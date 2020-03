El coronavirus 'llega' a Supervivientes y Rocío Flores y Fani se enganchan de los pelos, ¡estalla el caos!

Ha sido irremediable: el coronavirus ha 'llegado' a Honduras. Bueno, al concurso Supervivientes. Mediaset, de nuevo, ha hecho lo que le ha salido en gana; mientras que los demás programas abogan por no poner público en su plató, este concurso se lo pasa por el arco del triunfo esa famosa medida de prevención. Porque sí, lectores, ¡han puesto público, aunque poco, con gradas repletas, pero de calvas! Pero no hay justificación: ¡se han de respetar las normas! Me río yo. Empecemos con orden la noche. Vamos allá.

Me escribe un amigo un WhatsApp de esos que tú sabes que, por la hora, siempre van a ser intempestivos, censurables y admonitorios: "Te pido que no seas duro con Lara en las pruebas, solo ayuda a los últimos, ¡para que coman los pobre rezagados y torpes!". Venga, venga, más paraguas para ella. Pues no, no me ha gustado nada cómo se ha comportado. ¡Cómo me conoce mi amigo! Sabía que la iba a condenar a cadena perpetua desde aquí. No es para menos, censuro su actitud en las pruebas, ¿qué es eso de empujar y ayudar al débil, Lara? Ni que fuésemos Cáritas. Y mira que ella es cándida como ella sola, amorosa y ducha en la bonhomia y la generosidad.

Carlos Sobera durante la emisión de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Mediaset

Tan obsesionados, maltratados, inoculados, condicionados como nos tienen por eso que han dado en llamar coronavirus -y que tanta manía le tengo a la expresión-, resulta que el programa, vaya cosas, no ha prescindido de su público. Como yo estoy a mil, me dice mi chico que la grada "no está llena, hay huecos", pero, ¡me da igual! Que yo sepa la misma Carlota Corredera (45 años) ha dicho este mismo martes que "todos los programas de Mediaset" iban a prescindir de su público. ¿Qué pasa entonces con Supervivientes? Mal, muy mal.

Que pesados que están con el corona virus en españa de verdad SE PUEDEN CALMAR? gracias #TierraDeNadie3 — Comentandoreality 💖 (@Comentoreality0) March 10, 2020

Os habéis fijado que hay menos público en plató por el coronavirus? Jajajajja en plan 1 butaca ocupada, 2 sin ocupar, 1 ocupada, 2 sin ocupar, ME MEO JAJAJAJ #TierraDeNadie3 — Ricard Romero (@ricard_romero) March 10, 2020

Decían tomar medidas en Salvame ante el coronavirus al no llevar público pero en cambio en #TierraDeNadie3 está el plató lleno.



¿No será porque a Salvame van muchas personas mayores, de ahí ese miedo? Vergonzozo.



¡Mediaset, 12 meses 12 causas! — CANARION SIERRA 🇺🇾🇦🇷🏀🇮🇨 (@Kanarion_) March 10, 2020

Sí, es verdad que, haciendo zoom, se veía que había, o se intuía, un hueco prudencial entre las personas de algo así como un metro de distancia. Que no os engañen, ¡ha habido público! Es que, a ver, pandemia aparte, yo hoy reflexionaba lo que sigue en el trabajo: ¿ustedes se imaginan un reality como estos sin público, sin algarabía? ¿A que no? Pues eso, que lo ha habido. Profundizo más allá, ¿entienden un programa sin público? ¡No nos pasemos con la fiebre del coronavirus! Es un problema serio y que hay que tratar como se debe, sí, pero tampoco lo pintemos como que el mundo se acaba.

Es más, sin alejarme del concurso, creo que todos deberíamos comportarnos como Lara Álvarez (33) y sus mini trampas con los concursantes: hacer el golpe, la decepción o la derrota menos humillante. Agarrar a quien se está hundiendo para hacerle ver que hay salida y solución. Siempre hay salida en ese fondo o fango oscuro: siempre. A ver, ¡que hablo siempre de cosas que nada tienen que ver con el reality! Cosas a destacar de este concurso: que nadie se fíe de ese ser maquiavélico, ruin, malvado de Elena, la madre de Adara y suegra de Hugo.

