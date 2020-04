El desodorante joya de Wai Wai hecho de piedra de alumbre que cuida de tu piel

Wai Wai acaba de lanzar su nuevo desodorante hecho de piedra de alumbre, tallada a mano, cuya forma ergonómica facilita la aplicación en la zona de las axilas. Su efecto dura 24 horas y gracias a su forma redondeada es todo un placer aplicarlo.

Esta piedra está hecha a partir del mineral alumbre de potasio, utilizado desde hace siglos por sus propiedades antisépticas y astringentes. Es decir, que destruye gérmenes y reduce el tamaño de los poros de la piel, limitando la transpiración de forma natural. Esto lo convierte en el perfecto desodorante, inocuo para la piel y libre de residuos. Este mineral posee un eficaz efecto desodorante gracias a su capacidad natural para destruir las bacterias que, al descomponer el sudor, son las verdaderas causantes del mal olor corporal. La clave está en que esta piedra no enmascara los malos olores, sino que actúa antes de su desarrollo, a pesar de no poseer ningún tipo de olor. Además, puedes disfrutar de él durante años.

Javier Sánchez, cofundador de Wai Wai, explica que "sólo tienes que mojar la piedra y aplicarla en la piel frotando durante unos segundos. Esto dejará una fina capa invisible formada por millones de microcristales, asegurando una protección eficaz durante todo el día y una sensación de frescura natural".

Por otro lado, es el cosmético perfecto para después del afeitado, gracias a su efecto calmante y cicatrizante. O para después de la depilación por el mismo motivo.

Viene envasado sin plásticos, en una caja de cartón craft. No contiene alcohol ni perfume añadido, no irrita la piel, no mancha la ropa y su efecto perdura durante un día completo.

