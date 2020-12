Ivonne Reyes contrata al bufete de Albert Rivera en su litigio contra Pepe Navarro: su novedosa estrategia

Ivonne Reyes (52 años) está atravesando un buen momento profesional y personal. Todas las parcelas de su vida están en un punto sereno y excelso, y los asuntos más espinosos, los judiciales, que libra con Pepe Navarro (69) desde hace tiempo los gestionan por ella. La venezolana intenta que nada de este contencioso con el presentador de Esta noche cruzamos el mississippi le afecte o condicione en su día a día. Conoce su verdad e irá con ella hasta el final, pero no se desgasta en primera línea de fuego.

Por eso, hace tiempo que Ivonne delega estas cuestiones en manos profesionales. De abogado a abogado. Ahora, justo después de que el pasado 4 de diciembre se celebrara el último juicio que tenían pendiente, JALEOS conoce en exclusiva importantes novedades en lo que respecta a la representación legal de Ivonne Reyes. La presentadora y exmodelo ha cambiado de abogados y ha decidido poner sus asuntos en otras manos. Ha contratado los servicios del bufete Martínez-Echevarría & Rivera Abogados. O lo que es lo mismo: ha confiado su longeva batalla judicial en el equipo de asesores liderado por Albert Rivera (41), presidente ejecutivo en España y Portugal del bufete.

Así se hace constar a este periódico y se ha podido confirmar en primera persona con la propia Ivonne. Esta se muestra, al otro lado de la línea, muy contenta y esperanzada ante este nuevo rumbo legal. Considera al equipo de Albert "muy profesional y preparado" en las lides que a ella le competen, y está convencida de que de su mano vendrán grandes victorias. De momento, Reyes espera a que el juez dicte sentencia del último juicio, el celebrado el pasado día 4 y al que solo se personaron los letrados de ambas partes. En esta ocasión fue Pepe quien demandó por vulneración del derecho al honor a Ivonne. Todo se remonta a una entrevista que la presentadora concede a la revista Lecturas hace un tiempo. En ella, Pepe Navarro entiende que se atropella su honor y lo pone en manos de la justicia. Reyes está tranquila a este respecto, confía en que el juez se incline por ella y su verdad. Y es que, no es la primera vez que Pepe demanda por la misma cuestión y el juez es claro: Ivonne habla de su vida. Ahí no acaban los contenciosos entre ellos: hay otra cita con la justicia "por la modificación de medidas que interpuso Pepe para suspender el pago de la pensión de alimentos" de Alejandro.

Por lo tanto, aún les queda un largo y fatigoso camino a los protagonistas de esta historia, cada uno de ellos cargado de sus razones para defenderse ante la ley. Mientras llegan nuevas cuitas en los juzgados, Ivonne pasará esta Navidad en su casa de Madrid, junto a su hijo y su hermana. Como todos, descuenta los días para que este 2020 desaparezca y mira al 2021 cargada de optimismo y proyectos. Así lo desvela en exclusiva para este medio: no solo continuará con sus talleres de coaching, Reyes también comenzará a estudiar Psicología y ya estudia ofertas como actriz para subirse a las tablas de un escenario. Desliza que se encuentra viendo guiones y borradores con Enrique Cornejo: "Estoy encantada de ponerme en manos del mejor".

Por su parte, Pepe Navarro, que ha pasado el coronavirus recientemente y ha generado anticuerpos, ha vuelto estos días a la primera línea mediática. Además de participar en el programa de Antena 3 Mask Singer, hace unos días Pepe acudía a la presentación del vídeoclip Alegría de vivir y en su encuentro con la prensa hablaba alto y claro acerca de su batalla con Ivonne. Siguió en su línea: "El acuerdo no es otro que reconozca que no soy el padre de su hijo. Es que no hay otro y ella lo sabe".

Sostuvo entonces que no está por la labor de hacerse ninguna prueba de paternidad: "Eso ya pasó, hace cinco años que ofrecí hacerme la prueba y dijo que no, pues seguiremos peleando para demostrar una cosa que es mentira. En el último juicio, los únicos testigos que hubo fueron los detectives que ella contrató para que me cogiesen la prueba a mí y la llevasen al laboratorio para contrastarla con su prueba. Ella misma fue al laboratorio a llevar la prueba. Supongo que eso tendrá sus consecuencias jurídicas". Habrá que ver qué ocurre cuando el juez dicte sentencia por el juicio acaecido el pasado día 4. 2021 traerá novedades.

Años de batalla

Pepe e Ivonne viven una complicada guerra que se suma a la que la familia de Pepe Navarro reabría legalmente hace un tiempo. Cabe recordar en este punto que fue Andrea Navarro (23), una de las hijas del presentador, la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo Alejandro. Los resultados de esta prueba motivaron a Andrea y a Eva Zaldívar (50), exmujer de Pepe y madre de Andrea, a embarcarse en una batalla judicial que finalmente quedó sobreseída. De la misma manera, Ivonne decidió denunciar, a su vez, a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento Alejandro era menor de edad.

Un auténtico entramado que parece tener difícil solución. Ni siquiera ya públicamente, sino a nivel judicial. Todo demasiado farragoso y bélico y que solo un juez es capaz de aclarar. Así lo confesó hace unos meses el conductor del mítico Esta noche cruzamos el Mississippi: "Yo tengo un asunto judicial por delante y ella tendrá que enfrentarse a la ley. Yo no voy a hablar de cama ni mucho menos. A ella le pagan por eso, pues que siga con su negocio adelante". En aquel momento, se mostraba confiado en la justicia cuando esta le dio la razón al desestimar la demanda de Ivonne contra su hija y su exmujer: "La justicia ha sentenciado y punto. Nosotros cuando hicimos una cosa la hicimos bien y lo hicimos con el máximo respeto, discreción y profesionalmente. Entonces, la justicia lo ha apreciado así, por tanto no hay nada más que decir".

En aquellas manifestaciones, las últimas hasta la fecha de Pepe, advertía a Ivonne de que él también descargaría sobre ella dos demandas: "Ella se tiene que enfrentar dentro de poco a las dos demandas que le he puesto yo. Una es por asalto a la intimidad y al honor. Cobró bastante dinero por descalificarme como siempre y está viviendo de mí desde hace ya muchos años, y el otro es por modificación de medidas. Y ahora le vendrán más todavía pero ya penales, o sea, que se vaya preparando porque va a tener trabajo". De momento, lo que es un hecho es que Pepe Navarro está citado a declarar por impago de pensión.

Estas fueron sus crudas y directas palabras al respecto a principios de año: "Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé dónde tiene la dignidad". Ante tamañas aseveraciones, Ivonne Reyes respondía reafirmándose en lo que lleva dos décadas defendiendo: "El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene alzhéimer". De un tiempo a esta parte, ella nunca suele pronunciarse públicamente sobre la paternidad de su hijo. Fue una decisión personal y que, hasta la fecha, ha respetado. Todo, en los juzgados, no en televisión.

