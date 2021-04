Las lágrimas de Isabel II y la tensión entre Guillermo y Harry: así ha sido el funeral del duque de Edimburgo

El sol brilla diferente hoy en Windsor, con tanta fuerza como tristeza. En el histórico Castillo que preside la celebérrima High Street ha yacido el cuerpo sin vida del príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II (94 años), desde su fallecimiento el pasado viernes 9 de abril. Este sábado, la ciudad que ha sido escenario de tantos acontecimientos felices con pompa y boato para la Familia Real británica ha despedido al también barón de Greenwich, que deja a la Reina viuda, afligida y entre lágrimas.

Las calles no estaban a rebosar no porque los ciudadanos del Reino Unido no sientan admiración y afecto por el príncipe al que despiden. Las autoridades gubernamentales y el propio palacio de Buckingham en nombre de la reina Isabel II han pedido que nadie se acerque hasta allí para evitar la propagación del coronavirus. La pandemia, que ha dejado ya más de 127.000 muertos sólo en su país, también ha sido protagonista en este último adiós, peculiar, inusual, atípico.

Las lágrimas de la reina Isabel II por la muerte de su marido. Raúl Rodríguez Gtres

El funeral se ha llevado a cabo según los deseos del propio duque de Edimburgo. Genio y figura. Eligió su coche fúnebre, un Land Rover Defender 130 Gun Bus, muy habitual en las partidas de caza de la realeza y la aristocracia británica, que ha recorrido los ocho minutos que separan el Castillo de Windsor de la Capilla de San Jorge, donde se ha celebrado el sepelio.

El príncipe Felipe seleccionó incluso la música -por ejemplo, Eternal father, strong to save, todo un himno para aquellos que murieron en el mar- y pidió que el suyo no fuese un funeral multitudinario con rango de Estado, sino algo privado y con carácter militar a puerta cerrada. Todos los detalles y actos previstos fueron concebidos por el propio duque en vida y suponen un reflejo de aquello que le apasionaba, como era la vida militar.

"Cuando llegue mi hora no quiero un funeral de Estado, prefiero un entierro más modesto, acorde con lo que soy, solo un viejo cascarrabias", confesó antes de morir. En línea con sus deseos expresos, en el acto no ha habido sermón y el evento ha celebrado "la lealtad inquebrantable" del duque a la soberana así como su servicio a la nación y su "coraje", conforme indicó en un comunicado el palacio de Buckingham al divulgar el "orden del servicio". En la ceremonia se ha rendido tributo a la amabilidad, el humor y la humanidad del príncipe así como "a las muchas maneras en las que su larga vida ha sido una bendición para todos".

El original Land Rover ha ido flanqueado por sus cuatro hijos -los príncipes Carlos (72), Ana (70), Andrés (61) y Eduardo (57)- y por representantes de la Marina, entre otras unidades militares. La reina Isabel II, en cambio, ha seguido el cortejo en su coche privado, un Bentley. Caminando iban sus nietos, los príncipes Guillermo (39) y Harry (36), que han protagonizado su primer encuentro público tras la demoledora entrevista del duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle (39), en la que criticaban duramente ciertas actitudes de la Familia Real.

Los príncipes Guillermo y Harry tras el coche fúnebre de su abuelo, el duque de Edimburgo. Gtres

Entre ellos, simulando una especie de muro de Berlín, un primo hermano, Peter Phillips (43), el primer y único hijo varón de la princesa Ana y de su primer marido, el capitán Mark Philips. La tensión entre los hermanos era palpable, ni un gesto de cariño -absoluta distancia social-, ni siquiera se han mirado a lo largo del paseo. Sin embargo, a la salida de la misa funeral, de manera totalmente espontánea, Guillermo y Harry se han dedicado unas breves palabras cuyo contenido, por el momento, no ha trascendido.

La ceremonia comenzaba con puntualidad británica a las 15 horas -hora local, las 16 horas en España-. Al inicio del servicio, a cargo del deán de Windsor y del arzobispo de Canterbury, se guardó un minuto de silencio, un tributo de la nación al esposo de la reina Isabel II. Tras el acto, se ha inhumado el cadáver del duque y sus restos ya descansan junto a los de la princesa Margarita, hermana de la soberana, e Isabel Bowes-Lyon, la Reina Madre. Los tres últimos grandes golpes que la vida ha asestado a Isabel II de Inglaterra, la más longeva de las reinas en el mundo.

