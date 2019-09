La nueva vida de Sergio Ayala: triunfa en América como el modelo más guapo del mundo

Sergio Ayala (28 años) ha decidido dar un giro de 180 grados a su vida. El vallisoletano que se alzó el pasado mes de abril con el título de modelo más guapo del mundo como Mister Model International 2019 ha hecho sus maletas y ha puesto rumbo a al continente americano de la mano del certamen al que representa a nivel global.

Fue a principios del pasado mes de agosto cuando Ayala dejó todos sus proyectos en España para cruzar el océano Atlántico e intentar hacerse un hueco laboral allende los mares.

Según informan a JALEOS fuentes cercanas al ex gran hermano VIP, su travesía empezó a Miami, de ahí dio el saltó a Colombia y ahora ha construido su hogar en República Dominicana. Es precisamente en esta, bañada por las aguas del mar Caribe donde el maniquí está dando sus primeros pasos dentro del universo de los medios de comunicación y los eventos.

En concreto, este 2 de septiembre fue uno de los invitados al célebre programa Aquí se habla español de Antena 7. Allí compartió mesa con el presentador Lowensky Natera y otros colaboradores del país. Además, Sergio Ayala será la portada del próximo número de la revista Hombre a la moda. La fiesta de presentación oficial de la nueva edición de la citada publicación tuvo lugar el pasado jueves 12 de septiembre y el modelo acudió como invitado. A punto de llegar a los 100.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Ayala también se ha convertido en un gran atractivo para algunas marcas de belleza y moda masculina.

"Modelo internacional, actor, presentador y mucho más...". Así se define el propio Sergio Ayala. En ese "mucho más" cabe destacar que este periódico descubrió el trabajo de día a día de Ayala cuando los focos se apagaban. El joven desempeñaba una función comercial en una bodega de vinos blancos. Hasta que se fue a hacer las Américas, Sergio viajaba constantemente por diferentes puntos de restauración y hostelería de las provincias de Castilla y León para que sus clientes comprasen la máxima cantidad de productos del viticultor Javier Sanz.

Los viñedos de Javier Sanz se distribuyen en un mosaico de parcelas, fincas y pagos, todos pertenecientes al municipio vallisoletano de La Seca, por lo que Sergio Ayala solía trabajar directamente con vinos blancos nacidos, elaborados y producidos en su tierra.

Sergio Ayala: política, televisión e Ivonne Reyes

Ruth Basauri y Sergio Ayala en 'Mujeres, hombres y viceversa'.

La realidad es que si hay algo reseñable en la figura de Sergio Ayala es que es un hombre polifácetico. Pese a su juventud, pocos ámbitos laborales le quedan por probar, pues de la política dio el salto a los platós de televisión y de forma alternativa iba también combinando las pasarelas de moda.

La primera vez que Sergio Ayala apareció en la pequeña pantalla lo hizo como pretendiente de la tronista Ruth Basauri (26) en el programa Mujeres, hombres y viceversa, emitido entonces en Telecinco. Ayala abandonó voluntariamente el dating show de Bulldog Producciones para asumir su papel de concejal del Partido Popular en el Área de Juventud y Deporte por el Ayuntamiento de Medina del Campo: su pueblo.

Pero una llamada de teléfono cambiaría su vida para siempre. En enero de 2017, Ayala aceptaba la propuesta de Zeppelin para enrolarse en la quinta edición de Gran Hermano VIP donde convivió con Aída Nizar (44), con el italiano Marco Ferri (30) -quien después se convertiría en su gran amigo- y donde incluso encontró el amor junto a Ivonne Reyes (51).

Sergio Ayala e Ivonne Reyes en la gala final de 'Gran Hermano VIP'. Gtres

Entre las paredes de la casa más famosa de la televisión, Sergio tuvo la oportunidad de conocer a la venezolana. La presentadora y el modelo comenzaron una bonita historia sentimental que llegó a durar siete meses, una vez concluida la estancia de ambos el reality de convivencia.

Tras una primera ruptura, la pareja hizo el amago de volver, pero definitivamente la modelo decidía poner fin a lo suyo con Ayala. La reacción de Sergio ante la decisión de Ivonne llamó la atención de propios y extraños. En declaraciones para Look, el joven confesó: "Es verdad que estoy molesto por algunas cosas y desilusionado. De momento no me han ofrecido un plató para contar mi versión, pero si me llaman lo haría. Una ruptura no es fácil para nadie".

Clausurada su etapa televisiva, Sergio centró sus energías en el sector de la moda. Tras convertirse en el tercer finalista a nivel nacional en Mister Internacional España 2018, tuvo la oportunidad de presentarse nuevamente este año. Un momento de triunfo y éxito, pues Sergio Ayala, por fin, se alzaba con el anhelado galardón; un logro nunca antes conseguido por un español en un concurso de belleza de estas magnitudes. A su llegada a España desde Tailandia y con la corona sobre sus hombros, Sergio recibía un aluvión de mensajes de felicitándolo. Entre ellos, uno muy especial: el de Ivonne Reyes. ¿Una tercera oportunidad?

