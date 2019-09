Álvaro Morata y Alice Campello confiesan los duros problemas que sufrieron durante el embarazo

Se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama internacional. Ahora Álvaro Morata (26 años) y Alice Campello (24) han dado el salto al terreno profesional, uniendo fuerzas para Buttom Watch, la última apuesta empresarial del futbolista: una marca de relojes originales con correas intercambiables que se abrochan con un botón. La italiana ha creado su propia colección.

Y ha sido en la presentación de la misma donde Alice ha concedido una de sus entrevistas más sinceras, en la que confiesa lo mucho que le ha aportado su marido, las malas rachas que han pasado juntos, sus inicios y que no todo es el dinero.

Cuéntenos este nuevo proyecto...

Estoy muy contenta, son relojes muy sencillos con correas que tu puedes cambiar con un botón, se pueden utilizar en cualquier tipo de evento.

Morata y su mujer, el pasado lunes en la presentación de sus relojes.

La originalidad de estos relojes es que se cierran con el botón de una camisa.

Sí y también me gustan muchas de las ideas que este equipo tiene, son gente muy joven y estoy encantada.

¿Cuántas correas ha creado?

Una es la que llevo y falta una de oro, algunas son para noche y otras para día.

¿Es muy puntual?

No, no soy muy puntual, mi marido se enfada mucho, ahora que soy madre soy un poco mejor.

¿Y que ha tenido que ver eso?

Ser madre ha hecho que me organice más, antes era más dejada.

¿Cuántos minutos espera Álvaro?

10 minutos máximo, él es muy puntual.

¿En que momento decide Álvaro adentrarse en este proyecto?

Porque a Álvaro le gustan mucho los proyectos donde esta la gente joven y muy trabajadora y eso es lo que nos ha gustado, es un proyecto que ha empezado desde cero y puede ser algo muy grande, nos hemos encontrado muy bien con la gente que trabaja aquí.

Viene de una buena familia y ha podido estar sin trabajar, pero por el contrario trabaja mucho...

No me gusta estar en casa, me gusta sentir que valgo para algo, embarazada me sentía muy mal, la cabeza juega malas pasadas, yo necesito hacer cosas nuevas todos los días, necesito mejorar todos los días.

¿Se ha sentido hija de y mujer de...?

En realidad no, mi padre tiene su trabajo y el mío no tiene nada que ver con el suyo, y cuando yo conocí a mi marido yo ya estaba trabajando, no lo he sufrido, no ha sido un cambio en mi vida, siempre he necesitado trabajar y sentirme bien conmigo misma pero si me dicen mujer de... Pues encantada porque le adoro tanto que me da igual que me lo digan.

¿Qué le aporta?

He cambiado mucho, los dos hemos cambiado y aprendido. Eramos muy pequeños, él es un niño y nos hemos aportado muchas cosas los dos, yo he visto un gran cambio en él por estar conmigo porque yo tengo mucho carácter, el madurar y el estar juntos ha sido muy bonito. Yo he tenido una época que lo pase muy mal porque no todo es dinero, y él estuvo conmigo y me demostró el amor que tiene hacia mí. Estaré eternamente agradecida y cuando él lo ha pasado mal yo he estado igual, ahora estamos muy bien los dos.

¿Por qué estaba mal?

Tuve un embarazo muy difícil y no podía moverme de la cama y él lo paso mal porque tuvo un problema con el fútbol, tenía dolor de espalda y tenía que dormir en una camilla muy pequeña en el hospital, aprendió a cocinar y todo, él se hizo un hombre por mí y yo me he hecho una mujer por él, lo hemos pasado muy mal los dos, y es por eso que me quiero volver a quedar embarazada porque el pasarlo mal es lo que ha hecho que nos hagamos más fuertes.

¿Se están preparando para volver a ser padres?

Sí, estamos en ello, me gustaría una niña, pero todavía no estoy embarazada.

Álvaro y Alice con sus dos hijos, Leonardo y Alessandro. RRSS

Se dice que cuando la conoció estaba pasando por una fuerte depresión...

Bueno eso no es así realmente, es cierto que tuvo un mes en el que no jugaba bien, pero eso pasa en todos los trabajos, hay momentos en lo que estás bien y hay otros que se te juntan muchas cosas pero no es nada en concreto y eso afecta en el trabajo, ha sido un periodo, pero no ha tenido depresión ni nada de lo que se ha hablado.

¿Su padre no quería que estuviera con Álvaro?

No es así, yo era muy pequeña, tenia 20 años y acababa de irme a vivir a Milán. Mi padre me cuidaba mucho y fue un cambio fuerte para él, no sabía con quién estaba y cuando me vio en todos los periódicos y revistas me dijo que tuviera cuidado porque me estaba metiendo un terreno complicado. Pero Álvaro vino a conocerles y se llevan súper bien, ahora hablan más con él que conmigo.

¿Dónde tiene usted el carácter con la dulzura que tiene?

Todo el mundo me lo dice, pero tengo mucho, soy dulce pero se lo que me gusta y lo que no me gusta, intento ser coherente y cuando veo algo que no me gusta, pues lo saco.

