Alejandro Reyes rompe su silencio sobre su vuelta de 'Supervivientes': "Fue bastante rara"

Alejandro Reyes (20 años) se ha pronunciado por primera vez sobre su regreso del programa Supervivientes, que como la mayoría de personas sabe, se graba en Honduras. Con mascarilla y guantes, el hijo de Ivonne Reyes (52) sacaba a su perro a pasear siguiendo las recomendaciones y consejos de las autoridades.

A Alejandro le sorprendió el estallido de la crisis del coronavirus COVID-19 justo en Honduras, donde acababa de ser expulsado del programa más extremo de la televisión. Tras unas semanas de incertidumbre, el joven por fin pudo regresar a España para pasar estos días de confinamiento con los suyos. Si bien es cierto, Alejandro Reyes aún no ha podido tener su entrevista en plató con Jorge Javier Vázquez (49) ni tampoco ha podido acudir a las galas de los jueves, los debates de los domingos o el Última hora: Tierra de nadie de los martes.

¿Cómo fue su vuelta?

La vuelta fue rarilla, bastante rara, pero al final llegué a España bien, sano, gracias al equipo... El equipo se portó muy bien. Estuve ahí en el hotel un par de semanas, una semana y media, creo, y muy bien, muy bien. No me puedo quejar. Me puse a comer tortitas, huevos...

Lleva más tiempo que nadie sin ver a sus amigos.

Sí, pero hablo con ellos por videollamada, por WhatsApp, parece que estamos todos juntos.

¿Qué le parece la actitud de Ana María con Rocío que ha sido muy criticada?

La actitud de Ana María que ha sido muy criticada... Eso justo no lo había visto, pero en la isla, Ana María está haciendo su concurso, Rocío el suyo y creo que es válido. Si que es verdad que si son familia, yo esperaba que la defendiese... Pero en esas condiciones y en el concurso que están, imagino que todo el mundo querrá hacer su camino. Lo veo bien, que las dos están haciendo sus cosillas y dentro de lo que cabe lo de Yiya es algo... Yo creo que están haciendo un buen concurso las dos.

¿En Venezuela están todos bien?

Sí, en Venezuela están bien, no ha llegado tanto el confinamiento. Bueno el coronavirus allí está como más regulado supongo y con el tema de Trump estamos viendo a ver que pasa que quieren meter a Maduro en la cárcel. Mi familia, gracias a Dios está muy bien, está haciendo su vida, todo normal, pero en casa encerrados.

Su madre es la que más tranquila se habrá quedado...

Sí, mi madre supertranquila, hablando con Venezuela y todo bien, superguay. En casa viendo pelis y tranquilos.

