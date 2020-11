Ana Obregón y Anne Igartiburu, así será el glamuroso anuncio de las Campanadas 2020

Se acerca el momento de la que es una de las retrasmisiones televisivas más vistas de todo el año: las Campanadas. Televisión Española ultima los detalles del que seguramente será su 31 de diciembre más emotivo, una fecha en la que Ana Obregón (65 años) se convertirá en el foco de todas las miradas. La bióloga cuenta los días para reaparecer en la pequeña pantalla junto a Anne Igartiburu (51) tras el golpe más duro de su vida, el fallecimiento de su hijo Álex Lequio. Una vuelta por todo lo alto que contará con un aperitivo en forma de spot publicitario y que servirá para promocionar a la cadena pública semanas antes de recibir el 2021.

Al igual que se ha hecho en años anteriores, donde los diferentes presentadores -estando siempre presenta Anne Igartiburu- han rodado el spot semanas antes del gran día, el de las próximas Campanadas ya ha sido grabado por sus protagonistas. En él aparecerán las dos maestras de ceremonias ataviadas con sus mejores galas e invitarán a los espectadores a pasar junto a ellas los últimos segundos del tan malogrado 2020.

JALEOS se ha puesto en contacto con la cadena pública para saber algunos detalles sobre el tan esperado anuncio, que por el momento aún no ha visto la luz. "Se ha recreado una atmósfera de gala", aseguran desde TVE, que afirman que el lujo navideño es la nota predominante en la pieza. Un trabajo audiovisual que "en unos días", según aseguran desde el ente público, será emitida en televisión y del que ya podemos ver las primeras imágenes.

Ana Obregón y Anne Igartiburu posando durante la grabación del spot de las Campanadas. RTVE

Este periódico ha podido charlar con Susana Uribarri (54), amiga íntima y representante de Ana Obregón, la cual ha contado quién ha sido el creador del vestido que luce la actriz en el mencionado anuncio. "Tanto Ana como a Anne van vestidas de Alejandro de Miguel", cuenta la mánager sobre los modelos que ambas portan. Modisto que en los últimos años ha sido el encargado de vestir a la actriz en sus citas más importantes, como por ejemplo en el funeral de su hijo -celebrado a finales del mes de junio-, para el que recreó un antiguo modelo al que Álex tenía un especial cariño.

Para el anuncio, Ana ha escogido un vestido largo de corte asimétrico con una sola manga en color marfil y confeccionado en lentejuelas, mientras que Igartiburu ha portado un diseño dorado, también hecho en lentejuela, con forma de blazer cruzada y falda con apertura central. "Las joyas que lleva Ana son de la joyería Rabat", ha añadido Uribarri, que responde lo siguiente cuando se le pregunta por el diseño que Obregón lucirá en la noche del 31 de diciembre: "Respecto a las Campanadas, estamos viendo aún opciones de diferentes diseñadores".

La bióloga viste para la ocasión un diseño de Alejandro de Miguel y joyas de Rabat. RTVE

La primera entrevista de Ana en televisión

Aprovechando esta grabación, la presentadora Anne Igartiburu ha realizado una entrevista a la que será su compañera en la noche más especial del año. En ella, Ana Obregón ha dicho sus primeras palabras en televisión tras varapalo que recibió el pasado 13 de mayo, fecha de la muerte de Álex Lequio, y cómo afronta este ilusionante proyecto pese a la gran tristeza y añoranza que siente. Unas declaraciones muy esperadas que son el primer paso para la vuelta de Ana Obregón a los medios que la han visto triunfar.

"Es el primer día que me despierto y no lloro, porque es imposible parar", ha confesado una bellísima Ana Obregón durante el rodaje del spot, que ha significado la primera toma de contacto con el mundo profesional tras la trágica desaparición de su hijo. "Yo me he levantado esta mañana y he tenido unas fuerzas, que me ha dado Álex, que ha sido brutal para volver a la vida un poquito", dice Ana a la presentadora vasca, con quién conforma un tándem perfecto.

Durante la entrevista que le realizó Ane en la grabación del spot, la actriz no pudo contener las lágrimas. RTVE

Sobre el significado que Ana quiere trasmitir en estas campanadas, que son las primeras en la historia presentadas en TVE por dos mujeres, la actriz lo tiene claro: "El mensaje de dos mujeres, madres las dos, proqué yo sigo siendo madre hasta el día que me muera". Unas declaraciones en las que podemos ver a una Ana que, pese a no poder contener las lágrimas por el recuerdo de la pérdida de su único hijo, va encontrando su rumbo. "Me veo viviendo una nueva vida, porque ya no seguiré siendo la misma", ha terminado diciendo, unas declaraciones en las que Anne Igartiburu le ha recalcado lo mucho que se la quiere.

