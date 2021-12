Primeras palabras de Rafael Amargo tras la petición de nueve años de cárcel por parte de la Fiscalía

No ha empezado con demasiado buen pie Rafael Amargo (46 años) la última semana del año. En el ámbito profesional, todo son aplausos: el pasado domingo triunfó en el Teatro Carlos III de Aranjuez con su obra, Yerma.

Sin embargo, el lunes, 27 de diciembre, a primera hora de la mañana, el bailaor de Granada tomaba conciencia de que su situación judicial, complicada desde diciembre de 2020, se tornaba todavía un poco más oscura: la Fiscalía Provincial de Madrid pide una condena de nueve años de prisión para él.

Según adelanta El País, el Ministerio Público lo considera autor continuado de un delito contra la salud pública, en la modalidad de venta de estupefacientes. Para ello, utilizaba su propio domicilio, situado en el centro de la capital y distribuía de manera "persistente" el estupefaciente a cambio de dinero.

Rafael Amargo en una imagen de archivo. Gtres

EL ESPAÑOL ha contactado con el artista, quien, muy generosamente, ha accedido a conceder sus primeras palabras. "Evidentemente eso es lo que la Fiscalía pide, pero ni hay fecha de juicio, ni ha habido un juicio, ni yo he presentado mi defensa todavía. Estoy siendo muy prudente con todo y estoy siempre callado. Yo sé dónde tengo que defenderme. Me están haciendo mucho daño. Esto es muy fuerte", expresa, tono de dolor y cierta indignación a este periódico.

Hay algo que tranquiliza profundamente a Amargo. Y es que su pareja, Luciana Bongianino, que también fue detenida aquel primero de diciembre de 2020 en el marco de la operación Corax, ha quedado fuera del caso. "Lo bueno es que Luciana ya está fuera. La han sacado porque dicen que en su domicilio no había nada. Pero es que Luciana vive conmigo, duerme conmigo. Vivimos en el mismo domicilio. Si en el domicilio de Luciana no había nada, ¿qué había en mi domicilio? Pues nada", señala Rafael.

Rafael Amargo y su pareja, Luciana Bonn, a las puertas del Teatro Carlos III de Aranjuez. Gtres

"Nosotros estamos tranquilos y confiamos en que la justicia sea justa", ha asegurado la argentina a Europa Press, desvelando que Rafael terminó la función del domingo encontrándose mal de salud. "Dejadlo que descanse un poquito, que ayer fue un día complicado. Le ha dado un ataque de ansiedad con todo lo que estamos viviendo. Muchos nervios, mucho estrés y muchas situaciones que son difíciles de transitar y más siendo una persona pública que todo le cae", añadió Luciana.

"Yo me he enterado de lo de la Fiscalía por un amigo y luego me ha llamado el abogado y me ha explicado lo que ha pasado, pero el que lo puede contar mejor es el abogado, que lo va a hablar directamente, porque tendrá mejores palabras para explicarlo", ha apuntado Bongianino. "Dentro de lo que nos permiten, hemos seguido haciendo arte, que es lo que venimos haciendo toda la vida, no solo con Yerma sino con Flamenco de Salón", declara Luciana, más unida que nunca a su pareja en estos momentos.

Este periódico ha podido confirmar, además, que Rafael Amargo ya no se encuentra entre los clientes del abogado Juan Antonio Choclán. Su caso lo lleva ahora el prestigioso letrado Jaime Caballero, en quien el bailaor confía profundamente y con quien en estos días se reunirá para preparar su defensa tras la manifestación de la Fiscalía y la petición de nueve años de cárcel.

