El 'secreto' de los arneses de Lara Álvarez en 'Supervivientes': hablamos con su diseñadora

Cada nueva edición de Supervivientes trae siempre sorpresas y expectación. Y no solo en cuanto a los retos, aventuras o localizaciones a las que se enfrentarán los concursantes, sino también en lo que respecta a los exóticos estilismos de Lara Álvarez (33 años). Y este 2020 ha sufrido una transformación radical.

Ya han quedado prácticamente en el olvido los bikinis multiposición, los flecos o los abalorios decorativos en abundancia. Ahora la presentadora se ha convertido en una heroína. Una guerrera del siglo XXI entre la vegetación y el mar hondureño.

Lara Álvarez mostrando uno de sus últimos 'looks' con arnés incluido.

Esta revolución surgió en la mente de la responsable de estilismo de la productora pero no habría sido tan efectivo sin el talento de Ruth Duréndez. Ese es el nombre y apellido que se esconde tras los llamativos arneses que luce Lara Álvarez para las galas. Un complemento que grita poder y personalidad, como su diseñadora.

JALEOS ha podido hablar con ella y conocer todo lo que hay detrás del factor estilístico ya imprescindible en los looks de éxito de la asturiana.

¿Cómo surgió la idea de que Lara Álvarez luciera sus diseños? ¿La avisaron o le sorprendió al verlo en pantalla?

La responsable de los estilismos de Lara Álvarez es Susana Garcillán, quien lleva años ocupándose de los mismos. Fue ella la que contactó conmigo, ya que quería darle un nuevo giro a la presentadora, mas guerrera pero sin perder su feminidad. Muchos de los modelos los diseñé para ella, otros forman parte de alguna de mis colecciones y

los he adaptado para Lara.

¿Qué repercusión le ha dado esta exposición de su trabajo en un formato de tanta audiencia?

La repercusión ha sido enorme. Tanto el cine como la televisión son un gran escaparate para los productos de cualquier diseñador, y más en este caso, ya que se trata de un programa de muchísima audiencia sumado a que nuestros arneses son algo muy novedoso y la gente todavía no está acostumbrada a verlos.

¿Ha recibido más pedidos y ventas a raíz de ello?

Si, por supuesto, se ha notado mucho en las ventas. Estoy recibiendo muchos encargos de gente que quiere "el arnés de Lara". En algunos casos lo quieren idéntico, en otros les sugiero alguna variación de color, ya que intento no hacer dos modelos exactamente iguales para que cada producto sea exclusivo. Por supuesto también recibo encargos de otros modelos.

Ruth Duréndez preparando a sus modelos en uno de sus desfiles de moda.

Lara luce sus arneses en cada uno de sus looks y demuestra que son un complemento de mil usos. Como experta, ¿para qué tipo de looks los recomienda?

Tenemos tantos modelos diferentes que los hay para cualquier tipo de look. Para estilos más desenfadados, con camisa o camiseta y vaqueros o un vestido de diario, o para looks mas festivos, encima de un vestido de noche o una chaqueta o abrigo. Las combinaciones de un arnés no tienen límites ya que es un complemento muy ponible. Lo bueno es que agregando un arnés a un look sencillo, éste se transforma en otro diferente y lleno de originalidad. También dependiendo del tipo de silueta hay modelos que sirven para potenciar el pecho o mas tipo corsé que estilizan muchísimo, y por supuesto también tenemos muchos modelos para hombre que cada vez son mas demandados.

¿Cómo surgió el dedicarse a crear arneses? ¿Cuándo se inició en este mundo?

Pues en realidad mi formación y experiencia profesional anterior nada tiene que ver con el mundo de la moda pero siempre he sido una persona muy creativa y me crié cosiendo en mis ratos libres con mi madre y mi abuela. Siempre me han gustado las cosas diferentes y originales. Hace un par de años decidí dar un cambio a mi estresada vida y buscar algo que me hiciera feliz. Empecé pintando camisetas y costomizando ropa hasta que un día un amigo me trajo unas tiras de cuero que había encontrado. Ese mismo día vi a la presentadora de televisión Emma García (46) luciendo un arnés en el programa Mujeres, Hombres y Viceversa y entonces lo tuve claro.

¿Qué otros rostros famosos han lucido sus piezas?

Pues hace un año colaboré en el videoclip de la cantante Melody (29) Rumbame, poniendo arnéses a sus bailarines y parte de los figurantes. Después de aquello he colaborado con varios artistas y cantantes. En la edición del pasado julio de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, el modelo Asraf Beno también desfiló con dos de mis arneses. En realidad es ahora cuando estoy empezando a introducirme en

el mundo de la televisión.

Melody, en plena actuación, acompaña por sus bailarines con arneses de Ruth Duréndez.

¿A qué famoso le gustaría ver con alguno de sus arneses?

Por supuesto a la persona que me inspiró para empezar a diseñar arneses, la presentadora Emma García, de quien me encanta su estilo, y también a Pilar Rubio (41), que para mi es un icono de mujer luchadora y trabajadora y su estilo rockero me fascina.

