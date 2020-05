María Pombo desvela que podría padecer esclerosis múltiple

María Pombo (24 años) ha reaparecido en su Instagram este viernes tras varias semanas apartada de esta red social. La influencer ha querido explicar a sus seguidores los motivos de su ausencia y ha revelado un grave problema de salud que, a falta del diagnóstico definitivo, ha generado preocupación entre su entorno cercano y todos sus fans.

"He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque he estado sintiendo unos hormigueos bastantes extraños en el cuerpo", comenta. "Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a estos síntomas", prosigue Pombo.

"Me han estado haciendo muchísimas pruebas, en la resonancia se vio que tenía una inflamación de médula y la esclerosis múltiple suelen empezar así", ha revelado la influencer, que podría padecer la misma enfermedad que su progenitora. "No tengo el diagnóstico al cien por cien. Necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto", confiesa María Pombo, que asegura que todavía quedan "unos veinte días" hasta conocer su dolencia.

A pesar del la impactante noticia, María ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que se siente "tremendamente afortunada de que sea esto y no nada más grave". Y es que convivir con esta enfermedad la ha ayudado a relativizar su gravedad: "Es una enfermedad que ha avanzado muchísimo y sigue avanzando. No tiene nada que ver lo que era hace 20 años con lo que es ahora".

La influencer asegura que identificar los síntomas a tiempo ha sido vital para evitar daños mayores, algo que ha podido hacer gracias a la experiencia con su madre: "Me siento muy afortunada de tener la madre que tengo porque si no hubiese tenido esa madre con esa enfermedad y no la hubiese vivido desde pequeñita, a lo mejor hubiese pensado que los síntomas eran estrés, o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido", afirma.

Asegura que ahora tiene que mentalizarse de que podría padecer esta enfermedad pese a que aún no lo haya confirmado: "Estoy dando por hecho que tengo esclerosis porque quiero mentalizarme. Ya os contaré cuando me den los resultados", comenta.

En su relato, María Pombo aprovecha para hacer una reflexión sobre la importancia de afrontar la adversidad con buena actitud: "Nuestra mente nos suele castigar antes de tiempo y al final nunca nada es tan malo como nos imaginamos", asevera, anunciando que va a estar "más desaparecida de lo normal" para asimilar este contratiempo. "Esto no quiere decir que estoy sufriendo o que lo estoy pasando mal, solo estaré asimilándolo".

Para terminar, la joven ha recurrido a una metáfora para mostrar su faceta más íntima y personal y reivindicar la empatía hacia los demás: "Cuando somos pequeños nos ponen una mochila en la espalda y con el paso de los años se va llenando de piedras. Aquí da igual si tienes más o menos dinero, si eres más o menos guapo, si tienes una casa más grande o más pequeña, porque al final todos tenemos la misma mochila", reflexiona en el vídeo.

Por ello, pide que se tenga "más empatía con todo el mundo, porque no tenemos ni la menor idea del peso que lleva esa persona en la espalda". Una reflexión que nace de los ataques injustificados que ella misma ha vivido esta semana: "Mientras yo me estaba haciendo mil y una pruebas en el hospital, mucha gente juraba haberme visto en las manifestaciones en contra del Gobierno. Y a mí eso me da rabia porque digo 'esa persona que está asegurando eso, ¿sabrá lo que estoy sufriendo yo ahora mismo?", lamenta, esperando que su revelación ayude a que algunas personas "la próxima vez que vayan a juzgar a alguien o creer que conocen a alguien, antes de juzgarla se pregunten qué llevará esa persona en su mochila".

María Pombo concluye agradeciendo a todos los que la han echado de menos y prometiendo volver "más fuerte que nunca". Una publicación en la que ha recibido el apoyo de otra influencers como Laura Escanes (24), Cristina Pedroche (31) o Laura Matamoros (27).

