María Pombo, sobre su enfermedad: "Ha sido un jarro de agua fría para todos"

El pasado viernes, la influencer María Pombo (24 años) desvelaba en su Instagram, tras un tiempo alejada de la red, un grave problema de salud que, a falta del diagnóstico definitivo, generaba preocupación en su entorno más cercano. Tras haber vivido muy de cerca la enfermedad de la esclerosis múltiple de su madre, la mujer de Pablo Castellanos confesaba padecer mielitis, una dolencia que, según los expertos y ella relató, en ocasiones es el paso previo a padecer esclerosis múltiple.

Con una gran sonrisa, la instagramer ha asegurado este fin de semana que confía ciegamente en la medicina, mientras se siente muy apoyada por su familia y sobre todo por su marido, con el que salía a pasear en el horario reglamentario. Más enamorados que nunca tras el confinamiento, la pareja no descarta ampliar la familia próximamente.

¿Cómo se encuentra?

Bien, estoy animada. Animada y deseando volver a trabajar y a la vida normal.

María Pombo se siente "afortunada" por el apoyo recibido

En respecto a la enfermedad, ha asegurado que ha sido una primera prueba. Falta esperar, ¿no?

Sí, estoy esperando el diagnóstico, pero estoy muy animada.

Sus seguidores se han volcado con usted

Sí, la verdad es que estoy súper contenta y afortunada de rodearme de familia y seguidores que me animan. Muy contenta, de verdad.

Qué mejor que pasarlo con su pareja, ahora le toca a Pablo mimarla más

El pobre está ahí siempre al pie del cañón.

Es una pequeña enfermedad que ahora está muy adelantada

Sí, es lo que dije en el vídeo, ahora gracias a Dios la medicina avanza cada día, estoy animada.

Pombo en una imagen de archivo. Gtres

Usted ha tenido también la experiencia de su madre

Claro. Lo hemos vivido desde que tengo uso de razón, lo hemos vivido en casa. Pero bueno, no tiene nada que ver la enfermedad ahora en comparación con hace 20 años.

¿Cómo se lo ha tomado ella?

Estamos bien toda la familia. Obviamente, es un jarro de agua fría, pero estamos animados y con esperanzas de que la medicina haga su magia.

Ahora ha sido mielitis

Sí, es una inflamación en la médula, lo que conté, ahora a esperar.

Empezó todo con un cosquilleo

Sí, a ver si se queda solo en eso.

¿Se lo imaginaba?

No, claro que no, creía que era estrés, pero, bueno, estamos pendientes de esos hormigueos y estamos atentos a todo. Si es así, pues nada, a coger el toro por los cuernos.

¿Cómo lo ha vivido Pablo?

Bueno, ha sido un shock para todos pero hay que ser positivos, más fuertes que nunca y salir para adelante, de esto se sale seguro.

El amor se afianza más, han pasado más tiempo juntos

Total, más tiempo que nunca.

¿Con ganas de ampliar familia?

Claro, eso siempre.

La confesión de María en Instagram

El viernes, la influencer se sinceraba con su público después de unos días sin dar 'señales de vida': "He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque he estado sintiendo unos hormigueos bastantes extraños en el cuerpo. Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a estos síntomas", comentaba para proseguir: "Me han estado haciendo muchísimas pruebas, en la resonancia se vio que tenía una inflamación de médula y la esclerosis múltiple suelen empezar así".

A pesar del la impactante noticia, María quiso tranquilizar a sus seguidores asegurando que se siente "tremendamente afortunada de que sea esto y no nada más grave". Y es que, convivir con esta enfermedad la ha ayudado a relativizar su gravedad: "Es una enfermedad que ha avanzado muchísimo y sigue avanzando. No tiene nada que ver lo que era hace 20 años con lo que es ahora".

La influencer aseguraba, además, que identificar los síntomas a tiempo ha sido vital para evitar daños mayores, algo que ha podido hacer gracias a la experiencia con su madre: "Me siento muy afortunada de tener la madre que tengo porque si no hubiese tenido esa madre con esa enfermedad y no la hubiese vivido desde pequeñita, a lo mejor hubiese pensado que los síntomas eran estrés, o que se me ha pinzado un nervio o algo parecido". Ahora tiene que mentalizarse de que podría padecer esta enfermedad pese a que aún no lo haya confirmado: "Estoy dando por hecho que tengo esclerosis porque quiero mentalizarme. Ya os contaré cuando me den los resultados".

