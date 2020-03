El grito desesperado de Rocío Flores a su madre y el desplante de Ortega Cano a su mujer en Supervivientes

La vida está llena de casualidades, como la que he vivido este martes. Cuando he hecho un impasse en mi (tele)trabajo a eso de las siete de la tarde para, más tarde, escribir sobre Supervivientes, nunca me hubiese imaginado que Rocío Jurado iba a estar tan presente en mi noche de trabajo. Y sí, lo ha estado. Minutos antes de empezar la gala me ha dado por escuchar Qué no daría yo, pero no cualquier versión: su última, la que entonó en Rocío Siempre, meses antes de morir.

Me tropecé con ella hace unos días en esa mina de sabiduría llamada YouTube y siempre me acompaña desde entonces, a trompicones. Y, qué cosas, en este Tierra de nadie también, ¡cuando ha estado tan presente no solo Rocío Flores (23 años), sino también su abuelastra Ana María Aldón (42), mujer actual de José Ortega Cano (66)! Fíjense qué cosas, ella tan presente en tiempos en los que la brecha familiar es tan honda e irreparable. Las cosas de la vida. Ahora hablaremos de ellas, donde hay para dar y regalar, pero empecemos por cosas más informativas.

Carlos Sobera durante la emisión de 'Tierra de nadie'. Mediaset

Aplaudo con mis dos orejas que Carlos Sobera (59) haya informado a los concursantes de la pandemia global que asola al país, de ese coronavirus que nos tiene a todos atrincherados en casa. Ojo a lo que estoy diciendo porque más tarde se darán cuenta de que mi halago guarda alguna que otra reserva. De momento, toca suscribir cada punto de Sobera en su discurso sobre el coronavirus: porque sí, ellos lo merecen saber. Los hondureños se merecían conocer la realidad que vive España.

"Estamos viviendo días complicados, días sin salir de casa, y alejados de las personas que queremos, es necesario que hagamos un esfuerzo por continuar así. Mantener las distancias es el mejor salvavidas. Cuando todo haya pasado, daremos abrazos y besos. Solo hay que tener paciencia. Desde aquí, queremos ocupar un espacio para la evasión o el entretenimiento. Si sonreís, nos vamos a dar por satisfechos", ha asegurado en su discurso el presentador. Para rematar: "Dar las gracias al personal sanitario, policías... a todos los que salen de casa para trabajar. Un aplauso. Es la única manera de que salgamos adelante".

Me parece muy mal por parte del programa decir la noticia del coronavirus a los concursantes cuando ellos están tranquilos allí y ahora es dejarles con mal sabor de boca y preocupación innecesaria #TierraDeNadie4 — Marc Rodríguez (@xxmaarc97xx) March 17, 2020

Juro que me he emocionado en este confinamiento que llevo. No es para menos. Están siendo días y horas de ejemplo. Ay, en cada aplauso de las 20 horas se me pone la piel de gallina. ¿A quién no? Es muy difícil. ¡Volvamos al concurso, por Dios! Decía que olé por la organización del programa a la hora de informar a los concursantes del coronavirus. Consursantes, con lágrimas en los ojos algunos; otros, con gesto de asombro y espanto... Solo se han preocupado por cómo se encontraban sus seres queridos. El programa, dada la coyuntura de gravedad, les ha enviado un vídeo a cada uno de sus respectivos familiares, olé, olé y olé. ¡Bravísimo!

Claro que se puede hacer un discurso paralelo: todo por la audiencia y el share. Como ha pasado en Alemania, donde también han sido informados en directo de la pandemia. Y se ha mirado como que solo se busca audímetro y espectáculo. Ya, ya, es un discurso que está ahí, latente. Solo voy a decir algo leve para que se me eche encima solo el peso que pueda soportar: ¿y no comemos todos de lo mismo? Pues eso, queridos. Decir, porque viene a colación, que no me ha gustado nada cuando Carlos Sobera, en mi opinión, después de que Lara Álvarez (33) informase a los concursantes, ha 'forzado' en exceso la situación de la pandemia con los concursantes buscando la lágrima. Muy mal, fatal.

El momento más fuerte y emocionante de la noche ha sido cuando los concursantes han recibido un vídeo de sus seres queridos y... Rocío Flores lo ha recibido de su padre, Antonio David Flores (44). Algo que ha alegrado y emocionado, pero también entristecido a la 'pequeña' Rocío, por la ausencia, una vez más, de su madre: "Me parece súper injusto que no haya sido capaz de mandarme un mensaje -su madre, Rocío Carrasco (42)-, para saber que está bien. Llevo siete años sin saber de ella y que no sea capaz de mandarme un mensaje... Con que me diga 'Rocío, estoy bien', lo demás me sobra. Creo que lo merezco".

