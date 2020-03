Rocío Flores hace enmudecer Supervivientes: "Mi madre puso una demanda que no correspondía"

Lo que me ha pasado a mí al filo de la una y pico de la madrugada es lo que se entiende en televisión como un cambio urgente de escaleta. Ya lo tenía todo programado; tanto de titular como de cuerpo, y va... va Rocío Flores (23 años) y vuelve a sorprender. Vuelve a estar a la altura, a dar lo que nos merecemos: habla de nuevo sobre el conflicto con su madre, Rocío Carrasco (42). Y, claro, todo se desmorona. Perdonen los que me leen, esto es el directo, como decía aquel.

Resulta que Elena, la madre de Adara Molinero (27) -que se ha descubierto como la más mala y lista y sibilina del concurso- le ha preguntado a Rocío por su madre y por el papel de padre de Antonio David (44). La Rocío hondureña se ha sincerado: "Si todas las personas hubiesen vivido el calvario que hemos vivido nosotros, no tendrían esa opinión. Es una persona (su padre) que ha utilizado muchos medios para solucionarlo todo y no ha podido ser. Me ha dolido a mí y a quien viene detrás (su hermano David). Quienes hemos perdido somos él y yo".

Rocío, rota de dolor en Honduras. Mediaset

Y, lanzada en pista, lava la imagen de su padre y narra cómo ella, pese a su pronta edad, ha cogido las riendas: "El hecho de que me digan que mi padre ha hablado en televisión... Ha hecho muchas cosas en estos años. Cosas que he tenido que hacer yo porque la otra parte no hacía. Con 8 ó 9 años he tenido que hacer cosas que no me correspondían". Y deja claro lo que sigue en su descarga: "Nunca se ha hablado mal de mi madre en casa de mi padre". Fueron años duros, cruentos que se vieron emponzoñados cuando Carrasco interpuso "una demanda que no correspondía". Se refiere Rocío hija, presumiblemente, a esa sentencia de malos tratos que la madre interpuso contra la hija y que Vanitatis sacó en exclusiva.

Sea como fuere, la concursante pide prudencia: "Que no hablen de respeto porque aquí no lo han tenido. Si no fuese por mi padre, a día de hoy no sería la persona que soy, ni tendría los valores que tengo. Me fui con el que menos dinero tenía y con el que más estricto era". En esa línea, se rompe hablando de su padre, Antonio David: "Lo quiero mucho y lo hecho mucho de menos. Yo no le quiero hacer daño a nadie, solo quería responderle esa pregunta a Elena porque habrá gente en su casa que piense lo mismo. Porque a veces se nos juzga sin conocer la historia que hay detrás". Sea como fuere, diré que ha dejado en shock el concurso y que durante unos minutos se ha establecido el silencio.

Dicho esto, diré que, ¡menuda cara tiene el programa! No me lo puedo creer, es que es complicado de entender: ¿cómo es posible que España entera -y el mundo en toda su magnitud- anden preocupadísimos por el contagio del coronavirus y que Supervivientes vaya por uvas? ¡Que pase olímpicamente de todo! Que siga teniendo y manteniendo público en sus gradas! ¿Cómo es posible esto? ¿A qué juegan cuando lo único que falta es que cierren Madrid? Vamos, yo no soy ningún experto, pero se merecen una multa millonaria estos saltimbanquis legales! Alguien que no cumple con su obligación, ¡se merece un castigo!

Porque sigo sin entender cómo la productora y la cadena son tan insensatas. ¿Por qué juegan tan al filo de la navaja? ¿No entienden la gravedad de la situación? España está en shock, con los índices de la paranoia elevadísimos y ellos, tan panchos, hacen lo que les viene en gana. Y no me vengan con el discurso de que respetan el metro de distancia; de que es lo previsible en un espacio de entretenimiento como este... ¡tonterías! ¡engaños!

Jorge Javier acompañado de público en 'Supervivientes'. Mediaset

¡Mediaset se ha reído del coronavirus y de todo dios! Me he quedado impactado, no lo voy a negar, pero no ha sido la única cosa que me ha dejado de una pieza. Por un lado, de esa pata de cerdo que se han zampado todos tras el juego de recompensa, ¡a bocado limpio! Los veía comer, y, juro, disfrutaba, pero, a la vez, pensaba en esas asociaciones animalistas. No solo en ellas, me ha pasado algo curioso: veía esa carne colgada y me imaginaba al animal vivo. No sé, esta supervivencia me enajena. ¡Más cosas! Si existe alguien que no aguanto, bajo ningún concepto, esa es Yiya. La veo mala y no me parecen bien sus gritos contra Vicky Larraz (57). A veces me dan ganas de espetarle: ¿sabes con quién estás hablando, ilusa?

Tengo que confesar que no soporto a Ana María Aldón (43), ya de forma oficial. Es mala, sibilina, retorcida y, como esas almas sin identidad, alguien que necesita, imperiosamente, apropiarse del alma de otro. ¡Ella quiere ser Rosa Benito y, puestos a pedir, Rocío Jurado. Esos gestos andaluces prefabricados la delatan: no me la creo. Así como tampoco compro las lágrimas de Rocío Flores cuando Aldón ha abandonado la palata: estaba débil y sin su entorno. Cuando se está así, el sentimiento te rodea más intensamente, pero ya puedo decir -y solo pido que me crean- que Flores no aguanta a Ana María. Ni ella ni Gloria Camila, ni nadie... salvo José Ortega Cano (66).

Uno de los momentos más hot -en el buen sentido- de la noche ha sido cuando Rocío se ha sincerado sobre la marcha de Ana María: "La echaré de menos, pero si yo me hubiese visto en situaciones como las de ella habría actuado diferente. Me hubiera gustado que dijese algo como 'oye, que yo conozco a Rocío fuera de cámara'". Aldón, por su parte, se ha limitado a decir que cuando llegue a España verá los vídeos y que entonces pedirá disculpas si lo ve pertinente.

Cristian criticando e insultando a José Antonio. Mediaset

Ah, no quiero que pase más tiempo: no soporto a Cristian. Pido su expulsión, es un tipo deleznable, misógino y con cero aptitudes sociales. Un ser cavernícola que no sé cómo su madre y su hermana no le aconsejaron que se quedara en su casa. No comprendo su forma de ver el mundo. Ah, se me olvidaba: también es homófobo por la manera en que se dirige a José Antonio Avilés. "Te estás poniendo cachondo mirándome" o "parece que estás en celo", son solo algunas de las declaraciones de este tipejo a Avilés. ¿En serio el programa no hace nada? Una última cosita envenenada: detesto su tono lastimero cuando saca, a cada segundo, a relucir la frasecita de 'Tú dijiste que me madre no me quería'. Chico, lo hiciste público tú... ¡y bajo exclusiva! Cállate, pues.

Expulsado definitivo: Alejandro Reyes

Fani y Rocío, atadas hasta el domingo

Nominados: Fani, Ivanna, Cristian y Hugo Sierra

Ana María: desterrada

