Durante el mencionado viaje, el duque de Edimburgo se convirtió en el primer miembro de la Familia Real en cruzar el Círculo Antártico, lo que significaba que tenía derecho a unirse a The order of the red nose, lo que en español se traduce como La orden de la Nariz Roja. Se trata de un certificado otorgado a los marineros por marcar su primer cruce del Círculo Antártico.