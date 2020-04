Joe Manganiello desvela el origen de su historia de amor con Sofía Vergara

Joe Manganiello (43 años) ha echado la vista atrás para recordar cómo conoció y se enamoró de la actriz Sofia Vergara (47). El también actor ha participado en el The Jess Cagle Show de la cadena de radio SiriusXM. Allí, Joe ha recordado el momento en el que vio por primera vez a la actriz colombiana.

Corría el año 2014 y el actor de Magic Mike (película del año 2012) acudía como invitado a una fiesta que celebraba la productora de la serie Modern Family. En este evento, Joe vio a Sofia y cayó rendido a sus pies. "Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla", aseguraba Manganiello en este programa de radio.

Aún así, no quiso acercarse a hablar con ella porque por esa época Sofía Vergara estaba prometida con el empresario Nick Loeb (44). Una distancia que salvó el actor Jesse Tyler Ferguson (44) quien se acercó a Joe para decirle que Sofia quería conocerle y hablar con él. "Ella quiere hablar contigo. Tú sabes que ella es una gran fan tuya", le dijo el actor ganador de un premio Emmy.

Un flechazo que acabó en boda

Tras una distendida charla, el amor surgió entre ambos pero ella seguía prometida públicamente con el célebre Nick Loeb. Algo que saltó por los aires a las pocas semanas. Y fue en ese momento cuando el director de la revista People, Jess Cagle, obró el milagro.Después de conocer que Sofia y Nick habían roto, Cagle llamó rápidamente a Joe Manganiello para contárselo. Él le pidió el teléfono de ella y ahí comenzó su amor.

Sofía Vergara y Joe Manganiello empezaron su apasionada relación en el verano de 2014. Apenas año y medio después, en noviembre de 2015, la protagonista de Modern Family y su entonces novio contrajeron matrimonio en un lujoso complejo turístico Breakers Palm Beach situado en el estado de Florida al que asistieron más de 400 invitados. Entre ellos, todo el elenco de la serie que dio la fama a la colombiana y amigos íntimos de la pareja como Arnold Schwarzenegger (72), Ellen DeGeneres (62), Jennifer Lopez (50), Thalia (49) y Marc Anthony (51). Este último puso la nota musical actuando en el banquete para los novios y sus invitados.

Aquella boda fue la segunda para Sofía Vergara y la primera para Joe Manganiello. Fue la propia actriz quien se encargó de compartir todas las fotos de su día más feliz a través de las redes sociales. Para la ocasión, Sofía seleccionó un vestido de novia diseñador por el creativo libanés Zuhair Murad, uno de sus favoritos. El traje con el que se juró amor eterno con Manganiello fue hecho a medida para ella, de Alta Costura, palabra de honor y con escote corazón. Para el vestido se usaron más de cinco kilos de lentejuelas, tres kilos de perlas y 350 cristales. En la confección del vestido participaron 32 personas y le dedicaron 1.657 horas de trabajo para bordar a mano el top en tul de seda con arabescos e incrustar las lentejuelas, las perlas y los cristales.

Por el momento, la pareja no tiene hijos en común. Sin embargo, Sofía Vergara ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a ser madre -tiene un hijo de una relación anterior-. "Ya estoy en la edad en la que tengo mi última oportunidad para hacerlo", aseguró en una entrevista con la revista InStyle. "Y si voy a hacerlo, necesitaré un vientre de alquiler. Necesitaré ayuda, pero no me importa; está bien".