Que buena actriz es la niña Rocio, vaya teatro #TierraDeNadie4 — SalomonII (@Atur200) March 17, 2020

Ojalá Rocío Carrasco mandándole un mensaje. "Estoy viendo Netflix , no vuelvas y quédate ahi agresiva" #TierraDeNadie4 — Cook (@SuspendedCuka) March 17, 2020

El único objetivo de Rocío es seguir dejando a su madre como lo peor. Es tan manipuladora como su padre y no tiene límites, está tía es lo peor. Y ahora todos los programas la dejarán más aún de víctima. Pero a muchos NO nos engaña #TierraDeNadie4 — Cook (@SuspendedCuka) March 17, 2020

Está claro que si Rocio Flores ha montado este papelon por un mensaje de la madre, que no sabe nada desde hace 7 años, es porque seguramente el contacto lo seguira manteniendo y lo mismo no lo sabe ni el padre. #TierraDeNadie4 — Danny (@dquesadf) March 17, 2020

Esas lágrimas de falsedad, maltratadora, Rocío Flores, no te las crees ni tu. Que solo buscas traducirlas en pasta. Dinero. No das pena. Eres igual que tú padre. El malversador de caudales, A. David. Vaya par de elementos.#TierraDeNadie4#SV2020 — A.C.R. (@xmentete) March 17, 2020

Me parece muy humano y natural que Rocío, en esto, se sienta con la necesidad de que su madre le diga, simplemente, que está bien. Sin mayores pretensiones. Un mensaje de tranquilidad y ya. #TierraDeNadie4 #YoMeQuedoEnCasa — ¯\_(ツ)_/¯ Lævís (@Desahogogo) March 17, 2020

Ay, nadie se lo va a creer, pero yo me he emocionado ligeramente por unos segundos: he visto a un alma desprotegida de su madre, clamando a gritos una caricia. Un gesto de amor. Claro que eso me ha durado poco cuando he caído en que hablo de Rocío Flores, quien lleva años y años sin hablar con su madre y posicionada con su padre. Entonces, querida mía, ¿a qué viene esto? Me huele raro. Solo lo entiendo como alguien que, en el extremo en todos los sentidos, es abofeteado por la vida... y la realidad. Y Rocío Carrasco será su madre de por vida y, a la vez, dejó de serlo... No sé, lo mismo hay que irse a una isla para darse cuenta.

Tengo que abordar un tema delicado para José Ortega Cano. Esta cuestión la conozco muy bien por alguien muy cercano al torero y es muy delicada: el tonteo que se traen Ana María Aldón y el concursante Antonio Pavón (38). No me llamen alarmistas ni mucho menos sensacionalista: sé lo que veo y las imágenes que hay de ellos. Pero también sé y conozco que se edita y que Ortega es muy celoso, mucho, más que muchísimo. Y que, ay, la única súplica a regañadientes que le pidió a su mujer fue que se mantuviera a raya en lo que ella sabía. Y no lo ha cumplido. Como prueba, un botón: para informarle a Ana María sobre el coronavirus entra Gloria Camila (25) y no José. Apunten. No rehúye a Pavón, que se las sabe todas y eso lo tiene muy preocupada. Bueno, eso y que cuente intimidades... ¡Lean JALEOS!

Gloria Camila enviando el mensaje de apoyo a Ana María Aldón. Es que estoy flipando total con los papelones que llevan tanto la familia de Ortega Cano como la de Antonio David Flores #TierraDeNadie4 — Señorín 💫 (@Senorin_) March 17, 2020

Apunte rápido:

Tengo que admitir, aunque me sume una legión de enemigos, que José Antonio Avilés es tan tóxico, nocivo y cansino como buen concursante. Pienso lo que sigue, deténganse un segundo: es el único que mueve el cotarro allí. Vale, no les discuto; inventándose tramas, pero, ¿qué es un reality? Leche, ¿qué es la vida? Larga vida para él...pero en Honduras, ¿eh? A lo sumo en Viva la vida, pero no a mi lado. Más allá de la broma fácil decir: ¡bravo por ese concurso!

Salvada: Fani

Nominados: Ivana, Cristian, Hugo

[Más información: Rocío Flores hace enmudecer Supervivientes: "Mi madre puso una demanda que no correspondía"]