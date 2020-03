Ana María Aldón, al límite en 'Supervivientes': del ahogamiento a los gritos de dolor

Pese a ser una de las veteranas de Supervivientes 2020, Ana María Aldón (42 años) está empeñada en demostrar que no tiene límites a la hora de competir. Mientras en los primeros días de concurso pregonaba a los cuatro vientos que estaba viviendo una "segunda juventud" -entre rumores de 'tonteo' con Antonio Pavón (38)- la mujer de José Ortega Cano (66) se ha metido de lleno en la dinámica del reality de supervivencia extrema.

Este domingo, durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras, el público era testigo de una angustiosa escena protagonizada por la esposa del torero. Ana María, que ha descubierto su habilidad para la pesca pese a no saber nadar, lograba capturar una presa, pero perdía su punto de apoyo y, sin soltar al pez, intentaba torpemente mantenerse a flote mientras gritaba a sus compañeros: "¡Que me ahogo, que me ahogo!".

Yiya y Pavón, testigos del momento desde la orilla, comentaban el tamaño del pez capturado por Ana María sin percatarse de sus gritos de auxilio. "Ana María, ¿todo bien?", preguntaba Hugo Castejón. Ella, ya de pie sobre una roca, rompía a llorar pidiendo al uruguayo que fuese en su rescate.

Ana María Aldón ha sufrido un gran susto mientras pescaba. Mediaset

Pero esa no ha sido la única situación complicada a la que la diseñadora ha tenido que enfrentarse esta semana. Durante la prueba de recompensa, emitida en directo, Ana María se enfrentaba a Yiya y a Ivana en un juego en el que debían alcanzar el borde de un gran círculo, partiendo desde el centro del mismo y atadas entre sí por una cuerda.

Tal fue el esfuerzo de las tres concursantes que la mujer de Ortega Cano no pudo contener los gritos de dolor, ante los que Lara Álvarez (33) la invitaba en varias ocasiones a detener la prueba.

Finalmente, las tres agotaron el tiempo, pero los alaridos de Aldón no cesaban y el médico del programa se vio obligado a intervenir, comprobando que la concursante estaba bien y todo había sido un susto.

Ana María, entre lágrimas, era proclamada ganadora de la prueba. Una alegría que le ha compensado el sufrimiento de los últimos días. Sin embargo, las redes cuestionan que su marca fuese la mejor del juego, levantando las sospechas sobre supuesto favoritismo por parte del programa y acusando a la concursante de exagerar sus reacciones.

Yiya estaba más cerca, ésto es un tongazo cómo una catedral, Ana María Aldon es una teatrera, y con el rollo qué ha entrado el médico, Lara no sabía ni dónde estaba la marca, todo muy preparado. Qué se vaya esa mujer con el maestro, qué está el hombre muy triste,qué vergüenza. — José María (@EltxemaAthletic) March 29, 2020

Ana María Aldon parece un becerro cuando chilla x Dios!! que berridos mete está mujer 🤦‍♀️ es que parece que se muere.. a veces creo que ya lo hace x dramar de más #EnCasaConSV #YoMeQuedoEnCasa #ConexionHonduras6 — Brujikuki..MyA (@chiquilina0) March 29, 2020

