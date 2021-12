El día que Christian Gálvez y Almudena Cid hicieron felices a un taxista de Madrid y su madre

Esta misma semana la ruptura de Christian Gálvez (41 años) y Almudena Cid (41) sorprendía a los españoles en los titulares de la prensa rosa. El presentador y la gimnasta formaban una de las parejas más sólidas, queridas y estables del panorama patrio, pero tras 11 años de matrimonio, el amor se ha terminado y ya hace un mes que tomaron caminos separados. Sin embargo, son muchos los que no olvidan el buen tándem que el mostoleño y la alavesa han hecho siempre, pues juntos consiguieron hacer reír y soñar no solo a su público, sino también a la gente anónima con la que se encontraban en su día a día.

Así ha podido comprobarlo EL ESPAÑOL. De forma inesperada, este medio ha conocido una reveladora historia que tiene como protagonistas al exmatrimonio y a un taxista de Madrid y su madre. Todo ocurrió hace más de un año.

Un conductor de taxi de la capital recibió un encargo para la recogida de dos personas en una determinada dirección. Hasta allí se dirigió el taxista para llevar a cabo, como siempre, su labor, cuando de repente vio que se acercaba a la puerta de su vehículo un hombre que él reconoció. Era Christian Gálvez. Según relata el conductor a este periódico, el presentador se mostró "increíblemente simpático y cercano" y se disculpó por la tardanza de su entonces esposa, Almudena Cid: "Perdona la espera, ya sabes las mujeres cuando tienen que prepararse...", expresó en tono de humor Gálvez. Poco después llegó la gimnasta, que saludó con una gran sonrisa al taxista y se disculpó con él.

Almudena Cid y Christian Gálvez, en la pasado Nochevieja. Redes sociales

El camino hacia su destino fue muy amigable: "Estuvieron súper cercanos, se interesaron mucho por mí, no pararon de hablar, estuvieron majísimos, la verdad. Una belleza de personas", relata a este medio. Durante su ruta, y cuando ya habían tomado cierta confianza, el taxista le hizo saber a Christian que su madre era una auténtica fan de Pasapalabra y que le encantaba él. Fue entonces cuando, para sorpresa del conductor, el presentador dijo: "¿Tienes tu móvil ahí? ¡Llámala!". El taxista no daba crédito. Paró un momento y marcó el teléfono de su madre y continuó el trayecto en manos libres.

"Mamá, ¿qué tal? Mira, que estoy aquí trabajando... y ¿a que no sabes con quién estoy en el taxi?", comenzó la conversación el conductor. Mientras, en los asientos traseros la pareja de famosos permanecía callada, esperando el momento para sorprender a la madura mujer. "Pues no sé hijo... llevas a mucha gente, ¿algún famosillo?", respondió la señora al otro lado del teléfono. Inmediatamente Christian saludó a la mujer y se presentó. Ella le reconoció por la voz al instante: "Sé de sobra quién eres, Christian. ¡Pero te estoy viendo ahora mismo en la tele! ¿Cómo estás ahí?", le expresó emocionada. Todos los del interior del taxi rieron entonces a carcajadas.

El taxista -ya en el presente- no puede evitar que se le erice la piel y que los ojos se le tornen vidriosos en el momento en el que está recordando esta bonita historia. Y tiene una explicación. Su madre falleció hace meses, poco después de que pudiera vivir uno de los momentos de mayor alegría de su vida al 'conocer' y charlar con uno de sus ídolos, Christian Gálvez. "Mira cómo me emociono", expresa el taxista mientras muestra el vello erizado de su brazo. "Es que fue muy especial. Se portó genial, y mi madre jamás lo olvidó. Ahora que ya no está no puedo evitar recordar lo feliz que fue ese día".

