Pepe Navarro, citado a declarar ante el juez por impago de pensión: su nuevo litigio con Ivonne

La guerra que libran Ivonne Reyes (52 años) y el presentador Pepe Navarro (68) no tiene visos de acabar, antes al contrario: se recrudece cada día. Las posturas públicas de ambas partes siempre han sido férreas y contundentes en relación con la paternidad de Alejandro Reyes (20): Pepe sostiene que no es el padre biológico, e Ivonne se reitera en que sí, con la ley en la mano. Hasta ahí, nada nuevo. Sin embargo, su litigio hace tiempo que se dirime en los juzgados, desde donde sí se deslizan novedades importantes en las últimas horas.

Según ha podido conocer JALEOS en exclusiva, ya existe respuesta a la demanda que Ivonne Reyes interpuso contra Pepe Navarro hace unos meses por el impago de manutención de su hijo Alejandro. Este periódico está en disposición de afirmar que el próximo miércoles 4 de noviembre el presentador de televisión está citado en los juzgados de Plaza de Castilla para tomarle declaración como investigado por impago de pensión de alimentos. Navarro deberá personarse a las doce y media de la mañana en el juzgado.

Pepe Navarro en una imagen de 2018. Gtres

Esta demanda de Ivonne contra Pepe por el impago de la manutención es tan solo el último cruce de reclamos de todo un cerro de contenciosos entre ambos. Sea como fuere, una aciaga situación que se suma a la que la familia de Pepe Navarro reabría legalmente hace un tiempo. Cabe recordar en este punto que fue Andrea Navarro (23), una de las hijas del presentador, la que llevó ante la justicia a Ivonne tras realizar una prueba de ADN a su hijo Alejandro. Los resultados de esta prueba motivaron a Andrea y a Eva Zaldívar (50), exmujer de Pepe y madre de Andrea, a embarcarse en una batalla judicial que finalmente quedó sobreseída. De la misma manera, Ivonne decidió denunciar, a su vez, a la hija de Navarro y a su exmujer por haber sustraído material genético de su hijo de un tenedor sin su consentimiento, pues en ese momento Alejandro era menor de edad. Un auténtico entramado que parece tener difícil solución. Ni siquiera ya públicamente, sino a nivel judicial. Todo demasiado farragoso y bélico y que solo un juez es capaz de aclarar.

Así lo confesó hace unos meses el conductor del mítico Esta noche cruzamos el Mississippi: "Yo tengo un asunto judicial por delante y ella tendrá que enfrentarse a la ley. Yo no voy a hablar de cama ni mucho menos. A ella le pagan por eso, pues que siga con su negocio adelante". En aquel momento, se mostraba confiado en la justicia cuando esta le dio la razón al desestimar la demanda de Ivonne contra su hija y su exmujer: "La justicia ha sentenciado y punto. Nosotros cuando hicimos una cosa la hicimos bien y lo hicimos con el máximo respeto, discreción y profesionalmente. Entonces, la justicia lo ha apreciado así, por tanto no hay nada más que decir".

En aquellas manifestaciones, las últimas hasta la fecha de Pepe, advertía a Ivonne de que él también descargaría sobre ella dos demandas: "Ella se tiene que enfrentar dentro de poco a las dos demandas que le he puesto yo. Una es por asalto a la intimidad y al honor. Cobró bastante dinero por descalificarme como siempre y está viviendo de mí desde hace ya muchos años, y el otro es por modificación de medidas. Y ahora le vendrán más todavía pero ya penales, o sea, que se vaya preparando porque va a tener trabajo". De momento, lo que es un hecho es que Pepe Navarro está citado a declarar por impago de pensión.

Ivonne Reyes junto a su hijo Alejandro a las puertas de los juzgados de Alcobendas en 2019. Gtres

Una pensión de alimentos que, se entiende, él no ha pagado, supuestamente, porque así lo considera al no reconocer a Alejandro Reyes como su hijo biológico. Estas fueron sus crudas y directas palabras al respecto a principios de año: "Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé dónde tiene la dignidad". Ante tamañas aseveraciones, Ivonne Reyes respondía reafirmándose en lo que lleva dos décadas defendiendo: "El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene alzheimer". De un tiempo a esta parte, ella nunca suele pronunciarse públicamente sobre la paternidad de su hijo. Fue una decisión personal y que, hasta la fecha, ha respetado. Todo, en los juzgados, no en televisión.

Eso sí, hace unos meses Ivonne quiso aclarar si se ha archivado la causa que tenía pendiente con Eva y su hija Andrea, y sostuvo que el litigio no ha terminado: "Lo único que voy a decir es que todo sigue un proceso, no acaba, que no se relajen tanto y que todo continúa, yo estoy relajada y estoy muy bien, estoy feliz. Hay muchas cosas que contar". De esta historia habrá más capítulos que contar. De momento, el más importante y próximo se dirime el 4 de noviembre en los juzgados de Plaza de Castilla.

