El importante movimiento de Teresa Campos con la venta de su casa y su 'cuenta pendiente' con Bigote

María Teresa Campos (78 años) está viviendo un excelente momento profesional gracias al insospechado y aplastante éxito que está teniendo su programa de YouTube, Enredados por María Teresa Campos. Este proyecto, quién se lo iba a decir a ella, le ha devuelto la ilusión y las ganas por el trabajo y la disciplina. Las entrevistas que cada semana graba se convierten en reproducciones aseguradas y en exponencial aumento de suscriptores. Teresa ha encontrado su sitio profesional a los 79 años. Por si esto fuera poco, JALEOS ha conocido que no es la única alegría con la que cuenta la comunicadora malagueña.

Tiene otro importante motivo por el que sonreír y estar feliz, una razón que en los últimos años se le ha vuelto en contra más de la cuenta, e incluso se ha tornado en pesadilla por momentos: la venta de su casa de Molino de la Hoz. Desde que en 2015 anunciara su deseo de desprenderse de su mausoleo de Las Rozas, con la intención de trasladarse a vivir a una casa más modesta en Aravaca, la suerte parecía no estar nunca de su lado. Han sido varias las intentonas que María Teresa ha llevado a cabo, alguna de ellas casi rozando el final feliz, pero nunca pudo ser. Los interesados en la casa siempre se echaban para atrás por variopintos y desilusionantes motivos.

Teresa a las puertas de su casa. Gtres

Hasta ahora. Todo indica que las buenas noticias llegan a la vez para María Teresa. Según ha podido comprobar y confirmar este periódico, la agencia inmobiliaria Remax, donde Campos ha depositado sus esperanzas en los últimos meses, ha eliminado de su portal las imágenes del casoplón Campos. Ya no aparecen las fotografías, la casa ya no está a la venta. Pero, ¿cuál es el motivo? Este medio ha confirmado a través del entorno de Teresa que se debe a que existe alguien interesado en la casa. Esa es la razón por la que la casa ya no aparece publicitada. Se llamó y se retiró el anuncio. Sea como fuere, los acontecimientos hacen ver que muy pronto Teresa saldrá de esa casa para no volver y para iniciar una nueva vida cerca de su hija Terelu Campos (54), el sueño que ha perseguido en este último tiempo y que se vio muy acrecentado cuando Edmundo Bigote Arrocet (70) se fue de su lado para no volver.

Teresa se siente muy sola en esa casa, es demasiado grande para ella. Este medio ha podido conocer que "está llevando el tema de la venta con absoluta discreción", ahora no quiere que nadie se lo fastidie y pide a su entorno que guarde silencio. Y es que, tal y como manifestó la presentadora en el pasado con respecto a otros amagos de compra, la publicidad en los medios no es beneficiosa.

En relación con la venta y el desalojo de la casa, Teresa Campos todavía tiene, para su pesar, un cordón umbilical con el cómico chileno Bigote. Y es que, según la información que maneja este periódico, Edmundo no habría recogido todas sus pertenencias de Molino de la Hoz. Aún, en el garaje de la casa quedan varios coches que son de su propiedad y que no se llevó en aquella famosa tarde en que recogió sus bártulos. Es una 'cuenta pendiente' desagradable, pero que le gustaría saldar cuanto antes. Esa y, en palabras de Edmundo, una charla-explicación entre ellos que parece que, por demorarse, no llegará. Todavía queda tiempo por delante, no obstante; de entrada, todo un verano, ya que Campos abandonará tranquilamente su hogar tras el periodo estival, en el nuevo curso. Ahora le esperan unos días de descanso en Málaga, como marca la tradición.

Su nueva vida en YouTube

Hace unas semanas, Teresa se estrenaba en el mundo youtuber y lanzaba su flamante canal, Enredadas en la red, junto a su amiga íntima Meli Camacho. Era un proyecto entre amigas, desenfadado, y que, de paso, le servía a Teresa para reactivarse y sentirse útil después de infructuosos intentos de volver a la televisión.

La idea la tuvo Meli, como contaba María Teresa a este medio. No pudo sentirse más ilusionada Campos cuando se le informó del tema. Tocaba reinventarse, término que le encanta y le hace sentirse con ilusiones y futuro. Contaban ambas amigas que ese programa iba a estar centrado en temas muy variopintos: desde belleza y retoques estéticos hasta salud y alimentación. Lo que fuera surgiendo sobre la marcha. Sin embargo, tras la emisión de primer programa, algo cambió de manera interna. Los planes se trastocaron y nadie supo explicar nada.

Se emitió el segundo capítulo, en la misma línea inicial, pero a las horas se eliminó. En ese momento se producía el primer cambio en la estructura del programa: Teresa cambiaba el nombre de la cabecera y en vez de Enredadas en la red, de repente se llamaba Enredados por María Teresa Campos. Un sorprendente cambio que no fue el único: ahora el espacio será de entrevistas de Teresa con invitados y, ya al final, se incluye una pequeña sección con Meli Camacho.

En cuestión de días, el espacio ha dado un vuelco sorprendente casi al mismo tiempo que ha ganado suscriptores. O lo que es lo mismo, dinero, mucho dinero. La publicidad comienza a llegar al programa de Campos, todo un fenómeno un YouTube. Nadie se podía imaginar el gran éxito que tendría Teresa. No obstante, la gran sorpresa para todos ha llegado esta semana con la emisión del tercer programa, donde la presentadora malagueña entrevista a Toñi Moreno (47), y después charla con su amiga Meli. Pero ahí no estaba la noticia, sino en la cabecera nuevamente. Teresa ha fichado a su hija Carmen Borrego (53) como directora del programa y ha reducido la sección de Camacho en "colaboración especial

Además, viendo la gran repercusión que está alcanzando el espacio, la comunicadora ha dado un paso al frente y ha decidido profesionalizar su canal. Para ello, ha contratado a un equipo de profesionales que trabajan codo con codo junto a ella en su casa durante las grabaciones. En primer lugar, encargado de la realización se encuentra Víctor Marfil, un videógrafo profesional de cine y televisión. Cuenta con un currículo muy potente. Teresa quería contratar al mejor, y así lo ha hecho.

