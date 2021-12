Harry y Meghan Markle muestran por primera vez a su hija, Lili, en la postal navideña

Los duques de Sussex han sido de los últimos miembros de la Familia Real británica en compartir su postal navideña, pero la espera ha merecido la pena. La pareja ha utilizado una fotografía muy familiar en la que aparecen junto a sus dos hijos, Archie (2 años) y Lilibet, de tan solo seis meses, y que se ha convertido en la carta de presentación de la pequeña. Han tenido que pasar seis meses desde su nacimiento, el pasado 4 de junio, para poder ponerle rostro a la niña, que en la instantánea aparece en brazos de su madre y con una gran sonrisa en la cara.

El príncipe Harry (37) aparece sentado al lado de su mujer, mirando a su hija y sosteniendo entre sus piernas a Archie, que ha heredado su cabello pelirrojo. Esta también es la primera vez que se le puede ver el rostro al bisnieto de Isabel II, pues hasta la fecha sus padres siempre habían compartido imágenes en las que bien aparecía de espaldas o bien con la cara desenfocada.

En la composición, muy natural, todos a excepción de Lilibet aparecen con looks causales. Harry, Meghan y Archie con pantalones vaqueros, que en el caso del príncipe tiene un roto en la rodilla. Además, padre e hijo aparecen descalzos mientras que a la exactriz se le intuyen unos zapatos oscuros. Por su parte, la niña va vestida de blanco, a juego con la camisa de su hermano mayor.

'Christmas' compartido por los duques de Sussex. Archewell/Alexi Lubomirski

"Este año, 2021, hemos dado la bienvenida a nuestra hija, Lilibet, al mundo. Archie nos hizo un 'papá' y una 'mamá' y Lili nos ha hecho una familia", se puede leer en el mensaje escrito por los duques, en el que también hay cabida para la solidaridad. "Mientras esperamos el 2022, hemos realizado donaciones en su nombre (el de su hija) a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde las que se reubican desde Afganistán hasta a las estadounidenses que necesitan una baja parental remunerada: Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms. ¡Os deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre Harry, Meghan, Archie y Liliz", terminan.

Pese a lo novedoso del retrato este no es actual pues fue tomado este verano en la casa familiar de Santa Bárbara, California, donde residen actualmente. Tras la cámara se encontraba Alexi Lubomirski, quien también se encargó de tomar las fotografías de compromiso y los retratos oficiales durante la boda de la pareja. En sus propias redes sociales el fotógrafo ha querido también compartir la imagen, desvelado que este es uno de los proyectos "más especiales del que he tenido la suerte de formar parte" y que ese día con los duques de Sussex fue "una experiencia muy alegre".