Elena, la madre de Adara, durante el programa de este martes. Mediaset

Ha descubierto cuáles son sus armas de verdad y a mí me han dejado helado. Al principio iba de madre amantísima, de persona entregada, cargada de buenas intenciones y siempre, siempre, colgada de una sonrisa bonachona y zen. ¡Ja!, ríete tú. Es mala con Cristian. Dura, implacable: le dice ella que nadie lo quiere, que está solo, que solo se mueve por interés, que vaya despojo de hombre, de ser humano. Juro que cuando el pobre se ha defendido con "bruja, que dices que mi madre no se siente orgullosa de mí", se me ha partido el alma. "Vas a un plató a contarlo todo", clava, en carne viva, el estoque ella, la malvada.

Por supuesto tampoco me da buena espina Yiya ni su guerra cruzada con Vicky Larraz (57). Vicky es de esas artistas de este país que, por sentido común, tienen permitido y vedado, como coto exclusivo, el sentimiento de ruborizarse en este tiempo en que todo el mundo se ruboriza por todo. Larraz pertenece a esa saga de artistas que no busca el respeto, ni la admiración ni la vergüenza, sino que la encuentra en sus propios actos: en el sentido común. Por eso, cuando veo a la gran Vicky discutir con Yiya lo entiendo como un gran pasatiempo para ella, como cuando se juega a una partida ficticia y surrealista.

Bueno, bueno, echen comida aparte que se quedarán con hambre. La guerra entre Rocío Flores (23) y Estefanía ni me ha sorprendido ni me ha parecido coherencia. Saben que son los dos pesos pesados de su edición, cada uno por un motivo diferente y conocen, sin necesidad de un máster en la materia, que la gresca eleva exponencialmente la nota final. A ver, alumna aventajada, demuestra quién es la dueña del show. Y ese duele, ¡casi se salda en sangre... sudor y lágrimas!

Fani se ha debido, llamadme astuto, empaparse el caso de Rocío y su etapa conflictiva con su madre Rocío Carrasco (42) y demás sucesos oscuros. De ahí que en todos sus ataques hacia Rocío niña, Fani utilice el pasado, de forma más o menos evidente: "Rocío es muy superficial". Y, más tarde, suelta la munición completa. "Eres vaga, con el comentario del dinero estuviste desafortunada", aseguró Fani haciendo referencia a que en un momento dado del concurso Rocío habría hablado de la 'mejor pagada'.

Esta, negando la mayor, ha explotado contra Estefanía: "Te importa cero lo que yo cobre, estoy en igualdad de condiciones. Ni me sequen las ropa, ni me echan el tinte. Tienes miedo a la nominación. Para mí eres vaga y el comentario del dinero me pareció desafortunado, te guste o no". Ni siquiera los torticeros intentos de José Antonio Avilés por sacarle información a Rocío Flores han surtido efecto. No, lo siento, ella está demostrando ser alguien que desea labrarse un nombre por solitario... y lo que está demostrando. No me vale el discurso de que lleva poco tiempo; en su misma situación otras y otros han vendido hasta el color de la ropa interior de los suyos. Bravo por Rocío Flores, ¿no? Hurra, bravo.

Si Fani llega a decir eso de otro concursante, nadie la criticaría. Pero el problema es que lo dice sobre la protegida Rocío #TierraDeNadie3 — Marina (@BeliLannister) March 10, 2020

Se confirma que la traición de Fani a Rocío era un invento, simplemente ha pasado no reírle las gracias como todos #TierraDeNadie3 — Tweets de tele (@teletuits) March 10, 2020

Salvado: Cristian

Nominados: Fani, Alejandro y Ana María Aldón

[Más información: Y por fin preguntan a Rocío Flores por su madre en Supervivientes: ¡la reacción que deja en shock a España!]