y es un lujo trabajar con este nivel".

Ivonne en tres momentos vividos estos días en reuniones por Zoom con sus compañeros jueces.

Además, para Ivonne esta oportunidad que se le ha brindado desde México contiene otro lujo soterrado: poner en práctica su faceta como coach con las modelos aspirantes. Saber comunicar, esa es una de las claves, y de ahí la función de Reyes. Un trabajo que le fascina, no hay más que hablar con ella para comprobarlo. Con las modelos mantiene esas charlas tan necesarias, y confiesa que está maravillada con la formación, la madurez y lo edificadas que están estas profesionales en busca de un sueño.

Defiende Ivonne estos certámenes y resta importancia a aquellas voces arcaicas, y cada día más débiles, que sostienen, aún hoy, que esos concursos son vacuos y superficiales. Hoy no: hoy, y más en países como México, se trata de estupendas plataformas de empoderamiento femenino y sororidad. El empoderamiento y el poder de la comunicación. Esos son los pilares sobre los que se sustenta este certamen. Ivonne, al menos, está aportando su granito de arena por que esto llegue a las personas, se materialice y traspase. Porque no, hace tiempo que la belleza dejó de ser únicamente algo físico.

El 'coaching' de Ivonne

Reyes se siente realizada impartiendo sus talleres de comunicación, Tu puesta en escena en la vida. En ellos, explica cómo comunicar sin miedo y cómo aprender a manejarse ante una cámara de televisión o ante un público. El coaching es su nueva vida, su modo de ganarse la vida, y es feliz. Se trata de un trabajo, como explicaba a este medio hace unas semanas, que le da "buena vibra". Comunicar a través de la seducción, lo llama ella. Ivonne está en otra honda donde nada negativo le llega.

Hace unas semanas, Ivonne desvelaba, en relación con el coaching, que hará "una gira que empezará en Miami". Hay varias empresas, aseguraba, interesadas en contar con sus servicios como coach y le espera un horizonte prometedor. Reyes quiere dedicarle a esto todo su tiempo y sostiene que, aunque hay ofertas de televisión sobre la mesa, nada le llena. Tiene "varios castings" en Miami, los únicos que puede que realice, pero aquí, en España, todo pasa por sus cursos y clases de coaching.

