La 'influencer' María Pombo confirma que tiene esclerosis múltiple

Si bien hace unos días la influencer María Pombo (25 años) hacía público su embarazo, ahora ha querido compartir con sus millones de seguidores una mala noticia de salud que ya venía asimilando: tras varias semanas realizándose pruebas en el hospital para conocer si padece esclerosis múltiple como su madre, Pombo ha confirmado la enfermedad. A través de un vídeo en sus redes sociales, la mujer de Pablo Castellano se ha sincerado. Precisamente, lo ha comunicado el mismo día en que se cumple un año de su boda con Castellano.

"No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", ha asegurado con actitud positiva. Según sus propias palabras, la próxima semana va a empezar un tratamiento que "es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando de a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones".

Y añade, sin perder la sonrisa: "En seis o siete meses veremos otras opciones mejores para mí". Y es que, pese a que esta noticia no ha sido nada agradable para ella, tiene una gran motivación para seguir hacia adelante, "una razón muy grande por la que ser muy muy feliz. Como dije, a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras, con lo cual la ilusión que tenemos ahora gana por goleada. Poco más... simplemente quería manteneros informaros. En cuanto me encuentre un poquito mejor, ya vuelvo a tope".

No puede ocultar, no obstante, que han sido unos meses convulsos y difíciles: "El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal, luego las pruebas, luego la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados". La llegada de su primer bebé colmó de felicidad al flamante matrimonio. La influencer está embarazada y su primogénito nacerá el próximo mes de diciembre.

Ya lo confirmaba la propia santanderina a principios de este 2020 cuando hacía público su instinto maternal ante los medios: "Siempre he querido ser mamá, me encantaría tener cuatro hijos. Tengo que empezar ya para tener tanta familia", expresaba en el mes de febrero. Fue al filo de las dos de la tarde del pasado viernes cuando la influencer daba a conocer la noticia a través de un vídeo en Instagram en el que se la puede ver haciéndose una ecografía y mostrando el test de embarazo: "Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más @pablocastellano86 No has nacido y ya te queremos".

La joven estaría en su tercer mes de gestación, por lo que la buena nueva se gestó al inicio del estado de alarma. Además, según han mostrado Pombo y su marido en las redes, su confinamiento ha resultado muy positivo y la pareja ha afianzado su relación durante el periodo de encierro. De esta forma, a punto de cumplirse un año de su 'Sí, quiero', María y Pablo están felices por tener tanto bueno que festejar.

Sus palabras sobre la enfermedad

Han pasado 365 días como marido y mujer y han disfrutado de millones de cosas positivas, pero también la adversidad se coló en su historia de amor por culpa de una enfermedad. Hace exactamente un mes, la influencer reaparecía en su perfil de Instagram tras varias semanas 'desaparecida' de las redes precisamente para contar el importante motivo de su ausencia.

"He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque he estado sintiendo unos hormigueos bastantes extraños en el cuerpo", comentaba entonces. "Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a estos síntomas", puntualizaba Pombo. "Me han estado haciendo muchísimas pruebas, en la resonancia se vio que tenía una inflamación de médula y la esclerosis múltiple suelen empezar así. No tengo el diagnóstico al cien por cien. Necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto".

María Pombo y Pablo Castellano se conocieron años atrás gracias a un amigo común que les presentó en una fiesta. En aquel momento ambos estaban saliendo con otras personas, por lo que solo mantuvieron una relación cordial y de amistad. Pasado el tiempo, y ya ambos solteros, coincidieron en el Máster de Tenis y surgió la química, pero no fue hasta el verano de 2015 cuando realmente se pudo empezar a hablar de amor entre ellos.

