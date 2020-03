El historial de detenciones de River Viiperi, presunto agresor de Jessica Goicoechea

El universo de las influencers y las redes sociales todavía contiene el aliento tras la desagradable noticia protagonizada por dos de los rostros famosos más cotizados de su sector. El modelo River Viiperi (28 años) fue detenido en la mañana del pasado viernes 27 de marzo en la casa de Barcelona que compartía con su pareja, la también maniquí Jessica Goicoechea (24), tras haberle propinado, presuntamente, una brutal paliza. Un arresto que no sería el primero para el ibicenco, pues en el año 2012, cuando salía con la socialité americana Paris Hilton (39), también fue detenido por atacar a un hombre en una discoteca de Las Vegas.

La información sobre la última detención de Viiperi publicada en La Vanguardia ha provocado un cisma en los medios de comunicación y también un gran revuelo en Instagram. Es precisamente en este macroescaparate donde la bella pareja atesoraba una ingente legión de fans y donde solía mostrar una imagen idílica y de perfección que dista mucho de la realidad, según ha podido saber ahora JALEOS.

River Viiperi y Jessica Goicoechea en el desfile de Versace en Milán.

Este medio se ha puesto en contacto con personas del entorno laboral de los influencers para conocer cómo se desenvolvían en público y en privado. "Era una pareja muy tóxica", desvela alguien que solía coincidir con ellos en diferentes eventos. "Una vez tuvieron una bronca enorme en público y una de las personas que se metió en medio fue María Pombo. Fíjate que Jessica y ella no son grandes amigas, pero Pombo se metió... Aquello no sonaba a algo puntual sino a algo habitual", concluye. Otra fuente contactada por este diario desliza que "Jessica siempre pone luz a cada photocall. Es una mujer hecha para la vida pública: amable con cada invitado, atenta con la prensa y siempre perfecta en cada aparición pública. Él, su sombra, literalmente".

Además, se atreve a aportar una anécdota personal junto a ambos: "Una vez, volvíamos en un AVE de Barcelona a Madrid tras la fiesta de la gala People in Red. Éramos un total de 18-20 perfiles públicos en el mismo vagón... Cada uno recordábamos anécdotas de la noche anterior. Ella, encantadora, un amor. Y él, solo en un asiento, con los auriculares puestos y el gorro de la sudadera por encima. Y no era porque estuviera cansado... Cansados estábamos todos. Es que él es asocial, no le gusta hablar y menos contar de su vida", afirma con rotundidad esta persona que suele trabajar con los dos.

River Viiperi: dos amores, dos detenciones

River Viiperi y Paris Hilton en el año 2013. Gtres

La mayoría de la gente conoce a River Viiperi por su convulsa relación con Paris Hilton, un romance que duró desde julio de 2012 hasta julio de 2014 y que estuvo marcado por las infidelidades, la polémica y la diferencia de edad -él tenía 19, ella 29-. Pero la realidad es que su nombre ya sonaba con fuerza en determinados sectores del mundo de la moda nacional e internacional. Ibicenco de nacimiento, de padre español y madre finesa, el exótico River vivió toda su adolescencia en Madrid.

Nunca fue demasiado buen estudiante y desde bien joven quiso encaminar su profesión por dos vías distintos: el fútbol y la moda. A pesar de que dio sus primeros pasos como jugador de la cantera del Real Madrid, pronto dejó de lado el deporte para ejercer como modelo de fotografía, pasarela y creador de contenido en sus redes sociales. El empujón definitivo a su carrera llegó con su relación sentimental con la heredera multimillonaria de los hoteles Hilton. La presencia de Paris apoyando a su novio en el front-row de la pasarela 080 Barcelona en 2014 catapultó a River Viiperi hacia cotas inimaginables en el fashion world.

Su romance duró dos años y la tónica su relación era el desorden, la fiesta y el exceso, según desvelaban medios norteamericanos. En octubre del año 2012, el portal TMZ anunció que River Viiperi había sido detenido en el club nocturno XS del hotel Encore en Las Vegas tras agredir a un hombre, propinándole un puñetazo en la cara. Tal y como apuntó el citado diario, Paris Hilton empezó a besarse con una chica en un reservado VIP y el novio de ésta intentó separarlas. En mitad de aquella situación entró en acción Viiperi, que acabó en la comisaría de Las Vegas con una denuncia por agresión al novio de la mujer que se estaba besando con Paris.

Su relación con Jessica Goicoechea

River Viiperi y Jessica Goicoechea. Redes sociales

Tres años después de finiquitar lo suyo con Paris Hilton y tan solo unos meses más tarde de cerrar capítulo con Nicole Banner, en diciembre de 2017, Viiperi comenzaba a salir con Jessica Goicoechea, modelo e influencer barcelonesa. Como pareja crearon un tándem indestructible: insultantemente guapos y con una fotogenia extraterrestre. Las marcas se los rifaban y juntos han acudido a grandes eventos y han desarrollado magnas campañas de moda: desde viajes a Milán como invitados al front-row de Versace hasta desfiles donde ambos llegaban a caminar la pasarela juntos. Un espectáculo visual y estético que ocultaba tras de sí un reguero de oscuras sombras.

Este viernes, Viiperi era detenido en su domicilio tras una llamada de su pareja, Jessica Goicoechea, a los Mossos D'esquadra denunciando una agresión. Los Mossos acudieron al hogar y, tras comprobar que la joven presentaba signos evidentes de violencia, lo detuvieron.

River Viiperi y Jessica Goicoechea desfilando juntos en Gran Canaria Moda Cálida 2018. Gtres

Horas después de conocerse la noticia, Goico, como la llaman sus íntimas se pronunciaba desvelando lo siguiente: "Agradezco de todo corazón las muestras de apoyo y cariño en estos momentos tan difíciles. Todo este asunto ha sido puesto en manos de mis abogados, quienes son los que se encargan del asunto. Como se trata de un tema delicado y que pertenece a mi vida privada, os pido por favor que se respete mi intimidad. Muchas gracias a todos". River Viiperi se ha visto forzado a reducir su actividad online, a bloquear todos los comentarios en sus publicaciones de Instagram y sus seguidores, como su popularidad, van cayendo por segundo.

