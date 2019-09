Custo refleja su "mudanza" a Italia en un atrevido desfile en Nueva York

Utilizando el lenguaje experimental que caracteriza su firma, el modisto español Custo Dalmau (60 años) describió este lunes el "momento de mudanza" que le va a llevar a Italia con un desfile lleno de atrevidas prendas en Nueva York, una "casa" de la que no planea irse, según dijo a Efe.



Bajo el título Wet Paint (Pintura fresca), Custo presentó una colección primavera-verano 2020 con más de medio centenar de propuestas para mujer que destacaron por sus aperturas y mezcla de materiales, sin pasar por alto piezas con mensajes como Good Bye (Adiós), Je Te Quitte (Te dejo) o Carpe Diem (Aprovecha el momento).



"Es una colección para explicar que nos hemos mudado, que el proyecto ha estado durante 39 años en Barcelona y hemos firmado una alianza con Velmar, de Italia, un icono de la industria de la moda", explicó el fundador de Custo en entrevista con Efe mientras ultimaba los detalles de su pasarela.

Las modelos lucieron sobre todo minivestidos y bodies, algunos muy reveladores con tiras al estilo Quinto elemento, adornados con plumas, flecos o apliques, aunque hubo también pantalones largos metalizados tipo jogger, combinados con blusas con transparencias.



"Está muy dirigida a las mujeres seguras y son piezas emocionales, que pensamos que es lo que motiva a nuestras compradoras", añadió el diseñador sobre esta nueva colección que recomienda ver de cerca porque "una imagen vale más que mil palabras".



La casa de moda "pasa a gestionarse desde Italia, entonces es un momento de mudanza", afirmó Dalmau, quien seguirá involucrado por completo junto a su hermano en el desarrollo del producto y en la parte creativa, un trabajo "importante" y que le "encanta", mientras Velmar se ocupa "de gestionar la distribución y las ventas".



Custo, además, presentó una docena de propuestas para hombre, un adelanto de la colección masculina que lanzará comercialmente junto a otras de calzado y accesorios como parte del acuerdo con Velmar, cuya matriz, AEFFE, ampara firmas como Moschino.

Modelo de Custo en la Semana de la Moda de Nueva York. Instagram

En medio de todos estos cambios que atraviesa, Custo dejó claro que quiere mantenerse en la NYFW (Semana de la Moda) y descartó que este sea su "último desfile" allí, ya que de lo contrario se sentiría "muy fuera del agua". "Llevamos 24 años desfilando en Nueva York, es como nuestra casa", dijo. "Pensamos desfilar en Nueva York porque se ha convertido en trampolín internacional. La idea es también presentar la colección en Milán", desgranó el modisto, que este septiembre no podrá asistir a esa cita italiana pero tiene claro que quiere hacer "una pasarela en Europa". Preguntado por la diversidad de tallas y edades que se ha visto en otras colecciones de la Fashion Week neoyorquina, Custo opinó que "el mundo está cambiando y la moda también, y es cierto que el comprador tiene otros hábitos", pero se remitió al mercado de su marca.



"La industria de la moda ha sufrido una transformación, como la mayoría de las industrias. Nosotros siempre hemos apostado por la creatividad en el producto y seguiremos haciéndolo así porque es donde está nuestra gran oportunidad y nuestros clientes", agregó.



El periplo de Custo en Nueva York no acaba hoy, ya que hoy asistirá junto a la también española Ágatha Ruiz de la Prada(59), que estaba en primera fila, al décimo aniversario de la plataforma Fashion Designers of Latin America, ejemplo del "poder latino en Estados Unidos".



"Nosotros nos sentimos latinos porque lo somos, y estamos apostando por apoyar el mundo y la cultura latinos", sostuvo el diseñador, que en su último desfile invitó a la cantante Natti Natasha (32). "Estamos en contacto y si hay manera de colaborar, ahí estamos", concluyó.

[Más información: Tommy Hilfiger y Zendaya recrean el 'glamour' de los 70 en el Apollo de Nueva York]