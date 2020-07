María Pombo, María Fernández-Rubíes... Las 'influencers' viven su propio 'baby boom'

El fenómeno del baby boom se ha extendido entre las influencers más conocidas de España. Algunas, como María Pombo (25 años) o María Fernández-Rubíes (29), se estrenarán como madres en los próximos meses. Mientras, la italiana Alice Campello (25) qu ya cuenta con experiencia en la maternidad, mantiene la misma ilusión que si se tratase de su primer embarazo.

Todas ellas muestran a través de las redes sociales cómo está siendo la dulce espera y cómo están disfrutando este momento tan especial de sus vidas.

1. María Pombo

A punto de cumplir un año de haberse casado con Pablo Castellano en el pueblo cántabro de Socobio, María Pombo anunció que espera su primer bebé. Una noticia que, como no podía ser de otra forma, compartió con su millón y medio de seguidores de Instagram a través de un emotivo vídeo que mostraba su ecografía. "Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que pronto seremos uno más. No has nacido y ya te queremos", escribió la influencer que, en las últimas semanas ha vivido momentos muy duros. Y es que, al margen de la maternidad, María Pombo ha confirmado que padece esclerosis múltiple.

Sin embargo, la enfermedad no ha opacado en lo absoluto la buena noticia. Al contrario, en las últimas semanas la influencer se ha encargado de compartir la evolución de su tripita, las reacciones de sus familiares y amigos al contarles que está embarazada y el tratamiento para las esclerosis múltiple que llevará durante los meses de gestación.

Pablo Castellano, también ha celebrado su paternidad, publicando una tierna imagen en su cuenta de Instagram. "Es imposible explicar con palabras la felicidad que tengo ahora mismo. Solo quiero que pasen los meses para poder abrazarte", escribió el empresario el pasado mes de junio junto a un par de instantáneas en las que la pareja mostraba la foto de la ecografía.

2. Marta Oria

Dos días antes de que María Pombo anunciara su embarazo, Marta Oria dio a conocer en su perfil Instagram que espera su primer bebé, fruto de su matrimonio con Haryan Rodríguez. "La vida es capaz de demostrarnos que lo mejor está por venir", escribió la influencer, que recientemente celebró su primer aniversario de casada, junto a una imagen en la que presumía de tripita y en la que revelaba que se encontraba de 24 semanas.

Cuatro días después de que dio a conocer su embarazo, Marta Oria recurrió de nuevo a su cuenta de Instagram para agradecer por todos los mensajes recibidos y para contar que espera una niña.

3. María Fernández-Rubíes

La influencer, que forma parte del grupo de amigas de María Pombo, también está embarazada. Fue el pasado 19 de marzo cuando María Fernández-Rubíes confirmó mediante un IGTV que, a finales de este año, ella y su marido, Manu Losada, se convertirán en padres. Una noticia que compartió en sus redes sociales tras superar el primer trimestre. Y es que, la influencer había preferido mantener su embarazo en discreción hasta que pasara el período más peligroso de la gestación, ya que el verano pasado había sufrido un aborto.

Pocas semanas después de revelar la buena noticia, María Fernández-Rubíes anunció el sexo y nombre de su bebé. "Os presento a Nicolás", escribió la influencer en la descripción de un emotivo vídeo, publicado poco después de hacer una encuesta en sus stories, preguntando a sus seguidores que creían que iba a ser.

4. Alice Campello

La mujer de Álvaro Morata (27) es otra de las influencers que se encuentra en la dulce espera. La pareja anunció la noticia a finales del pasado mes de febrero, con una imagen publicada en sus respectivas redes sociales, en la que aparecen sus mellizos, Alessandro y Leonardo, besando la tripa de la italiana. Semanas después, Alice Campello reveló con un tierno vídeo en el que también participaron su mellizos y su marido, que el nuevo integrante de la familia será un niño a quien llamarán Edoardo. Desde entonces, tanto la influencer como el futbolista han ido colgando imágenes en las que demuestran los felices que están ellos y sus dos hijos con la espera del bebé.

Alice Campello y Álvaro Morata, que están a punto de convertirse en familia numerosa, se dieron el 'sí, quiero' el 17 de junio de 2017 en la isla de Giudecca, al sur de Venecia.

