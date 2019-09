El vestido camisero con el que Marta Carriedo ha conquistado Nueva York

Es tiempo de moda, de estilo y de inspiración. Nueva York celebra en estos días su semana grande, New York Fashion Week, y las influencers más poderosas del panorama internacional no han querido perderse las propuestas de sus diseñadores fetiche.

La española Marta Carriedo (31 años) ha viajado hasta la Gran Manzana con un espectacular arsenal de outfits no solo con los que acudir a los desfiles sino también con los que fotografiarse entre rascacielos; y a continuación compartirlos con sus más de 577.000 seguidores.

Ver esta publicación en Instagram #NYC state of mind...💭🇺🇸🚕 Una publicación compartida de MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) el 9 Sep, 2019 a las 6:17 PDT

Uno de los looks más aplaudidos de la madrileña residente entre la capital de España y Los Ángeles (California) ha sido un vestido camisero en blanco con un corsé en color negro. La camisa la firma Karl Lagerfeld y su precio es de 245 euros. El corsé es un detalle que la propia Carriedo ha cosido dar un toque chic al vestido blanco y para ceñir su cintura y provocar un efecto óptico en el falso escote. La it-girl ha seleccionado unas botas altas en piel negra de la firma Iro Paris.

El look completo de Marta Carriedo se ha llevado las alabanzas de sus seguidores que, apresurados, han preguntado rápidamente de dónde son las botas, y sobre todo, la camisa: la que se presume la pieza estrella de la próxima temporada.

Ver esta publicación en Instagram My forever fav mix of colors✔️ #NYC Una publicación compartida de MARTA CARRIEDO (@martacarriedo) el 9 Sep, 2019 a las 12:35 PDT

"My forever fav mix of colors" ("mi mezcla de colores favoritos"). Pese a que Marta Carriedo es una chica de moda, siempre apuesta por la infalible combinación clásica black & white ("blanco y negro") para no caer en equívocos. Para dar un toque de eclecticismo al look, Carriedo se ha puesto pendientes de Chanel (guiño también a Karl Lagerfeld, director creativo de la maison francesa hasta el día de su muerte), de metal y strass (320 euros), pulsera Love de Cartier en oro amarillo, un reloj y una pulsera veraniega de conchas.

Marta Carriedo viajó desde Madrid hasta Nueva York el pasado jueves 5 de septiembre, un día antes de que arrancase oficialmente la New York Fashion Week. En esta edición, el show de moda más famoso de Bryant Park empezó el pasado día 6 de septiembre y concluirá el próximo sábado día 14.

