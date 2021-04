Oprah Winfrey desvela detalles inéditos de la histórica entrevista del príncipe Harry y Meghan

Fue el pasado 8 de marzo cuando el príncipe Harry (36 años) y Meghan Markle (39) concedieron su histórica y polémica entrevista a la comunicadora estadounidense Oprah Winfrey (67). Fue la entrevista que dinamitó los cimientos de la familia real británica. De su contenido, mucho se ha hablado y escrito, pero no se conocían los detalles de cómo se fraguó esa charla del matrimonio con Winfrey, ni las cláusulas previas que se establecieron. Hasta ahora. Con motivo de la promoción de su nuevo libro, What Happened To You? Conversations on Trauma, Resilience, and Healing, Oprah se ha sincerado en el canal de Nancy O'Dell (55).

"No tenía ni idea de que ese encuentro reverberaría de la manera que lo hizo", ha asegurado, para añadir que el objetivo de aquella millonaria charla era que "se les permitiera ser lo más sinceros posible". Cabe recordar que esta entrevista se emitió en un momento difícil para los Windsor, con el duque de Edimburgo ingresado en el hospital. Sostiene Oprah que, aunque se había preparado a conciencia el trabajo, nunca pudo imaginarse la magnitud de las declaraciones que vertieron los Sussex. Muy en especial, se quedó impactada con el racismo que denunció la propia Meghan. De hecho, su rostro en la grabación reflejó el asombro ante esa revelación.

Los duques durante la conversación con Oprah.

Relata Winfrey que no quiso ver al matrimonio antes de la entrevista: "Cuando voy a entrevistar a alguien que es tan significativo, tengo una conversación con él antes. No vi a Harry y a Meghan antes, pero sí les mandé algunos mensajes para decirles que la intención es muy importante para mí y que me dijeran cuál era la suya, para que pudiéramos alinearnos en torno a ese objetivo. Y nuestra intención compartida fue la verdad. Su intención era decir su historia y decirla de tal manera que les permitiera ser lo más sinceros posible". En su opinión, el motivo de aquel impacto reside en lo que sigue: "La razón por la que fue una entrevista tan poderosa, primero de todo, porque sé cómo preguntar, y tú, Nancy, todos sabemos cómo hacer nuestro trabajo, pero lo que la hace poderosa es tener a alguien que está deseando ser tan abierto, vulnerable y sinceros como ellos lo fueron".

Y añade Oprah: "No me doy ningún mérito por eso. Me doy mérito por hacer las preguntas, pero la razón por la entrevista fue lo que fue, fue porque ellos contestaron de la manera que lo hicieron". Hubo mucha discreción durante y después de la grabación, nadie podía filtrar nada, así lo pidió la presentadora a su equipo: "Fue realmente importante para mí que lo que se dijo para que las escuchara todo el mundo no se hubieran filtrado y no fueran malinterpretadas antes de que la entrevista se emitiese. Recuerdo que cuando terminamos la entrevista, que duró tres horas y veinte minutos, me parece, me levanté y le dije al equipo, 'todos sabemos lo que se ha dicho aquí y lo importante que es tener la confianza de la gente que ha compartido todo esto, así que deseo que ninguno de vosotros comparta con nadie lo que ha sucedido aquí'. Y nadie lo hizo".

La conversación de Meghan con la Reina

Tras la muerte de Felipe de Edimbrugo y el viaje exprés de Harry, se ha conocido que la duquesa de Sussex y su pequeño conversaron con la reina Isabel II (95) poco antes del funeral de Felipe de Edimburgo. La actriz de Suits y su primogénito, que en mayo cumplirá dos años, contactaron con la monarca británica por videollamada tras la muerte de su marido. Ya previamente a esta llamada, Meghan "expresó sus condolencias a la Reina" cuando supo que por prescripción médica que no podría volar a Reino Unido debido a su avanzado embarazo -pues espera una niña para este verano. Así lo ha comunicado la revista People -y lo han corroborado medios de prestigio ingleses- mediante una fuente directa de los duques de Sussex.

Los miembros principales de la familia real británica el día que presentaron en sociedad a Archie.

Las videollamadas, realizadas por Zoom, son bastante habituales entre la familia real británica desde el polémico Megxit. Así lo reveló el propio Harry ante el presentador James Corden hace dos meses. Y es que junto a Meghan y Archie, tal y como cuenta el hijo de Lady Di, hicieron varias videollamadas con la Reina y el duque de Edimburgo para mantenerse conectados durante la pandemia. "Hacemos Zoom con mis abuelos. Han visto a Archie corriendo por todos lados muchos veces", confesaba entonces.

Según la citada publicación, Meghan hizo partícipe a su círculo sobre los sentimientos de Harry al tener que volar a Inglaterra y despedir a su familiar. "El viaje ha sido difícil para Harry. Él no ha querido dejar a Meghan y a Archie solos", reveló la fuente de la revista. En este sentido, también se recogió que "Meghan y Harry han estado en contacto todos los días y ella le ha insistido cada día que están bien, para que él no se preocupe". Markle estuvo muy atenta a todo lo que sucedía al otro lado del Atlántico y vio el funeral del abuelo de su esposo desde su gran salón de su mansión en Montecito, California.

