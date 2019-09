Jessica Goicoechea luce el 'falso' Chanel que salvará tus eventos de invierno

Elegante, chic y sexy. La influencer Jessica Goicoecha (23 años) ha acompañado a su novio, el modelo internacional River Viiperi (28), al estreno de la serie Toy Boy y ha lucido el 'falso' Chanel que puede salvar tus eventos de noche para este otoño-invierno 2019-2020. Se trata de un little black dress de la firma Storets al estilo de los que Mademoiselle Coco Chanel diseñó en la década de los años 20, aunque adaptado a los tiempos y en versión mini.

Se trata de un vestido con detalles en contraste bicolor (en blanco y negro) y botones decorativos de perlas. Su precio, según consta en la web de la firma, es de 91'95 euros y la propia casa de moda te insta a combinarlo con un bolso cinturón también de perlas que podría coronarlo como el look perfecto.

Por su parte, Goicoecha lo ha combinado con un bolso de asa de perlas y unas sandalias destalonadas de la firma británica Ego Shoes. Son el modelo Lila Square Toe Perspex Heel Mule y su descripción en su sitio online es la siguiente: "un zapato mule versátil de charol desnudo y punta cuadrada de plexiglás que funciona con todo, desde jeans rectos hasta pantalones cortos flojos y ese mini body en color blanco que has estado guardando para usar con tu bronceado de verano. Los zapatos imprescindibles de la temporada". Su precio es de 30 libras (unos 35 euros).

No es ningún secreto que el PVC (conocido comúnmente como vinilo) ha llegado para quedarse no solo en prendas sino también en complementos. Desde la firma Steve Madden hasta Zara y a través de outfits de celebrities y royals se ha observado desde hace algo más de un año cómo esta tendencia marcó no solo el invierno pasado sino que estará presente en el siguiente.

Este vestido tan básico como sofisticado aporta un toque atrevido por el largo de la falda. Una posibilidad perfecta para lucir pierna antes de que llegue definitivamente el invierno y haya que recurrir a otras opciones. Respecto al maquillaje, Jessica Goicochea ha optado por algo suave, aunque marcado. Tonos que van del tierra hasta el dorado de la sombra de sus ojos pasando por sus labios, en el mismo tono golden, y con un poco de brillo.

