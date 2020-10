2 de 10

Aunque, María no ha dejado a un lado su estilo más chic; ahora, podemos verla utilizar looks más informales y casuales como este donde combina las últimas tendencias. Una camisa blanca con bordados de And other stories y un peto vaquero, con pequeñas roturas, de Pull and Bear. Así de sencillo y cómodo era el atuendo con el que María compartía y anunciaba sus 26 semanas de embarazo.