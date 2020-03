Supervivientes, al límite: ¡se descubre el misterioso afeitado de Hugo y la doble cara de Rocío Flores!

En tiempos tan negros y oscuros con el maldito coronavirus y toda la vaina que contrae el bicho del demonio, ¡se agradece que programas como Supervivientes sigan adelante en todas sus versiones! Son un servicio público pese a ser una privada, y lo demuestran día a día. Ay, mi Telecinco, te quiero y admiro: has demostrado ser alguien en quien confiar. ¡Me emociono! Cambiemos de registro. Lo que digo; ¡cómo me entretiene este formato! Tierra de nadie este martes me ha vuelto loco. ¡Excitado, incluso!

Sobre todo porque hay cosas que se han descubierto y que nadie conocía. Secretos que estaban bien guardados y que solo Twitter -para qué os voy a engañar- ha descubierto. Mi intuición pasa por sus horas más bajas, no sé, no me hallo a la altura, pero para eso están las redes sociales. Para alumbrarnos. Les explico el panorama: por mí solo hubiese pasado la cara por Hugo Sierra (46 años) este martes, y juro por mi familia al completo que nada hubiese despertado en mí la duda cuando la red ha borboteado lo que sigue: "Oye, ¿y ese rasurado de Hugo?".

Ivana junto a Hugo Sierra durante 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Mediaset

¡¡Cómo!! Ni siquiera se han llevado las manos a la cabeza porque él e Ivana han protagonizado el primer 'edredoning' de la isla, no. Se paran las máquinas por otra cuestión. Sí, he visto y leído bien: el Hugo hondureño luce una barba imberbe y barbilampiña, sin un indiscreto pelo. ¿Cómo es posible en una isla y siendo él un hombre talludito? ¡A dónde vamos a ir a parar! Porque miren, pude pasar la semana pasada el hecho de que a Ferre le saliesen cuatro pelos indefensos. "En él es normal, no tiene muchos", se me hizo ver. Vale, bien, lo pasamos. ¿Y qué me dicen de Hugo? Yo, y toda España, lo ha visto en anterioridad con sotabarba canosa y abundante. ¿Dónde quedaron esos pelos? ¿Qué paso con ellos? Escándalo en Supervivientes. A mí que no me engañen.

Porque Hugo está afeitado?!? Que pasa que a él le han dejado cuchillas? #TierraDeNadie5 — Rachel_Bior💜✈️ (@BiorRachel) March 24, 2020

Que alguien me explique como se ha afeitado hugo ajajajajajaja #TierraDeNadie5 — Rocio (@Rociocaro1962) March 24, 2020

#TierraDeNadie5

En qué momento se ha afeitado Hugo ? — SORGANSA (@RITARORO) March 24, 2020

¿Como se ha afeitado Hugo? ¿Con una caracola? #TierraDeNadie5 — Pat (@Patri_Krisis) March 24, 2020

Bueno, nos metemos de lleno un poquito con el programa. Me han emocionado mucho las palabras de Carlos Sobera (59) sobre la lucha de todos los españoles contra el coronavirus: "Estamos en la guerra, en la batalla contra el coronavirus. Quedémonos en casa de verdad, no salir. Y mucho menos salir tres veces al día, eso no es un confinamiento. Gracias a los que no salís a la calle". ¡Ese es mi servicio público! Cojones, HAGAN CASO: #quedateencasa.

Desde Honduras se han sumado a la causa con un bonito mensaje: escribiendo en la arena un bello mensaje. Ahora bien, hay quien ha dejado escrito en la red que nadie les ha avisado de que Honduras también está en estado de alarma. "Estamos todos remando a favor", ha asegurado Lara Álvarez (33). Y a mí me ha emocionado. Mucho, joder, se me cae la lágrima. Es tan complicado sentir el dolor del vecino a veces. Ahora bien, verán como no empatizo con Rocío Flores (23). Lo siento, le he dado muchas oportunidades, pero no puedo con ella.

El dibujo de los concursantes sobre la arena. Mediaset

Rocío llegó henchida, con aires de jequesa... y así sigue. Es larga, sibilina y destructora, haciendo honor a su abuela Rocío Jurado. A mí no me llega, la veo mala. Con doblez. Yo con Rocío paso por varias etapas, pero este martes me ha hecho ver que no es trigo limpio. Cuando ha cuchicheado con Fani, su mano derecha, sobre 'ay que ver cómo son los hombres que van a pescar y no cuentan con la mujer', me ha escamado: no te pongas etiquetas que te son grandes y, lo más importante, que son mentira y no te sientes identificada con ellas.

Querida Rocío, tú eres una vaga de libro. Una mujer que no te gusta moverte ni hacer el pijo. Deja de hacer el ridículo. Porque sí, cuando le has preguntado a Nyno tu '¿quieres que vaya yo (a pescar)?', me ha parecido vergonzoso. Flaco favor a las mujeres que vienen. Flaquísimo. Y yo me creo a Nyno: no convirtamos en machismo lo que es de lógica en la mayoría de los casos: la mujer tiene menos fuerza. Otra cosa es la pericia en la pesca: allá cada cual. ¡Más cosas! Por cierto: estoy con Elena en su guerra con Ferre.

Ferre desahogándose junto a su compañero Cristian. Mediaset

No me creo que no leyese en el pergamino que tenían diez minutos para decidir quién pescaba -cómo no, el macho alfa-, ¡eres lerdo y poco honesto con el mundo! Ferre se defiende, cerrado en su despropósito: "En el pergamino no pone que a los diez minutos se iba la barca". ¡Mentira! Porque Elena sí lo defiende: "Si te pone diez minutos, ¿será porque la barca se irá pasado ese tiempo? Hemos perdido la oportunidad de oro. Tenéis la culpa tú y Albert Barranco". ¡Claro que sí, es de sentido común! ¿Quién no piensa así? Solo los tontos.

¿Qué me dicen de Rocío? Se encara a Nyno para ir a pescar cuando en realidad ni lo piensa ni lo ha contemplado. ¡Es una vaga y, encima, mala persona! Yo no sé vosotras, pero yo le he visto su doble cara. Cuidadito con la hija de Antonio David, que se nota con la silla demasiado atornillada...

Rocío no hace una mierda #tierradenadie5 — CF Nyno Vargas 🔥🐍 (@CFNynoVargas_Gr) March 24, 2020

Tiene Rocío unas ganas de ir

..se le ve en la cara 😂#TierraDeNadie5 — Persefone (@Persefone1992) March 24, 2020

Rocío y Fani pueden ser más malage? Pregunto#Tierradenadie5 — Pit. (@Piiiter95) March 24, 2020

Rocio riéndose de los que están nominados y quieren currar más, como ella sabe que esté o no , no se pira...#TierraDeNadie5 — Jimena 🥀🇺🇾🧜‍♀️ (@chula_jimena) March 24, 2020

Nominados: Cristian, Ferre y Nyno

Salvada: Fani

