La sudadera blanca y azul con fines benéficos que ha conquistado a Jon Kortajarena

Jon Kortajarena (36 años) no sólo es uno de los modelos españoles más reconocidos de los últimos años, es también un hombre concienciado con el medioambiente, preocupado por las políticas sociales y que alza la voz de los más vulnerables siempre que le es posible. En esta ocasión, el también actor de Bilbao ha utilizado sus redes sociales para promocionar una sudadera con fines benéficos que guarda una gran historia.

"Muy orgulloso de mi querido amigo, Haider Ackermann, y de Timothée Chalamet, por prestar sus voces a aquellos que más lo necesitan. Esta sudadera con capucha ha sido creada por Haider Ackermann y Timothée Chalamet con el objetivo de apoyar a la ONG Afganistán Libre, que lucha por los derechos de las mujeres y los niños en Afganistán. Si pides esta #HATC2021, el cien por cien de los beneficios irán íntegros a esta causa. ¡Que corra el amor! #harc2021", ha escrito el modelo en su cuenta de Instagram, donde supera los tres millones de seguidores.

Chalamet y Ackermann, que han formado un tándem increíble en las alfombras rojas más seguidas del planeta -desde los Oscar hasta la gala MET- anunciaron a través de Instagram que habían lanzado esta sudadera con capucha en apoyo de una causa más que importante: los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán, que han retrocedido drásticamente como resultado del regreso de los talibanes al poder en agosto de este año.

"Desde hace un par de años Haider y yo queríamos hacer algo", escribió el actor nominado al Oscar por Call me by your name. "Juntos, en agosto de este año, nos horrorizamos al enterarnos de la crisis humanitaria en Afganistán y decidimos diseñar una sudadera con la que el cien por cien de las ganancias se destinasen a Afganistán Libre, una ONG que lucha para salvaguardar derechos de las mujeres y los niños. Mientras esas atrocidades continúan extendiéndose, debemos amplificar las voces de esos soldados silenciosos. Paz y amor", concluyó Chalamet.

La sudadera que ha conquistado a Jon Kortajarena es blanca, lleva bordadas las iniciales HATC -las de sus diseñadores, Haider Ackermann y Timothée Chalamet-, y muestra el rostro de una joven afgana que emerge de una especie de salpicaduras abstractas, artísticas, con pintura azul y con las palabras "soldado silencioso" y "un hilo común" bordadas en el pecho.

No sería de extrañar que en alguna de las próximas red carpets, el intérprete y el diseñador aparecieran luciéndola, aunque se salten el protocolo porque el dresscode indique smoking. No sería su primera vez. Y en esta ocasión, por una muy buena causa.

