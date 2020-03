Blue Ivy, toda una 'influencer': la hija de Beyoncé luce unas botas de Fendi de 800 euros

A la temprana edad de 8 años, Blue Ivy Carter, primogénita del poderoso matrimonio compuesto por Beyoncé (38 años) y Jay-Z (50), ya ha demostrado ser toda una chica de moda. El pasado domingo, la pequeña it-girl acompañó a su padre al Staples Center de Los Ángeles para disfrutar del partido de baloncesto de los Lakers contra los Clippers y los flashes la devoraron como si de su mismísima madre se tratase. Su look era digno de estudio.

El estilismo de Blue no dejó indiferente a nadie. Con un estilo propio y muy personal, la joven lució una melena de largas trenzas negras, unos skinny jeans en color negro y una chaqueta vaquera oversize personalizada con un enorme cartel a sus espaldas que rezaba: "Blue is my name" ("Blue es mi nombre").

Ver esta publicación en Instagram BLUE IS MY NAME Una publicación compartida de Blue Ivy Carter (@blueivy.carter) el 9 Mar, 2020 a las 12:23 PDT

Pero si algo llamó la atención de su outfit fueron las espectaculares botas militares que se han convertido este invierno uno de los objetos de deseo de toda fashionista. Se trata del modelo Rockoko de la firma italiana Fendi y su precio supera los 800 euros, según consta en los diferentes sitios web de moda como Farfetch o Moda Operandi.

La descripción es la siguiente: "Botas militares Rockoko en piel de becerro de color negro y marrón de Fendi con puntera redonda, suela plana, diseño por el tobillo, cierre con cordones, logo bordado en la parte posterior y paneles en contraste".

Para completar el outfit, Blue Ivy estrenó un top de la firma de lujo para niños Andorine. Se trata de una casa de modas portuguesa con sede en Oporto, especializada en indumentaria infantil para los bolsillos más acaudalados. Tal y como se definen ellos mismos, "Andorine es una marca de ropa elegante, moderna y fácil de usar para niños apasionados y cosmopolitas".

Botas de Fendi de Blue Ivy.

Blue Ivy Carter nació el 7 de enero del año 2012 y es la primera hija del matrimonio formado por Beyoncé Knowles-Carter y su marido, el rapero y productor musical Jay-Z. La pequeña Blue trajo la alegría a la pareja de artistas que justo antes de este primer embarazo atravesó una grave crisis provocada por las presuntas deslealtades de él y por la pérdida involuntaria de un primer hijo que debía haber nacido en el año 2010.

En la actualidad, Beyoncé y Jay-Z forman no solo una de las parejas más sólidas del panorama internacional -su relación empezó en el año 2002 y pasaron por el altar en el año 2008- sino que además es el matrimonio más poderoso de la música con un net worth común que supera el billón de dólares. El 13 de junio de 2017, Beyoncé y Jay-Z dieron la bienvenida a los mellizos con los que se convirtieron en familia numerosa: una niña y un niño al que pusieron de nombre Rumi y Sir John, respectivamente.

[Más información: Beyoncé se rinde ante las lunas de Marine Serre, la firma fetiche de las 'fashionistas']