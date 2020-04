Carlota ('GH') sorprende en su estreno como cantante: esta es su canción contra el abuso sexual

Carlota Prado (27 años), la concursante de GH Revolution que denunció haber sufrido abusos sexuales dentro de su edición, la última celebrada del reality de convivencia en su versión anónima, acaba de publicar una canción que ha dejado impactados a todos sus seguidores. Hasta la fecha, la joven malagueña no se había lanzado al mundo de la música y es este trabajo, por tanto, su primer sencillo.

El título del single no deja lugar a dudas: No, boy (No es no, tío). Se trata de un tema mid-tempo compuesto por ella misma, en inglés, con una potente base musical de rap y con unas rimas en las que dispara directamente contra los abusadores sexuales. "Os invito a escuchar y leer mi primer y no última canción. Paz", ha comentado la andaluza en sus redes sociales, donde ahora se hace llamar @CarlotaNoIsNo o 8INK.

Prado ha publicado su canción a través de su canal de YouTube y parte de las lyrics (en español) dicen lo siguiente: "Eso es un 'no, tío'. Eso es un 'no, tío'. ¿Cómo pretendes que me quede? Que le jodan a tus buenas intenciones / Que le jodan a tu control / Después de todo el abuso / Después de todo estoy confusa / No puedo decir que no pueda decidir / Esta bomba ya no tiene mecha / No admito ninguna acusación / Porque sé que es una excusa / Estáis buscando sumisión / No estáis adorando a ninguna musa / Me pone enferma y me siento cansada / Mi ira va llegando al río / Eso es un 'no, tio'.".

Carlota Prado lo ha dicho en más de una ocasión, para ella "la música salva vidas". Desde hace algún tiempo, además, la exconcursante de Gran Hermano ha encontrado su luz particular junto a 'Rypdal', su pareja y su gran apoyo en los momentos más duros de su vida. Ambos comparten el amor por los tatuajes, la dieta sana y la música, motivo por el que seguramente ella ahora se ha sentido inspirada para componer, rimar y cantar.

'Rypdal' es un conocido rapero, autor y productor de sus propias canciones y vídeos. Entre sus temas se encuentran B.I.T.C.H, AYER TE VI, SQUAD, WIPPING o IGUAL QUE EL RESTO. A veces ha llegado a ejercer como modelo de fotografía, es amante de los tatuajes y aficionado al skateboard.

Carlota Prado en el Instagram de su pareja.

Este jueves 9 de abril, Carlota Prado cumplía 27 años y su pareja la felicitaba desde la distancia con una bonita foto de ella escuchando música y componiendo, quién sabe si nuevas canciones. "¡Feliz cumpleaños, CarlotaNoIsNo. Cada día estoy más enamorado de ti. Eres mi bichito, mi vida, mi artista favorita, la persona más graciosa de este mundo y mi mejor amiga. Estaré aquí a tu lado hoy y en todas las vidas que nos quedan. Gracias por los detalles, el cariño y amor que desprendes. Gracias por evolucionar a mi lado y convertirme en la mejor persona que he sido nunca. ¡Eres mi tesoro! ¡Gracias por ser tan tú y hacerme tan yo! El amor siempre gana", comentaba el artista en su cuenta de Instagram.

El pasado 24 de noviembre, en plena vorágine informativa por el caso Carlota, la ex gran hermana era quien utilizaba sus redes sociales para publicar una preciosa foto con su pareja. Junto a la imagen de los dos, sonrientes e ilusionados, unas emotivas palabras de agradecimiento y cómo no, de amor: "GRACIAS. Gracias por escucharme. Gracias por entenderme. Gracias por darle luz a esta oscuridad que va conmigo. Gracias por aparecer y preocuparte de corazón por mi y mi proceso. Gracias por intentar que me ría en mis peores momentos, así como ser el principal motivo de los buenos. Gracias por devolverle sonrisas a mi cara".

Carlota Prado junto a su pareja, el rapero 'Rypdal' Redes sociales

'Caso Carlota'

En la madrugada del 4 de noviembre de 2017 mientras se celebra la décimo octava edición de Gran Hermano en Telecinco, rebautizada como GH Revolution, la producción del formato organizó una fiesta para los concursantes entre los que se encontraban Carlota Prado y su novio en aquel momento, José María López (26), a quien había conocido allí durante su participación. Avanzada la madrugada y tras haber ingerido, presuntamente, algunas bebidas alcohólicas, Carlota Prado, que se encontraba en un claro estado de embriaguez, fue llevada por José María hasta la habitación. Según la acusación de la fiscalía, Carlota estaba completamente inconsciente en la cama.

En ese momento se produjo un presunto abuso sexual por parte del joven murciano. Una situación que provocó un cisma en la historia del concurso y que todavía está por resolver en los juzgados. La fiscalía solicita dos años y medio de prisión para José María y una indemnización de 100.000 euros para Carlota Prado de forma solidaria a pagar entre el supuesto agresor y la productora, Zeppelin TV,

