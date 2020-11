Pepe Navarro alega "carencia de recursos" para pagar la pensión de su hijo Alejandro Reyes

Tal y como informó en exclusiva JALEOS hace unos días, el presentador Pepe Navarro (68 años) ha acudido este miércoles 4 de noviembre a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigado por el impago de manutención de su hijo Alejandro Reyes (20). Mientras que la modelo ha preferido dejar el asunto en manos de su abogada y no asistir al juicio, puesto que su presencia no era obligada, sí se ha dejado ver el comunicador.

Muy sereno, Pepe ha llegado a los juzgados acompañado por su abogada, pero sin muchas ganas de hablar. El presentador ha pedido a los medios de comunicación que le dejasen "entrar a hablar con el juez", para poder valorar esta nueva batalla judicial con Ivonne Reyes (52).

Asegurando estar muy tranquilo ante esta nueva cita en los tribunales por no pagar la pensión, Pepe ha pedido a la prensa lo que sigue: "¿Me dejáis?", afirmando que, tras el juicio, atendería sin problema: "Lo hablamos después si queréis". Sin embargo, faltando a su palabra inicial, el comunicador ha abandonado los juzgados, tras prestar declaración ante el juez, por la puerta de atrás, evitando así, una vez más, hablar de la interminable guerra judicial que mantiene, desde hace años, con Ivonne Reyes. La abogada de la venezolana, Mireia Pino, ha sido la encargada de representar a la exmodelo en este cara a cara en los juzgados con Pepe Navarro. La letrada, amablemente, ha dado las claves de esta nueva demanda que enfrenta a la venezolana con el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi: "Por impago de pensión de alimentos, que es un delito de abandono familiar. La idea es llegar a un arreglo y ver cómo va a pagar todos los meses que debe. No sé si habrá llegado, ¿ustedes le han visto?", preguntaba Pino a la llegada.

¿Confían en la justicia?

Pues claro que sí, si no no estaríamos aquí.

¿Cuál es la cantidad que le piden a Pepe?

No le puedo decir ahora mismo la cantidad, pero son muchos meses. Él no ha pagado, por eso estamos aquí.

¿Él sigue negando que sea el padre del hijo de Ivonne Reyes?

- Sí, eso es un disco de siempre de que no es el padre, pero hay una sentencia firme que lo dice.

¿Irá con efecto retroactivo?

Desde que debe a día de hoy tiene que pagar, claro.

¿Qué esperan de la jornada de hoy?

Que venga, que declare y que diga cómo va a pagar.

¿En diciembre tienen otro juicio?

Sí, en diciembre es una demanda que puso él.

¿Sobre la paternidad?

No, de vulneración al derecho al honor.

La guerra va a durar si tienen otra demanda aún pendiente, ¿no?

Bueno, yo no sé si llamarlo guerra...

¿Alejandro qué dice? ¿Usted habla con él o Ivonne le comenta que es lo que piensa su hijo?

El niño se quiere mantener al margen, para eso está su madre, para defender sus intereses de momento. A él no le sienta nada bien todo esto que está pasando.

¿Sí que le gustaría tener relación con su padre?

- Por supuesto que le gustaría tener relación con su padre y con sus hermanos. Él es un niño muy familiar y muy cariñoso.

¿Ivonne nunca va a perder la esperanza de que lo reconozca como hijo?

Es que ya está reconocido. No tiene que perder ninguna esperanza, es un hecho legalmente cierto, entonces no hay nada que luchar. Es la actitud de él, que cambie algún día, y si no cambia no pasa nada. Ivonne, gracias a dios, es padre y madre de Alejandro.

Alejandro ha tenido ingresos económicos este año, que ha participado en un concurso de televisión con unas cantidades importantes

Eso no tiene nada que ver, Alejandro es estudiante, no está trabajando.

¿Pepe qué alega para no pagar la pensión?

Viene a declarar, vamos a ver por qué no paga.

Tras el juicio, la abogada de Ivonne Reyes ha relatado que Pepe "se ha acogido a declarar solo en las preguntas que le hiciera su letrada, no al juez ni a mi parte", y que el presentador ha justificado los impagos de la pensión "por carencia de recursos y porque supuestamente Alejandro trabaja". Tajante, la letrada ha afirmado que "Pepe tiene que pagar, claro".

