Ivonne Reyes firma la paz con Pepe Navarro, pero le hace una importante advertencia

Tras varios años de lucha en los tribunales con Pepe Navarro (69 años), Ivonne Reyes (53) y su hijo Alejandro (20) han renunciado a la pensión que el presentador tenía que pagar a su hijo. Una decisión que supone la firma de paz entre la expareja, cuya batalla los había enfrentado ante el juez en varias ocasiones. "Es cierto. Mi hijo, yo también, pero él tomó la decisión", ha explicado la venezolana ante los micrófonos de la prensa.

De esta manera, Ivonne ha dejado claro que quiere zanjar todos los problemas con Pepe Navarro y que a partir de ahora no volverá a tener ninguna guerra con él. Sin embargo, ha hecho una importante advertencia. La presentadora venezolana ha avisado de que las cosas estarán tranquilas mientras que el periodista no hable más de su hijo o haga algún movimiento extraño. "Por mi parte no, pero no me toques lo mío", ha expresado.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro, durante un evento en Madrid en 2019. Gtres

Con el fin de conocer más detalles acerca de esta decisión, JALEOS se ha puesto en contacto con Ivonne Reyes, quien ha explicado que, si bien su hijo ha renunciado a las pensiones de Pepe Navarro -de ahora en adelante-, el presentador está obligado a cumplir con los pagos que mantiene desde finales de 2018 hasta la actualidad, cuando Alejandro ha decidido prescindir de este dinero.

El joven ha tomado esta iniciativa casi cinco meses después de que el presentador acudiera por última vez a los tribunales. Fue el pasado 4 de noviembre de 2020 cuando se trasladó a una cita con la justicia por impago de la pensión de alimentos. A esa vista acudió él por un lado, y la letrada que defendía entonces los intereses de Alejandro e Ivonne Reyes, por otro.

Entonces, el periodista alegó "carencia de recursos" ante el juez para justificar el impago. El presentador, además, sostuvo que él es un "pensionista" que no puede hacerse cargo de la manutención de Alejandro, sobre todo porque este trabaja y puede ganarse su sustento. En su defensa, Pepe Navarro arguyó que el hijo de Ivonne ha participado en un reality de televisión y ha desfilado como modelo en Nueva York. Por lo tanto, siempre según la versión del televisivo, se le presuponen emolumentos.

Pepe Navarro el pasado mes de noviembre, a su llegada al juicio por el impago de alimentos. Gtres

Dos meses después de aquel momento, la venezolana salía victoriosa en los tribunales después de que Navarro la demandara por vulneración del derecho al honor. Todo se remontaba a una entrevista que Ivonne Reyes concedía a la revista Lecturas y que el presentador entendió que como un atropello a su honor. No obstante, la justicia falló en su contra. Según la información que manejaba este periódico, Pepe Navarro fue condenado en costas y disponía de 20 días para recurrir la sentencia.

Pero ahí no acababan los contenciosos entre ellos. Entonces se hablaba de otra cita con la justicia "por la modificación de medidas que interpuso Pepe para suspender el pago de la pensión de alimentos" de Alejandro, quien ahora ha decidido renunciar a ella y poner fin a esta larga batalla que enfrentó a su madre con el periodista.

Ivonne firma la paz con Pepe Navarro: "Mi hijo tomó la decisión y yo también" AGENCIAS

[Más información: Ivonne Reyes gana a Pepe Navarro en los tribunales: el motivo y los detalles de la sentencia]