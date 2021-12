Sara Ramirez: “Si te molesta un personaje no binario, quizás sea porque no estás cómodo con tus decisiones”

Sexo en Nueva York cambió la forma en la que la sociedad hablaba de la mujer y el sexo en pleno cambio de siglo. Dos décadas después, HBO Max y And Just Like That han traído a Carrie, Miranda y Charlotte a un mundo muy diferente al que dejaron atrás al emitirse en 2004 la sexta y última temporada de la icónica serie de HBO. Sara Ramírez, un rostro familiar para los amantes de las series por ser Callie Torres durante más de una década en Anatomía de Grey, da vida al primer personaje de género no binario en la secuela de la historia del universo creado por Darren Star y continuado por Michael Patrick King.

Ramirez explica en exclusiva a SERIES & MÁS cómo se involucró con el proyecto, qué espera que la audiencia saque de este personaje revolucionario y cuál cree que es la situación actual para la representación en Holllywood, entre muchos otros temas que surgen en una conversación fascinante que nos recuerda lo mucho que aún nos queda por aprender y escuchar.

Miranda, Brady y Che tienen un encontronazo en el segundo episodio.

¿Cómo explicarías quién es Che para quién no se haya acercado todavía a And Just Like That?

Che Diaz presenta un podcast y hace monólogos. Se identifica como una persona no binaria que usa el pronombre elle. Ser no binario significa que no te identificas con el género que se te asignó al nacer, sino que te identificas con los dos géneros y con ninguno a la vez. Estás es una especie de espectro. La comunidad no binaria no es un monolito. Es importante no olvidar que hay diferentes formas de no ser binario y Che representa una de ellas. También es bisexual, lo que significa que siente atracción por más de un género. Che tiene la capacidad de sentirse atracción sexual y romántica por más de un género. También se identifica como LGTB+. Es una persona que habla sin complejos y ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Tiene una presencia muy fuerte, un gran corazón y es inteligente, divertide, complicade y muy humane, como el resto de personajes en And Just Like That.

Es la primera vez que hay un personaje no binario en el universo de Sexo en Nueva York. ¿Qué pensaste al enterarte de que querían hablar de la comunidad en And Just Like That?

Cuando Michael Patrick King me ofreció el papel el pasado enero en una llamada de Zoom. Me dijo que Che era importante para este universo porque es una persona que nos recuerda que la vida no es lineal y que hay espacio para cuestionar las cosas. Che nos da permiso para no tener todas las respuestas a todo y para preguntarnos si realmente estamos viviendo nuestra verdad más auténtica o si en realidad solo estamos viviendo la vida tal y como nos dijeron que teníamos que hacerlo. Creo que las personas LGTB+ dejamos un espacio importante para la imaginación a la hora de preguntarnos quiénes somos, quiénes queremos ser y cuál es nuestro propósito. Muchas personas de la comunidad han llevado vidas realmente difíciles en las que ha sido necesario ir con cuidado para encontrar nuestra propia liberación dentro de nosotres mismes, incluso en un mundo que no quiere que existamos. No reconoce nuestra existencia, y tampoco se respetan nuestros derechos humanos.

Las personas LGTB+ tienen que trabajar muy duro para crear un espacio en el que puedan existir y ser su yo más auténtico. A veces ese área puede estar muy limitada. Che tiene muchos privilegios como la persona blanca, mexicana e irlandesa-americana que es. Queríamos crear un personaje que pudiera crear espacio para contar su historia e inspirar a otras personas y otros personajes a cuestionar sus propias depresiones internalizadas. Vivimos en un mundo donde se están teniendo estas conversaciones. La gente empieza a tener conversaciones cada vez más incómodas en torno a los sistemas opresivos. ¿Cómo oprimen a nuestras comunidades más marginadas? ¿Qué podemos hacer al respecto los que tienen algún privilegio en particular?

