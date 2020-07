Ivonne Reyes, a por todas contra su ex, Sergio Ayala: le pide 10.000 euros en una querella por difamación

Hace unos meses, el 29 de febrero de 2020, Sergio Ayala, exconcursante de Gran Hermano VIP, y expareja de Ivonne Reyes (52 años), realizó unas incendiarias declaraciones contra la presentadora venezolana que, tras la pandemia por el Covid-19, han comenzado a tener serias consecuencias. Tal y como se informó a JALEOS hace unas semanas, la querella que existe contra Sergio Ayala en los juzgados de Primera Instancia de Medina del Campo se basa en una "difamación y vulneración del honor". Todo aconteció en el programa Socialité, presentado por María Patiño (48).

Aquel 29 de febrero el que fuera concursante de Gran Hermano VIP aseguró, entre otras cosas, que el hogar familiar de Ivonne y su hijo era "una casa de locos". El vallisoletano, además, se atrevió a opinar sobre las palabras de Alejandro Reyes en Supervivientes acerca de la ayuda psicológica que confesó haber necesitado en un momento de su vida: "No me extrañaría nada, creo que es una casa de locos. Hasta yo casi lo necesito". Y añadía: "El tema de la paternidad nos afecta a todo el entorno. La verdad solo la sabe ella, nunca lo va a decir, se sabe que hay una tercera persona por ahí. Incluso, Pepe Navarro (68) creo que lo sabe".

Ivonne y Sergio en imagen de archivo. Gtres

Unas palabras que Ivonne rápidamente puso en manos de su letrada. La venezolana tiene claro que hay actos que deben tener su correspondiente consecuencia y que no todo vale por salir en televisión. Ella nunca suele intervenir mediáticamente para dar ninguna réplica a nadie, pero eso no significa que no se vaya a defender donde corresponda. De hecho, este medio puede confirmar que "existen otras demandas que están a la espera" contra otras personas. En lo que respecta a Ayala, el pasado 7 de julio se celebró un acto de conciliación en su localidad natal al que acudió la abogada de Reyes. Ese día se esperaba una retractación de Sergio Ayala que nunca llegó. Así se hace ver a este periódico: "En el acto no se llegó a ningún acuerdo. Concluyó sin avenencia. No reconoció los hechos y se limitó a contestar que sólo respondía a las preguntas de los periodistas en ese vídeo, que se valió de su libertad de expresión y que no percibió ninguna remuneración". En otras palabras, Sergio Ayala se mantuvo firme en lo que aseveró y, por tanto, la querella por lo penal sigue su curso y se le reclaman 10.000 euros de indemnización. El juicio está fechado para el próximo mes de diciembre.

En aquella famosa entrevista televisiva, Sergio sostuvo, además, que mantenía una estrecha relación con Alejandro Reyes (20) -extremo que este medio ha podido desmentir- y que "una manita negra" le impidió coincidir con él en la isla de Honduras, ya que estaba "postulado" a enrolarse como concursante: "Yo me llevo muy muy bien con él. Yo estaba postulado, iba a ir para allá (Supervivientes), pero a una manita negra no le interesaba que fuera y deducí por qué me vetaron". En su opinión, ese veto solo obedecería al "miedo": "Es miedo a que coincida con él (Alejandro Reyes) y miedo a que haya una cámara delante y hable más de la cuenta".

Sea como fuere, ese día Sergio Ayala no ocultó el "rencor" que siente por Ivonne Reyes, a la que acusa de haberle "arruinado la vida": "Claro que hay rencor. Perdí la oportunidad de mi vida y me arruinó todo. No tengo buenos recuerdos, ¡si pudiera volver para atrás!". No solo eso, aseveró que la venezolana nunca se sentaría en un plató de televisión junto a él por miedo: "Tiene miedo, ella no querría. Yo no tengo miedo a nada ya".

Además, y en otro orden de cosas, Ayala afirmó que la relación sentimental y el anuncio de boda entre Ivonne y Gabriel Fernández era todo un montaje: "Ni me sorprende que se casaran, ni me sorprende que lo dejaran. En tres meses, ¿cómo se va a enamorar de una persona y se va a casar? Intereses, ¿puede ser?". Ahora, meses después, todas esas declaraciones serán juzgadas. Y a este periódico llega la siguiente determinación: no será la primera demanda que interponga la venezolana. Existen varias esperando su momento. Ahora deberá hacer frente a las consecuencias de estas palabras que, si bien están emitidas desde una lógica libertad de expresión, atentan contra el honor y la integridad de Ivonne Reyes.

Ivonne y Sergio, su breve romance

Sergio Ayala e Ivonne Reyes en 'Gran Hermano VIP' en 2017. Gtres

En septiembre de 2017 ambos decidían poner punto final a su historia tras siete meses de relación. La venezolana fue la encargada de confirmar la noticia en el plató de Sálvame. "Se nos rompió el amor de tanto usarlo", explicaba Ivonne al espacio de Telecinco. Los motivos de la ruptura se deberían a la enorme distancia entre ambos. Y es que, mientras Sergio continuaba con su trabajo como concejal en Medina del Campo, Reyes hacía su vida en la capital de España con su hijo.

Una ruptura que se producía, en apariencia, de mutuo acuerdo y que dejaba paso a una bonita amistad. Y es que, la casa de Gran Hermano VIP consiguió que saltase la chispa entre el joven político y la presentadora. Después de salir del reality, la pareja continuó con una historia de amor que finalmente no pudo ser. Sin embargo, la cordialidad se rompía por una de las partes: Sergio Ayala habló, y no precisamente bien de Reyes: "Esto no es un juego. No se pueden jugar con los sentimientos de las persona. Mi corazón está un poco roto, pero son cosas que pasan… He estado 8 días incomunicado, pero las cosas no terminan tan bien cuando bloqueas a una persona en redes sociales". En todo este tiempo, Ivonne no ha respondido a nada. Se ha mantenido callada. Hasta ahora.

Ivonne, 'coach' profesional

Lo cierto es que Ivonne Reyes está viviendo, más allá de estas polémicas que la salpican indirectamente, un buen momento a todos los niveles. A nivel personal está excelsa y se siente plena, y en el terreno laboral no puede quejarse. Alejada por voluntad propia del mundo de la televisión, la venezolana se siente realizada impartiendo unos talleres de comunicación bajo el título Tu puesta en escena en la vida. En ellos, explica cómo comunicar sin miedo y cómo aprender a manejarse ante una cámara de televisión o ante un público.

