Meghan y Harry baten récord: su entrevista con Oprah, la más buscada en la historia de Google Trends

2021 ha sido el año de las polémicas de Meghan Markle (40 años) y el príncipe Harry (37). Aunque fue en 2020 cuando abandonaron sus funciones dentro de la Casa Real británica e iniciaron una nueva vida en Estados Unidos, los duques de Sussex no generaron tanto malestar en la Corona como en estos últimos meses en los que han ofrecido una serie de declaraciones que ponen en entredicho a diferentes miembros de la monarquía.

La primera y gran controversia se generó en marzo cuando salió a la luz su entrevista con la veterana presentadora Oprah Winfrey (67). Una reveladora conversación que costó a la CBS más de 5,8 millones de euros y que dio que hablar en todo el mundo por las impresionantes acusaciones que hicieron los Sussex.

La protagonista de Suits, sin decir nombres, catalogó de racista a algunos miembros de la Familia Real. Además, confesó que en su paso por Buckingham tuvo intenciones de quitarse la vida y aseguró que su cuñada, Kate Middleton (39), la hizo llorar poco antes de su boda. El príncipe Harry también dejó sin palabras a la audiencia con sus desgarradores testimonios sobre su familia. Desveló que no ha sentido el apoyo de su padre, Carlos de Inglaterra (73), y que se ha distanciado de su hermano, el príncipe Guillermo (39).

El príncipe Harry y Meghan Markle durante su conversación con Oprah Winfrey.

Esta serie de testimonios supuso un golpe para la reina Isabel II (95) y sus herederos. Casi 48 horas después de la incendiaria entrevista, la soberana emitió un comunicado oficial donde aclaró algunos de los puntos más polémicos. En el escrito la monarca admitió estar "entristecida" y reconoció que los problemas que expusieron los duques de Sussex en su entrevista eran "preocupantes, especialmente el del racismo". Días después, el príncipe Guillermo manifestó cierto enfadado ante los medios británicos al afirmar que la Familia Real, la suya, no es una familia racista.

La entrevista, no obstante, supuso un sinfín de éxitos para la pareja, la televisión y, según se ha desvelado esta misma semana, para Google. Alrededor de 17,1 millones de personas sintonizaron la entrevista por CBS y, días después se estrenó en Antena 3 ante el 15,4% de la audiencia -1.915.000 espectadores-. En cuanto al buscador, se ha dado a conocer que la polémica conversación de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey se convirtió en la entrevista más buscada de la historia de Google Trends. Un impresionante récord para los duques de Sussex que aparece en las tendencias que llamaron la atención de Google en 2021.

Meghan Markle y el príncipe Harry en su visita a Nueva York.

"En marzo, el mundo entero quedó fascinado por la entrevista de Meghan y Harry con Oprah", se lee en el tradicional informe 'El año en búsquedas', en concreto en el apartado de cultura, ofrecido por Google Trends, una herramienta del buscador que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente.

Aunque los datos que proporciona Google son de marzo, no resultaría extraño que la polémica entrevista de los Sussex siguiera liderando las búsquedas. Y es que, si bien han pasado nueves meses de la entrevista, los asuntos que allí se abordaron siguen copando titulares dentro y fuera del Reino Unido. En los últimos días se ha vuelto a colar entre las noticias el tema del racismo y la discusión entre Meghan y Kate, en la que una de ellas llegó a las lágrimas.

Sobre el primero han salido informaciones a raíz de la publicación del libro Brother and Wives, del periodista, Christopher Andersen, en el que se señala al príncipe Carlos como posible sospechoso de racismo. Sobre el segundo ha debatido la presentadora Kirstie Allsopp, quien ha comentado al periódico británico The Telegraph que fue Kate Middleton quien se quedó llorando tras una discusión con Meghan Markle previo a la boda. De acuerdo con su declaración, la víctima no fue la duquesa de Sussex, como ella misma apuntó en la entrevista con Oprah Winfrey, una conversación que no solo ha generado polémicas, sino también ha batido récords inimaginables.

