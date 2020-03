River Viiperi, detenido por maltrato a su novia Jessica Goicoechea

Los fans de Jessica Goicoechea (24 años) y River Viiperi (28) están en shock. El modelo ha sido detenido este viernes por Los Mossos d'esquadra tras, supuestamente, propinar una paliza a su novia.

Los Mossos d'esquadra acudieron este pasado 27 de marzo a casa de la pareja, que vivían juntos en Barcelona, produciéndose el arresto de Viiperi después de que Jessica Goicoechea le reconociera como el autor de las fuertes lesiones que presentaba en el momento en el que llegó la patrulla, tal y como han informado desde La Vanguardia.

Aunque ninguno de los dos se ha manifestado al respecto, ni han utilizado sus redes sociales, la influencer ya ha dejado de seguirle en Instagram y le ha retirado las etiquetas de las publicaciones en las que aparecían ambos, lo que implica que lo tiene completamente bloqueado. No podrá escribirle mientras ella no le quite el veto público. Él, por su parte, ha capado todos los comentarios en sus publicaciones.

Jessica Goicoechea es uno de los rostros más conocidos de las redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram por su trabajo como modelo. Ha trabajado para marcas tan importantes como Calvin Klein. River es modelo e influencer, saltó a la fama por su relación con Paris Hilton (39) y actualmente era el representante de Jessica, con quien mantiene una relación de cerca de dos años y vive bajo el mismo techo desde algo más de un año.

En concreto, fue en diciembre de 2017 cuando Jessica Goicoechea y River Viiperi hacían oficial y pública su relación en su particular escaparate: sus poderosas cuentas de Instagram. Desde aquel momento, los fans de la modelo han observado muy de cerca los movimientos del joven ibicenco.

Nunca lo han encontrado un buen novio para ella y así lo manifestaban públicamente en las diferentes fotografía que él subía junto a ella en sus redes sociales. Hasta hace apenas unos días, la pareja seguía compartiendo contenido online juntos, pues formaba un tándem perfecto para las marcas: top models, insultantemente guapos y con millones de seguidores a sus espaldas.

Por el momento, ninguno de los dos se ha manifestado públicamente respecto al desagradable hecho que ha visto la luz 72 horas después de que sucediera. No hay duda de que sus fanáticos estarán pendiente de todas las publicaciones que ambos hagan de ahora en adelante y hasta que se esclarezca qué sucedió aquel viernes 27 de marzo que seguro ambos desearían olvidar.

