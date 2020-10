María García de Jaime tiene las botas de agua 'low cost' más originales de la temporada

No importa el tiempo que haga en Madrid, María García de Jaime (24 años) ha demostrado que unas botas de agua, imprescindibles en esta temporada, se pueden llevar con estilo en cualquier ocasión. En los últimos días, la influencer que comparte a diario sus looks con sus más 370.000 seguidores de Instagram, ha combinado sus outfits con este tipo de calzado. En su caso, una prenda que destaca por su llamativo color.

María García de Jaime ha añadido a su armario unas botas de agua en color lila que, si bien podría considerarse un tono difícil de combinar con las clásicas prendas de otoño-invierno, le dan un toque divertido, arriesgado y original a sus looks. "Estoy enamorada de ellas, tenía que estrenarlas y aunque no llueva me las he puesto", comentaba hace unos días en sus stories.

Se trata de un modelo de Asos Design, estilo Chelsea y gruesas que, según la propia web está "arrasando". De hecho, ya no se encuentran disponibles en lila. Ahora, solo las venden en color negro -ideal para las más clásicas- por apenas 25,99 euros, en tallas 39, 40 y 41. "Quedan muy monas y están genial de precio", aseguró María en sus stories de Instagram poco después de haberlas estrenado. En cuanto a sus detalles, las botas presentan exterior de estilo vinilo muy suave, tacto engomado brillante, aplicaciones elásticas, lengüeta en la parte trasera y punta redondeada.

Otra característica que resaltó la influencer fue la comodidad del calzado. Una virtud coincide con la opinión de todas aquellas personas que las han adquirido en la página web de Asos. De acuerdo con la plataforma, "el 85% de los clientes recomiendan este producto". Pese a su bajo coste, la calidad es otro atributo que resaltan de este calzado en Internet.

Las botas de agua de Asos que han conquistado a María García de Jaime. Instagram

La primera vez que mostró sus exitosas botas lila, la influencer las combinaba con un conjunto de Zara, de pantalón y camisa, con estampado geométrico en colores verde y azul. En la misma semana, las repetía con un outfit completamente distinto: jersey con cuello bobo y pantalón baggy, también de la firma cabecera de Inditex, en tonos beige y marrón. Este último estilo, de hecho, muy alabado por sus seguidores.

Aunque se han vuelto una de sus prendas preferidas de la temporada, María García de Jaime confesó que en un principio dudó en llevarlas. Sin embargo, decidió arriesgarse y darle una oportunidad. Así lo reveló tras haber recibido todo tipo comentarios después de haberlas estrenado. "A muchas os encantaron y a otras os horrorizaron", decía la influencer en tono de humor.

