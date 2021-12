Christian Gálvez y Almudena Cid, una semana después: quién tomó la decisión y su relación actual

Nadie se la esperaba, pero fue la noticia más importante la semana pasada, días antes de la Nochebuena: la separación matrimonial de Christian Gálvez (41 años) y Almudena Cid (41). Tras 11 años casados, el exmatrimonio tomaba la decisión de poner fin a su historia de amor. Una de las parejas más longevas del panorama nacional toma caminos separados. La ruptura se llevó a cabo el pasado mes de noviembre, y en su decisión no ha habido terceras personas.

Ahora, EL ESPAÑOL conoce nuevos detalles. Según la información que se desliza desde el entorno más próximo a la pareja, ambos han puesto punto final a su historia de amor tras unos meses complicados. Fue a mediados de año cuando ambos se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo en su relación. Algo se había resentido. Mantuvieron una conversación y acordaron que lo suyo había cumplido un ciclo. Se quieren y se adoran, pero no se aman: "La rutina ha hecho mucho daño y los dos lo han intentado hasta el final, pero no ha podido ser".

Gálvez y su exmujer en una imagen perteneciente a sus redes sociales.

Explica quien bien lo sabe que la relación actual de ambos es "muy buena", tanto que han pasado juntos el inicio de la Navidad. "Para Christian, Almu es fundamental. Y así seguirá siendo pese a la ruptura. Ella es su mejor consejera y amiga". "Darse cuenta de que no se adoran como antes ha sido demoledor, se han visto arrastrados por un desgaste", apostilla la persona consultada. En los últimos meses, las discrepancias y los roces eran frecuentes. Detalla una buena fuente que el ritmo de trabajo de ambos, así como sus ambiciones personales y profesionales, ha sido determinante: "El ambiente estaba muy viciado y la decisión se ha hecho pública semanas después de hablarlo". Ambos, de mutuo acuerdo, quisieron compartirlo. "Sabían que se podía filtrar y lo han atajado rápido". La persona con la que se contacta apostilla que el último empujón lo tomó ella, Almudena Cid. "Siempre hay quien emprende la iniciativa y en esta ocasión ha sido así. Él ha comprendido todo y sabe que es lo correcto". De momento, el que ha abandonado el hogar conyugal ha sido Gálvez. Será ella quien se quede en la casa que han compartido.

"Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender", ha posteado Gálvez recientemente en sus redes sociales. La última vez que se mostraron juntos en las redes sociales fue el pasado 7 de agosto, cuando celebraron sus 11 años de matrimonio. "Hace justo un año acabábamos de cumplir 40 los dos, y 10 años de casados. Estábamos en casa sin poder disfrutar de lo que más queríamos: nuestro trabajo. A día de hoy tenemos 41, llevamos 11 y estamos los dos haciendo aquello que no pudimos: trabajar, sentirnos útiles y ser felices. Y, lo más importante, en los buenos y malos momentos hemos estado juntos. Aprendiendo, sonriendo, creciendo. Te amo", escribió entonces Christian Gálvez junto a tierna fotografía en la que se le veía dando un beso a su mujer, quien también compartió la misma instantánea, pero con otro texto.

"Nuestro aniversario coincide con unos días de locura y amor por mi deporte por los JJOO de Tokyo. Siento que estoy más en él que en nosotros y que desconectar se me ha antojado imposible. Te quiero. Gracias por adaptarte a estos horarios tan difíciles y por no querer que pasara este día sin tenernos cerca", expresó la exgimnasta, quien al igual que el presentador mostraba una imagen idílica de ambos que, desde el pasado noviembre ya no existe.

Chistian Gálvez y Almudena Cid se conocieron en Pasapalabra, cuando el madrileño ejercía de presentador y la deportista acudió como invitada. "Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Y yo digo: 'Buah, esto se lo dirá a todas para dar audiencia'. Además, cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna", comentó la exgimnasta en Mi casa es la tuya. "Pasó por mi lado y se le olvidó lo que tenía que decir y dije: 'Se ha quedado en blanco'. Yo pensaba que lo estaba fingiendo", añadió.

El presentador y Almudena Cid abrazándose en una fotografía en blanco y negro. Redes Sociales

Tras aquellos primeros encuentro en la pequeña pantalla, Christian y Almudena tuvieron varias citas e iniciaron una bonita relación que dio un paso más en agosto de 2010 cuando contrajeron matrimonio después de tres años de noviazgo. Tras una ceremonia oficiada por el alcalde Móstoles, celebraron su unión con su entorno más cercano en el Casino de Madrid.

Durante todo este tiempo se mostraron como una de las parejas más sólidas de la televisión de nuestro país. No dejaron de demostrarse su cariño públicamente y, cada vez que fue necesario se manifestaron apoyo. Así ocurrió en octubre de 2019 cuando el Tribunal Supremo dio la orden de suspender la emisión de Pasapalabra debido a problemas legales con los derechos de emisión.

"Días de luces y sombras. Nada que no hayamos experimentado antes. Siempre hay algo que despierta a la bendita normalidad y sorprendentemente, en esta ocasión, es el olor a laca. Antes para un moño, ahora para un peinado de 1930. Un olor puede devolverte a tu hogar, a algo común, a tu interior, a un lugar que ya viviste. Y entre tanto movimiento emocional puedo decir que se agradece", expresó entonces Almudena Cid, ahora expareja de Christian Gálvez.

Durante su matrimonio, el presentador y la exgimnasta no tuvieron hijos. De hecho, ellos mismo manifestaron que no se veían siendo padres. Sin embargo, tal y como confesaron a Toñi Moreno (48), no estaban cerrados a tal posibilidad.