Che usa el humor para llegar a la verdad. Eso es lo que me encanta de este personaje. Su único objetivo es hacerte reír y tal vez que pienses un poco mientras te ríes. Es una persona inteligente e ingeniosa que está pensando constantemente en cómo crear material para su trabajo, para su podcast o para sus monólogos. Tenemos la esperanza de que Che Díaz inspire nuevas conversaciones y si alguien puede aprender algo que no sabía antes, particularmente sobre la comunidad LGBT+ y sobre su propia vida, sería fantástico. Tenemos claro que la visibilidad no es justicia. La justicia consiste en cambiar las condiciones materiales de la vida de las personas. La representación no va a conseguir necesariamente eso, pero podría ayudar a cambiar los corazones y las mentes.

Primeras imágenes de 'And Just Like That', el regreso a HBO Max de 'Sexo en Nueva York'.

Michael Patrick King hablaba en otra entrevista de cómo no estaba seguro de si hace 20 años ya existía el concepto del género no binario. Es un tema que todavía puede ser algo confuso para quien no tenga mucha información. ¿Qué le dirías a los que dicen que ese proceso de deconstrucción ya es excesivo?

Creo que es importante recordar que tenemos que tenemos crear un punto de encuentro que sea factible. No vamos a tener conversaciones productivas si intentamos empujar a las personas a un lugar en el que no están todavía o en el que no están listas para llegar. Hay mucho miedo en el mundo y cuando el miedo está presente, no hay lugar para la alegría. Creo que lo importante es crear conversaciones en las que haya curiosidad, en las que busquemos comprender y en las que nos preguntemos cosas. En el mundo hay demasiados factores que nos dicen cómo debería ser la vida, especialmente después de los 40 y los 50. Y lo que me encanta de And Just Like That es que presenta la posibilidad de que después de los 40 y los 50 siga habiendo espacio para descubrir más cosas sobre quiénes somos.

El cambio puede ser algo terrorífico para mucha gente, pero en realidad es su propio proceso interno el problema. Todos tenemos ideas sobre quién se supone que debíamos o debemos ser. A veces todo está envuelto en una interpretación para que otras personas nos den su validación. Y a veces es cuestión de seguridad. Puedes no querer aquello que te da seguridad, ya sea la vivienda, ya sean nuestros parientes, nuestra familia, nuestra comunidad, ¿sabes? Hay razones realmente válidas por las que la gente tiene miedo de entrar en un nuevo espacio que no te dice exactamente cómo debes comportarte.

Che nos recuerda que si no estás satisfecho con lo que eres, debes asumir la responsabilidad de eso. No mires a otras personas para que te digan quién necesitas ser porque en el fondo tú ya sabes lo que quieres.

Lo que me encanta de Che Díaz es que, con suerte, puede ayudar a crear un espacio donde podamos abrazar la fluidez de la vida. Si tú estás a gusto con tus elecciones, eso es realmente lo que importa. Si no estás de acuerdo con las elecciones de otra persona, quizás sea porque no estás cómodo con tus propias decisiones. Creo que es una conversación interesante, pero si alguien siente cierta incomodidad con la posibilidad de que haya personas como el Che en el mundo puede que tenga que ver contigo, no con elles.

Creo que el propósito del arte es reflejar algo que despierte algo en la audiencia que les haga seguir teniendo una conversación consigo mismos sobre lo que sienten y lo que es auténtico para ellos. Si eso significa que debes actuar y tomar decisiones diferentes, bueno, pues eso es lo que significa. Che nos recuerda que si no estás satisfecho con lo que eres, debes asumir la responsabilidad de eso. No mires a otras personas para que te digan quién necesitas ser porque en el fondo tú ya sabes lo que quieres. Es un privilegio poder plantearte esas cosas, debo añadir. No todo el mundo tiene ese privilegio. A través de la historia de Che vemos a una persona que está en su viaje y está compartiendo lo que sabe que es verdad para elle misme. Si no es cierto para ti, no pasa nada.

Sara Ramirez y Sarah Jessica Parker en la presentación de la serie.

And Just Like That refleja un mundo moderno y más realista que el de Sexo en Nueva York. ¿Hasta qué punto crees que hemos llegado en términos de representación en la pantalla?

Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker han sido muy claros a la hora de crear estos nuevos personajes. Está claro que no se está avanzando en materia de representación si nos limitamos a convertirlos en cuotas, ¿no? Estos nuevos personajes no están aquí para cumplir cuotas. Están aquí para ser seres humanos multidimensionales y completamente formados que tienen sus propias vidas, sus dramas, su comedia, su forma de ver la vida y su propio viaje. Y realmente lo aprecio. Ha sido algo en lo que Michael y Sarah realmente han insistido mucho y eso me ha inspirado. No estoy en todas las escenas, así que no sé cómo seguirá la serie, pero soy una fan más con mucha curiosidad por ver cómo esta nueva iteración de Sexo en Nueva York se adapta a esta época. En términos de la industria del entretenimiento en general, no estamos donde debemos estar en términos de representación.

Necesitamos poner a más personas negras delante y detrás de las cámaras. Necesitamos gente negra en todos los niveles de entretenimiento. Necesitamos gente negra en puestos ejecutivos. Insisto, no solo para cumplir cuotas, sino como seres humanos completamente desarrollados que merecen estar en estas posiciones. Deberíamos ser más consecuentes para acabar con un sistema que muchos hemos sido cómplices de participar y crear. Es muy importante para. Necesitamos más personas LGTB+ delante y detrás de la cámara. Aunque hemos avanzado, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Es importante hablar de ello y reconocerlo en lugar de vivir negando ese hecho.

Sara Ramirez saltó a la fama en 'Anatomía de Grey'.

La serie original se llama Sexo en Nueva York. El sexo es un término que ha cambiado mucho desde entonces. Che representa mejor que las palabras tienen un significado y nunca son neutras. ¿Qué piensas sobre la evolución de la palabra?

Creo que el sexo y el género son un constructo diseñado por el ser humano, algo con lo que hemos vivido durante mucho tiempo. Determinan que solo hay una forma correcta de vestirse y hablar y de moverse por el mundo. Creo que en los 90, la cuestión del constructo de sexo y género se refería al empoderamiento de las relaciones de las mujeres (con los demás y consigo mismas), a las relaciones sexuales y románticas de las mujeres con otras personas, a las expresiones de género y moda. Creo que eso es algo que exploraron maravillosamente en la serie original y acabaron influyendo de forma importante en las conversaciones de la época.

Ahora estamos en un momento en el que el mundo está aceptando que el sexo y el género es un constructo, que siempre hemos tenido personas LGB+ y trans a lo largo de la historia. Aprecio que un personaje como Che Díaz nos recuerde que no tenemos que estar limitades o ajustar nuestra existencia de ninguna forma para sentirnos reales. De hecho, podemos acercarnos a estos constructos con curiosidad y romper estas narrativas que nos dicen que hay solo una forma de ser y comportarse. Creo que la serie original abarcó muchas cosas. Ahora simplemente estamos ampliando nuestra conciencia de quién puede participar en la sexualidad y en la identidad de género, alterando de paso el constructo del género.

Estos nuevos personajes no están aquí para cumplir cuotas. Están aquí para ser seres humanos multidimensionales y completamente formados que tienen sus propias vidas, sus dramas, su comedia, su forma de ver la vida y su propio viaje. Y realmente lo aprecio.

Hay una escena en el tercer episodio en la que Che hace stand up. Es una secuencia en la que hay tanto humor como introspección. ¿Cómo fue rodar esa escena con tantos extras?

Solo he visto los dos primeros episodios por ahora. La verdad es que el especial de comedia que Che hace para Netflix fue lo primero que rodé. Mi primer día de trabajo fue subir al escenario y hacer esa escena, algo que fue emocionante y estresante al mismo tiempo. Me había preparado un poco viendo a otros humoristas y Michael Patrick King había hecho monólogos. Me guió en cada paso del camino y me animó mucho. Fue muy alentador y muy solidario. Fue emocionante estar en el escenario y hacerme pasar por humorista, porque nunca había hecho algo así. Lo que vio la audiencia fue mi primer día de trabajo.

También debo decir que no puedes resultar gracioso si la gente no se ríe. Parte de nuestra ilusión, por así decirlo, se debe a los extras que había en la escena. A los extras se les paga por actuar de cierta manera, pero debo decir que la mayoría de las personas en la multitud eran personas LGTB+. Fueron muy solidarios. Les doy las gracias por las 10 horas que estuvimos grabando. Fueron muy generosos y amables. En cierta forma, fue un trabajo en equipo.

